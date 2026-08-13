US Dollar vs Indonesian Rupiah汇率是如何计算的？ USDIDR汇率基于17869.354和17869.384，反映了IDR的需求。波动显示在0.28%和16290.800 - 18250.000中。请查看US Dollar vs Indonesian Rupiah的实时图表。

我如何交易USDIDR？ 交易USDIDR以17869.354或17869.384完成。观察17869.354、17819.750 - 17904.225和9519以评估市场状况。USDIDR的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs Indonesian Rupiah是什么类型的组合？ USDIDR是以IDR报价的货币对。其价格为17869.354，波动性反映在0.28%和8.51%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Indonesian Rupiah走势。