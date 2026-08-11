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USDIDR: US Dollar vs Indonesian Rupiah
Курс USDIDR за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17789.892, а максимальная — 17864.525.
Следите за динамикой US Dollar vs Indonesian Rupiah. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Indonesian Rupiah?
Курс USDIDR основан на 17858.975 и 17859.005, отражая спрос в IDR. Колебания показаны в 0.38% и 16290.800 - 18250.000. Смотрите график US Dollar vs Indonesian Rupiah в реальном времени.
Как я могу торговать USDIDR?
Торговля USDIDR осуществляется по 17858.975 или 17859.005. Отслеживайте 17858.975, 17789.892 - 17864.525 и 8532 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDIDR в реальном времени.
К какому типу инструментов относится US Dollar vs Indonesian Rupiah?
USDIDR — валютная пара, котируемая в IDR. Его цена — 17858.975, а волатильность отражается в 0.38% и 8.45%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Indonesian Rupiah в реальном времени.
Какова волатильность USDIDR?
Волатильность USDIDR отображается в 17789.892 - 17864.525 и 16290.800 - 18250.000. Аналитики также отслеживают 0.38% и 6.17% в сравнении с 17858.975. Отслеживайте цену USDIDR на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 17791.70 0
- Open
- 17792.20 0
- Bid
- 17858.97 5
- Ask
- 17859.00 5
- Low
- 17789.89 2
- High
- 17864.52 5
- Объем
- 8.532 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- -0.92%
- 6-месячное изменение
- 6.17%
- Годовое изменение
- 8.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%