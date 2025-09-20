시세섹션
통화 / AAPD
AAPD: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

14.67 USD 0.46 (3.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AAPD 환율이 오늘 -3.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.62이고 고가는 14.99이었습니다.

Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
14.62 14.99
년간 변동
14.62 21.96
이전 종가
15.13
시가
14.95
Bid
14.67
Ask
14.97
저가
14.62
고가
14.99
볼륨
1.295 K
일일 변동
-3.04%
월 변동
-6.68%
6개월 변동
-14.81%
년간 변동율
-12.10%
20 9월, 토요일