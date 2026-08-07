KS H4 Synthetic Candle Pro — это индикатор для MetaTrader 5, который формирует независимые от брокера синтетические 4-часовые (H4) свечи на основе пар полностью закрытых 2-часовых (H2) баров.



Основная идея



Вместо того чтобы полагаться на стандартный таймфрейм H4 конкретного брокера (который может смещаться в зависимости от настроек времени сервера), индикатор:



Работает на графике H2.



Полностью игнорирует текущий формирующийся бар H2 (смещение 0).



Берет два последних закрытых бара H2 и объединяет их в одну синтетическую свечу H4:



Open (Открытие) = Open более раннего бара H2



Close (Закрытие) = Close более позднего бара H2



High (Максимум) = Максимум из двух значений High



Low (Минимум) = Минимум из двух значений Low



Повторяет этот процесс для предыдущих пар, формируя ряд синтетических свечей.



Обновляется только при закрытии нового бара H2, поэтому синтетическая свеча никогда не отображается в процессе формирования («в реальном времени»).



Поскольку объединение происходит исключительно на основе количества баров (а не времени сервера), форма итоговой свечи остается неизменной независимо от того, как брокер выравнивает свечи H4.



Визуализация



Синтетические свечи отрисовываются с помощью графических объектов:



Закрашенные прямоугольники для тела свечи



Линии тренда для верхних и нижних теней



Опциональная фоновая маска, перекрывающая стандартные свечи H2, чтобы были видны только синтетические



Опциональные пунктирные линии-маркеры для уровней Open / Close / High / Low



Опциональные отладочные метки, показывающие точное время начала, середины и конца тела свечи



Основные входные параметры



Параметр | Назначение

--- | ---

Цвета (Bull / Bear / Wick) | Внешний вид синтетических свечей

Max Candles | Количество отображаемых синтетических свечей H4

Body Width % | Ширина тела (регулирует расстояние между свечами: меньше значение — больше отступ)

Show Wicks | Включение/выключение отображения теней

Show Open/Close или High/Low lines | Опциональные горизонтальные пунктирные маркеры

Mark Only Last Candle | Отображение маркеров только для самой новой синтетической свечи

Hide Native Candles | Маскировка (скрытие) исходных свечей H2

Debug Labels | Отображение меток времени для проверки

Shift Bars | Горизонтальное смещение всех синтетических свечей



Использование



Прикрепите индикатор к графику любого инструмента с таймфреймом H2. Синтетические свечи H4 появятся на том же графике; их вид будет одинаковым у разных брокеров, даже если у них различается время сервера.



Благодарим за загрузку! Будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.