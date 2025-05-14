QuotazioniSezioni
Valute / ADVM
Tornare a Azioni

ADVM: Adverum Biotechnologies Inc

3.76 USD 0.81 (27.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADVM ha avuto una variazione del 27.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.95 e ad un massimo di 3.84.

Segui le dinamiche di Adverum Biotechnologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADVM News

Intervallo Giornaliero
2.95 3.84
Intervallo Annuale
1.78 8.56
Chiusura Precedente
2.95
Apertura
2.95
Bid
3.76
Ask
4.06
Minimo
2.95
Massimo
3.84
Volume
1.024 K
Variazione giornaliera
27.46%
Variazione Mensile
24.09%
Variazione Semestrale
-15.88%
Variazione Annuale
-46.05%
21 settembre, domenica