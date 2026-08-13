USDIDR: US Dollar vs Indonesian Rupiah
今日USDIDR汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点17819.750和高点17904.225进行交易。
关注US Dollar vs Indonesian Rupiah动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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- D1
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- MN
常见问题解答
US Dollar vs Indonesian Rupiah汇率是如何计算的？
USDIDR汇率基于17869.354和17869.384，反映了IDR的需求。波动显示在0.28%和16290.800 - 18250.000中。请查看US Dollar vs Indonesian Rupiah的实时图表。
我如何交易USDIDR？
交易USDIDR以17869.354或17869.384完成。观察17869.354、17819.750 - 17904.225和9519以评估市场状况。USDIDR的实时价格图表显示了这些更新。
US Dollar vs Indonesian Rupiah是什么类型的组合？
USDIDR是以IDR报价的货币对。其价格为17869.354，波动性反映在0.28%和8.51%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Indonesian Rupiah走势。
什么是USDIDR波动性？
USDIDR波动性在17819.750 - 17904.225和16290.800 - 18250.000中可见。分析师还跟踪了0.28%和6.23%与17869.354的对比。查看实时图表上的USDIDR价格。
- 前一天收盘价
- 17820.75 0
- 开盘价
- 17820.25 0
- 卖价
- 17869.35 4
- 买价
- 17869.38 4
- 最低价
- 17819.75 0
- 最高价
- 17904.22 5
- 交易量
- 9.519 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -0.86%
- 6个月变化
- 6.23%
- 年变化
- 8.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%