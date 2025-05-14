Valute / ADVM
ADVM: Adverum Biotechnologies Inc
3.76 USD 0.81 (27.46%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADVM ha avuto una variazione del 27.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.95 e ad un massimo di 3.84.
Segui le dinamiche di Adverum Biotechnologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.95 3.84
Intervallo Annuale
1.78 8.56
- Chiusura Precedente
- 2.95
- Apertura
- 2.95
- Bid
- 3.76
- Ask
- 4.06
- Minimo
- 2.95
- Massimo
- 3.84
- Volume
- 1.024 K
- Variazione giornaliera
- 27.46%
- Variazione Mensile
- 24.09%
- Variazione Semestrale
- -15.88%
- Variazione Annuale
- -46.05%
21 settembre, domenica