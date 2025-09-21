QuotazioniSezioni
AAPD: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

14.67 USD 0.46 (3.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAPD ha avuto una variazione del -3.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.62 e ad un massimo di 14.99.

Segui le dinamiche di Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
14.62 14.99
Intervallo Annuale
14.62 21.96
Chiusura Precedente
15.13
Apertura
14.95
Bid
14.67
Ask
14.97
Minimo
14.62
Massimo
14.99
Volume
1.295 K
Variazione giornaliera
-3.04%
Variazione Mensile
-6.68%
Variazione Semestrale
-14.81%
Variazione Annuale
-12.10%
21 settembre, domenica