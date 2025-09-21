Valute / AAPD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AAPD: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
14.67 USD 0.46 (3.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAPD ha avuto una variazione del -3.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.62 e ad un massimo di 14.99.
Segui le dinamiche di Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
14.62 14.99
Intervallo Annuale
14.62 21.96
- Chiusura Precedente
- 15.13
- Apertura
- 14.95
- Bid
- 14.67
- Ask
- 14.97
- Minimo
- 14.62
- Massimo
- 14.99
- Volume
- 1.295 K
- Variazione giornaliera
- -3.04%
- Variazione Mensile
- -6.68%
- Variazione Semestrale
- -14.81%
- Variazione Annuale
- -12.10%
21 settembre, domenica