ADVM: Adverum Biotechnologies Inc
3.15 USD 0.20 (6.78%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADVM hat sich für heute um 6.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.95 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adverum Biotechnologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.95 3.15
Jahresspanne
1.78 8.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.95
- Eröffnung
- 2.95
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Tief
- 2.95
- Hoch
- 3.15
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 6.78%
- Monatsänderung
- 3.96%
- 6-Monatsänderung
- -29.53%
- Jahresänderung
- -54.81%
