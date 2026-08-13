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USDIDR: US Dollar vs Indonesian Rupiah

17869.354 IDR 48.604 (0.27%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Indonesian Rupiah

今日USDIDR汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点17819.750和高点17904.225进行交易。

关注US Dollar vs Indonesian Rupiah动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

US Dollar vs Indonesian Rupiah汇率是如何计算的？

USDIDR汇率基于17869.354和17869.384，反映了IDR的需求。波动显示在0.28%和16290.800 - 18250.000中。请查看US Dollar vs Indonesian Rupiah的实时图表。

我如何交易USDIDR？

交易USDIDR以17869.354或17869.384完成。观察17869.354、17819.750 - 17904.225和9519以评估市场状况。USDIDR的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs Indonesian Rupiah是什么类型的组合？

USDIDR是以IDR报价的货币对。其价格为17869.354，波动性反映在0.28%和8.51%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Indonesian Rupiah走势。

什么是USDIDR波动性？

USDIDR波动性在17819.750 - 17904.225和16290.800 - 18250.000中可见。分析师还跟踪了0.28%和6.23%与17869.354的对比。查看实时图表上的USDIDR价格。

日范围
17819.750 17904.225
年范围
16290.800 18250.000
前一天收盘价
17820.75 0
开盘价
17820.25 0
卖价
17869.35 4
买价
17869.38 4
最低价
17819.75 0
最高价
17904.22 5
交易量
9.519 K
日变化
0.27%
月变化
-0.86%
6个月变化
6.23%
年变化
8.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%