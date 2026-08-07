KS H4 Synthetic Candle Pro
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.9
- 更新: 8 八月 2026
- 激活: 10
KS H4 Synthetic Candle Pro 是一款 MetaTrader 5 指标，它利用成对的、已完全收盘的 H2（2小时）K线，构建出独立于经纪商设置的合成 4小时 K线。
核心理念
该指标不依赖经纪商原生的 H4 时间周期（该周期可能因服务器的小时偏移设置而异），而是采取以下方式：
在 H2 图表上运行。
完全忽略当前正在形成的 H2 K线（即 Shift 0）。
选取最近收盘的两根 H2 K线，将其合并为一根合成 4小时 K线：
开盘价 (Open) = 较早那根 H2 K线的开盘价
收盘价 (Close) = 较晚那根 H2 K线的收盘价
最高价 (High) = 两根 K线最高价中的最大值
最低价 (Low) = 两根 K线最低价中的最小值
对更早期的 K线对重复上述过程，以绘制多根合成 K线。
仅在新的 H2 K线收盘时更新，因此合成 K线绝不会处于“实时变动”或“部分形成”的状态。
由于配对完全基于 K线数量（而非服务器时钟），无论经纪商的 H4 对齐方式如何，生成的 K线形态都保持一致。
视觉呈现
合成 K线通过图表对象绘制：
实心矩形：表示 K线实体
趋势线：表示上下影线
可选背景遮罩：覆盖原生 H2 K线，仅显示合成 K线
可选虚线标记：标示开盘价/收盘价/最高价/最低价
可选调试标签：显示实体开始、中间及结束的确切时间
关键输入参数
参数 | 用途 | 备注
--- | --- | ---
牛市/熊市/影线颜色 | 合成 K线的视觉外观 | -
最大 K线数量 (Max Candles) | 显示多少根合成 4小时 K线 | -
实体宽度 % (Body Width %) | 控制 K线间距（数值越小，间距越大） | -
显示影线 (Show Wicks) | 开启/关闭影线显示 | -
显示开/收或高/低线 | 可选水平虚线标记 | -
仅标记最新 K线 | 仅在最新的合成 K线上显示标记线 | -
隐藏原生 K线 | 遮罩底层的 H2 K线 | -
调试标签 | 显示时间标签以供验证 | -
K线偏移 (Shift Bars) | 水平偏移所有合成 K线 | -
使用方法
将指标加载到任意品种的 H2 时间周期图表上。合成 4小时 K线将显示在同一图表上，且在服务器时间不同的经纪商之间保持一致。
感谢您的下载，我们期待您的评价与改进建议。
核心理念
该指标不依赖经纪商原生的 H4 时间周期（该周期可能因服务器的小时偏移设置而异），而是采取以下方式：
在 H2 图表上运行。
完全忽略当前正在形成的 H2 K线（即 Shift 0）。
选取最近收盘的两根 H2 K线，将其合并为一根合成 4小时 K线：
开盘价 (Open) = 较早那根 H2 K线的开盘价
收盘价 (Close) = 较晚那根 H2 K线的收盘价
最高价 (High) = 两根 K线最高价中的最大值
最低价 (Low) = 两根 K线最低价中的最小值
对更早期的 K线对重复上述过程，以绘制多根合成 K线。
仅在新的 H2 K线收盘时更新，因此合成 K线绝不会处于“实时变动”或“部分形成”的状态。
由于配对完全基于 K线数量（而非服务器时钟），无论经纪商的 H4 对齐方式如何，生成的 K线形态都保持一致。
视觉呈现
合成 K线通过图表对象绘制：
实心矩形：表示 K线实体
趋势线：表示上下影线
可选背景遮罩：覆盖原生 H2 K线，仅显示合成 K线
可选虚线标记：标示开盘价/收盘价/最高价/最低价
可选调试标签：显示实体开始、中间及结束的确切时间
关键输入参数
参数 | 用途 | 备注
--- | --- | ---
牛市/熊市/影线颜色 | 合成 K线的视觉外观 | -
最大 K线数量 (Max Candles) | 显示多少根合成 4小时 K线 | -
实体宽度 % (Body Width %) | 控制 K线间距（数值越小，间距越大） | -
显示影线 (Show Wicks) | 开启/关闭影线显示 | -
显示开/收或高/低线 | 可选水平虚线标记 | -
仅标记最新 K线 | 仅在最新的合成 K线上显示标记线 | -
隐藏原生 K线 | 遮罩底层的 H2 K线 | -
调试标签 | 显示时间标签以供验证 | -
K线偏移 (Shift Bars) | 水平偏移所有合成 K线 | -
使用方法
将指标加载到任意品种的 H2 时间周期图表上。合成 4小时 K线将显示在同一图表上，且在服务器时间不同的经纪商之间保持一致。
感谢您的下载，我们期待您的评价与改进建议。