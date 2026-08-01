KS Candle Box Bull Bear Pro
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.1
- 激活: 10
KS Candle Box Bull Bear Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MQL5) 平台开发的图表窗口指标，它将“高时间周期区间框”与“前几根K线的高低价位线”结合在了一起。
主要功能
**周期区间框（核心功能）**
针对选定的高时间周期（参数 `InpPeriod`，默认为 H4；同时也支持 D1、W1、MN1）绘制半透明矩形框。
区间框覆盖了每个周期内从最高价到最低价的范围。
颜色由K线走势决定：
看涨（收盘价 ≥ 开盘价）→ 浅绿色填充 (C'240, 255, 240')
看跌 → 浅粉/红色填充 (C'255, 228, 225')
支持自定义回溯周期数（默认 10 个周期）、透明度以及是否显示边框。
当前（正在形成）的区间框会延伸至实时价格/时间位置。
**前两根K线的高低价位线**
针对选定周期，绘制前一根（Prev-1）和前两根（Prev-2）K线的最高价与最低价水平线。
颜色：Prev-1 为道奇蓝 (DodgerBlue)，Prev-2 为橙色 (Orange)（均可自定义）。
支持向右延伸射线以及显示价格标签。
可用作动态支撑/阻力位。
**信息面板（文字叠加显示）**
可选显示标签，展示当前周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价 (OHLC)、变动幅度（绝对值及百分比）、波动范围以及看涨/看跌状态。
感谢您的下载，期待收到您的评价与改进建议。
主要功能
**周期区间框（核心功能）**
针对选定的高时间周期（参数 `InpPeriod`，默认为 H4；同时也支持 D1、W1、MN1）绘制半透明矩形框。
区间框覆盖了每个周期内从最高价到最低价的范围。
颜色由K线走势决定：
看涨（收盘价 ≥ 开盘价）→ 浅绿色填充 (C'240, 255, 240')
看跌 → 浅粉/红色填充 (C'255, 228, 225')
支持自定义回溯周期数（默认 10 个周期）、透明度以及是否显示边框。
当前（正在形成）的区间框会延伸至实时价格/时间位置。
**前两根K线的高低价位线**
针对选定周期，绘制前一根（Prev-1）和前两根（Prev-2）K线的最高价与最低价水平线。
颜色：Prev-1 为道奇蓝 (DodgerBlue)，Prev-2 为橙色 (Orange)（均可自定义）。
支持向右延伸射线以及显示价格标签。
可用作动态支撑/阻力位。
**信息面板（文字叠加显示）**
可选显示标签，展示当前周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价 (OHLC)、变动幅度（绝对值及百分比）、波动范围以及看涨/看跌状态。
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