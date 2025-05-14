FiyatlarBölümler
ADVM
ADVM: Adverum Biotechnologies Inc

3.76 USD 0.81 (27.46%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADVM fiyatı bugün 27.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.95 ve Yüksek fiyatı olarak 3.84 aralığında işlem gördü.

Adverum Biotechnologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.95 3.84
Yıllık aralık
1.78 8.56
Önceki kapanış
2.95
Açılış
2.95
Satış
3.76
Alış
4.06
Düşük
2.95
Yüksek
3.84
Hacim
1.024 K
Günlük değişim
27.46%
Aylık değişim
24.09%
6 aylık değişim
-15.88%
Yıllık değişim
-46.05%
21 Eylül, Pazar