Währungen / AAPD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AAPD: Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares
14.67 USD 0.46 (3.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAPD hat sich für heute um -3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.62 bis zu einem Hoch von 14.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.62 14.99
Jahresspanne
14.62 21.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.13
- Eröffnung
- 14.95
- Bid
- 14.67
- Ask
- 14.97
- Tief
- 14.62
- Hoch
- 14.99
- Volumen
- 1.295 K
- Tagesänderung
- -3.04%
- Monatsänderung
- -6.68%
- 6-Monatsänderung
- -14.81%
- Jahresänderung
- -12.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K