KS Candle Box Bull Bear Pro — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5 (MQL5), который отображает на графике прямоугольные области (боксы), соответствующие выбранному старшему таймфрейму, и линии максимумов/минимумов предыдущих свечей.



Основные характеристики



Прямоугольные области периода (основная функция)



Отрисовка полупрозрачных прямоугольников для выбранного старшего таймфрейма (параметр InpPeriod; по умолчанию H4, также поддерживаются D1, W1, MN1).



Прямоугольники охватывают диапазон от минимума до максимума для каждого периода.



Цвет зависит от направления свечи:



Бычья (цена закрытия ≥ цены открытия) → светло-зеленая заливка (C'240, 255, 240')



Медвежья → светло-розовая/красная заливка (C'255, 228, 225')



Настраиваемые параметры: глубина истории (по умолчанию 10 периодов), прозрачность и возможность отображения границ.



Текущий (формирующийся) прямоугольник продлевается до актуальной цены/времени.



Линии максимумов/минимумов двух предыдущих свечей



Отрисовка горизонтальных линий, соответствующих максимумам и минимумам первой и второй предыдущих свечей выбранного периода.



Цвета: DodgerBlue (ярко-синий) для предыдущей свечи (Prev-1), Orange (оранжевый) для свечи перед ней (Prev-2); цвета можно изменить.



Опциональное продление линий вправо и отображение ценовых меток.



Полезны в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.



Информационная панель (текстовый блок)



Опциональная панель, отображающая данные текущего периода: OHLC (цены открытия, максимума, минимума и закрытия), изменение (в абсолютном выражении и процентах), диапазон, а также статус (бычий/медвежий).



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