Валюты / AAPD
AAPD: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
15.11 USD 0.09 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAPD за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.93, а максимальная — 15.23.
Следите за динамикой Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.93 15.23
Годовой диапазон
14.70 21.96
- Предыдущее закрытие
- 15.20
- Open
- 15.16
- Bid
- 15.11
- Ask
- 15.41
- Low
- 14.93
- High
- 15.23
- Объем
- 1.627 K
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -3.88%
- 6-месячное изменение
- -12.25%
- Годовое изменение
- -9.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.