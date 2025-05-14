KurseKategorien
Währungen / ADVM
Zurück zum Aktien

ADVM: Adverum Biotechnologies Inc

3.15 USD 0.20 (6.78%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADVM hat sich für heute um 6.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.95 bis zu einem Hoch von 3.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adverum Biotechnologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADVM News

Tagesspanne
2.95 3.15
Jahresspanne
1.78 8.56
Vorheriger Schlusskurs
2.95
Eröffnung
2.95
Bid
3.15
Ask
3.45
Tief
2.95
Hoch
3.15
Volumen
70
Tagesänderung
6.78%
Monatsänderung
3.96%
6-Monatsänderung
-29.53%
Jahresänderung
-54.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K