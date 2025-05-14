Валюты / ADVM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ADVM: Adverum Biotechnologies Inc
3.02 USD 0.05 (1.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADVM за сегодня изменился на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.98, а максимальная — 3.08.
Следите за динамикой Adverum Biotechnologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.98 3.08
Годовой диапазон
1.78 8.56
- Предыдущее закрытие
- 3.07
- Open
- 3.07
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Low
- 2.98
- High
- 3.08
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- -0.33%
- 6-месячное изменение
- -32.44%
- Годовое изменение
- -56.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.