KS Candle Box Bull Bear Pro
- Индикаторы
-
Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.1
- Активации: 10
KS Candle Box Bull Bear Pro — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), который отображает на графике прямоугольные области (боксы), соответствующие выбранному старшему таймфрейму, и линии максимумов/минимумов предыдущих свечей.
Основные характеристики
Прямоугольные области периода (основная функция)
Отрисовка полупрозрачных прямоугольников для выбранного старшего таймфрейма (параметр InpPeriod; по умолчанию H4, также поддерживаются D1, W1, MN1).
Прямоугольники охватывают диапазон от минимума до максимума для каждого периода.
Цвет зависит от направления свечи:
Бычья (цена закрытия ≥ цены открытия) → светло-зеленая заливка (C'240, 255, 240')
Медвежья → светло-розовая/красная заливка (C'255, 228, 225')
Настраиваемые параметры: глубина истории (по умолчанию 10 периодов), прозрачность и возможность отображения границ.
Текущий (формирующийся) прямоугольник продлевается до актуальной цены/времени.
Линии максимумов/минимумов двух предыдущих свечей
Отрисовка горизонтальных линий, соответствующих максимумам и минимумам первой и второй предыдущих свечей выбранного периода.
Цвета: DodgerBlue (ярко-синий) для предыдущей свечи (Prev-1), Orange (оранжевый) для свечи перед ней (Prev-2); цвета можно изменить.
Опциональное продление линий вправо и отображение ценовых меток.
Полезны в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.
Информационная панель (текстовый блок)
Опциональная панель, отображающая данные текущего периода: OHLC (цены открытия, максимума, минимума и закрытия), изменение (в абсолютном выражении и процентах), диапазон, а также статус (бычий/медвежий).
Благодарим за загрузку; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.
Основные характеристики
Прямоугольные области периода (основная функция)
Отрисовка полупрозрачных прямоугольников для выбранного старшего таймфрейма (параметр InpPeriod; по умолчанию H4, также поддерживаются D1, W1, MN1).
Прямоугольники охватывают диапазон от минимума до максимума для каждого периода.
Цвет зависит от направления свечи:
Бычья (цена закрытия ≥ цены открытия) → светло-зеленая заливка (C'240, 255, 240')
Медвежья → светло-розовая/красная заливка (C'255, 228, 225')
Настраиваемые параметры: глубина истории (по умолчанию 10 периодов), прозрачность и возможность отображения границ.
Текущий (формирующийся) прямоугольник продлевается до актуальной цены/времени.
Линии максимумов/минимумов двух предыдущих свечей
Отрисовка горизонтальных линий, соответствующих максимумам и минимумам первой и второй предыдущих свечей выбранного периода.
Цвета: DodgerBlue (ярко-синий) для предыдущей свечи (Prev-1), Orange (оранжевый) для свечи перед ней (Prev-2); цвета можно изменить.
Опциональное продление линий вправо и отображение ценовых меток.
Полезны в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.
Информационная панель (текстовый блок)
Опциональная панель, отображающая данные текущего периода: OHLC (цены открытия, максимума, минимума и закрытия), изменение (в абсолютном выражении и процентах), диапазон, а также статус (бычий/медвежий).
Благодарим за загрузку; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.