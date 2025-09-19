KurseKategorien
AAPD: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares

14.67 USD 0.46 (3.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAPD hat sich für heute um -3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.62 bis zu einem Hoch von 14.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
14.62 14.99
Jahresspanne
14.62 21.96
Vorheriger Schlusskurs
15.13
Eröffnung
14.95
Bid
14.67
Ask
14.97
Tief
14.62
Hoch
14.99
Volumen
1.295 K
Tagesänderung
-3.04%
Monatsänderung
-6.68%
6-Monatsänderung
-14.81%
Jahresänderung
-12.10%
