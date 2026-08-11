КотировкиРазделы
Валюты / USDIDR
Назад в Валюты

USDIDR: US Dollar vs Indonesian Rupiah

17858.975 IDR 67.275 (0.38%)
Сектор: Валюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Indonesian Rupiah

Курс USDIDR за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17789.892, а максимальная — 17864.525.

Следите за динамикой US Dollar vs Indonesian Rupiah. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Indonesian Rupiah?

Курс USDIDR основан на 17858.975 и 17859.005, отражая спрос в IDR. Колебания показаны в 0.38% и 16290.800 - 18250.000. Смотрите график US Dollar vs Indonesian Rupiah в реальном времени.

Как я могу торговать USDIDR?

Торговля USDIDR осуществляется по 17858.975 или 17859.005. Отслеживайте 17858.975, 17789.892 - 17864.525 и 8532 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDIDR в реальном времени.

К какому типу инструментов относится US Dollar vs Indonesian Rupiah?

USDIDR — валютная пара, котируемая в IDR. Его цена — 17858.975, а волатильность отражается в 0.38% и 8.45%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Indonesian Rupiah в реальном времени.

Какова волатильность USDIDR?

Волатильность USDIDR отображается в 17789.892 - 17864.525 и 16290.800 - 18250.000. Аналитики также отслеживают 0.38% и 6.17% в сравнении с 17858.975. Отслеживайте цену USDIDR на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
17789.892 17864.525
Годовой диапазон
16290.800 18250.000
Предыдущее закрытие
17791.70 0
Open
17792.20 0
Bid
17858.97 5
Ask
17859.00 5
Low
17789.89 2
High
17864.52 5
Объем
8.532 K
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
-0.92%
6-месячное изменение
6.17%
Годовое изменение
8.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%