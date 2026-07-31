KS Trading View Style PC Sync Time

KS Trading View Style PC Sync Time — это индикатор для графиков MetaTrader 5 (MQL5), отображающий метку с локальным временем в нижней части графика. Метка перемещается вслед за курсором (или перекрестием), подобно временным меткам в стиле TradingView.

Основные характеристики

Метка локального времени на нижней оси. Отображает локальное время компьютера, соответствующее бару, над которым находится курсор или перекрестие. Пример формата: Thu 30 Jul '26 06:30 PM (12-часовой формат) или его 24-часовой аналог. Метка располагается на шкале времени (с настраиваемым отступом снизу) и удерживается по центру под курсором, оставаясь полностью видимой на экране.

Расчет времени. Преобразует серверное время графика в локальное время компьютера, используя разницу между функциями TimeLocal() и TimeCurrent(). Привязывает время к границам текущего таймфрейма (благодаря чему индикатор работает даже на пустых участках графика или в зоне будущего времени).

Кнопка переключения (показать/скрыть). Небольшая кнопка с иконкой часов (символ шрифта Wingdings), которую можно разместить в любом из четырех углов графика. Нажатие на кнопку включает или выключает отображение метки времени. Цвет кнопки меняется в зависимости от состояния (зеленый — отображается, серый — скрыто).

Полностью настраиваемый внешний вид и расположение

Цвет фона метки, цвет текста, шрифт, размер шрифта, высота и отступ снизу.

12-часовой или 24-часовой формат времени.

Угол размещения кнопки, смещение по осям X и Y.

Настройка видимости метки при запуске индикатора.

Благодарим за загрузку; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.
Рекомендуем также
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Индикаторы
Weis Waves — это технический индикатор, разработанный Дэвидом Вайсом и основанный на принципах Ричарда Вайкоффа. В отличие от традиционного объема, который отображается бар за баром, Weis Waves накапливает объем в «волнах» роста или падения, начиная новый отсчёт при изменении направления цены. Этот метод позволяет трейдеру ясно увидеть реальную силу движения рынка , поскольку каждая волна отражает интенсивность объема, стоящего за серией свечей. Основные особенности: Группировка объема в волн
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Индикаторы
Wyckoff fans, enjoy! Ideally to be used with the Weis Waves indicator, but it can be easily used alone, the Waves Sizer puts the range (in resulting Price movement) done by the Price on its market swings. You can control how accurate or loose will be the swings. This tool is very helpful for visually know how much the Price has traveled in your Timeframe. This way you can confront this level of effort with the resulting Volume, etc... Weis Waves indicator: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Утилиты
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Индикаторы
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Phoenix Delta Volume
Nigel Nii Darku Narnor Darko
Индикаторы
This is the Phoenix Institutional SMC Dashboard (Emerald-Teal Edition). It is engineered to provide retail traders with the same "Volume-at-Price" clarity used by institutional desks. Below is a full breakdown of the benefits, the high-confluence logic for entries, and how to manage your trades using the current visual engine. Strategic Benefits to the User Sentiment over Price: Most indicators only look at where the price is. This dashboard tells you how much effort (Volume Delta) was required
FREE
Advanced Line Tools
Felipe Monteiro Rodrigues
Индикаторы
Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced Line Tools — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать графический анализ в MetaTrader 5 более быстрым, организованным и практичным. Индикатор позволяет создавать линии и управлять ими прямо на графике с помощью простого интерфейса, избавляя от необходимости постоянно переключаться между встроенными инструментами платформы. Всего в несколько кликов вы можете отметить важные ценовые уровни, нарисоват
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Индикаторы
Easily get all relevant economic events of the current day right into your chart, as markers. Filter what kind of markers do you want: by country (selected individually) and by Importance (High relevance, Medium, Low or any combination of these). Configure the visual cues to your liking. If there is more than one event set to the very same time, their Names will be stacked and you will see the messages merged with the plus (+) sign on the marker. Obviously that long or too much events on the sam
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
5 (1)
Индикаторы
MSX Hybrid Heiken Scalper Overview MSX Hybrid Heiken Scalper is a MetaTrader 5 indicator based on a modified Heiken Ashi methodology with closed-bar smoothing. The indicator is designed to display trend direction through color-coded candles while reducing sensitivity to short-term market fluctuations. All calculations are performed using completed candles, allowing historical values to remain fixed after bar close. Features • Modified Heiken Ashi calculation • Closed-bar processing • Color-code
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Индикаторы
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
World Time Display
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Индикаторы
The best and the only World Time Display for MT5 Features : - JAPAN, LONDON & NEW YORK Time Display - You can customize with different Font, Color And Text Size - You can customize Box Position and Box Color to meet your satisfaction - Only For Metatrader 5 - Customize GMT according to your Time Zone - Simple To Use. Just Attach to your MT5 - No hidden code or no errors
FREE
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Индикаторы
Norion Daily Key Levels is a professional indicator designed to display the most relevant price reference levels of the trading day in a clear and objective way. The indicator automatically plots essential daily levels such as: Previous day close Current day open Daily high Daily low In addition, the indicator allows the inclusion of other custom daily reference levels, making it adaptable to different trading styles and market strategies. These levels are widely used by professional traders as
FREE
Smart Flow
Douglas Rodrigues
Индикаторы
Smart Flow - Institutional Aggression Tracker Smart Flow is a powerful and intuitive indicator designed to read the true market order flow and identify zones of strong institutional aggression. Instead of guessing tops and bottoms, Smart Flow directly paints your chart's candles whenever it detects a relevant directional capital injection, making your trading decisions highly objective. Working Principle The indicator performs an advanced mathematical calculation on every candle to estimate the
FREE
Prior Cote
Ricardo Rodrigues Lucca
Индикаторы
In this indicator you choice a data to be used from yesterday (high, low, open, close, etc) to automatically draw an line to be the zero. And, from that a percentage deviation ("Percentage to be used") is calculated and used to draw others line to both side until a limit be reached. Both sides can have diferrent colours as show in screenshots. Also, more than one indicator can be used at same time.
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Индикаторы
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.86 (7)
Индикаторы
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
Bull vs Bear Price Strength Oscillator
Maestri Investment Group Ltd.
Индикаторы
Introducing the "Bull vs Bear Price Strength Oscillator" Indicator: Your Key to Smart Trading Decisions! Are you looking for a trading tool that can provide you with a clear and visual representation of price trend strength? Look no further! The Price Strength Indicator is here to transform the way you analyze the markets and make trading decisions. Uncover Hidden Market Strength: The Price Strength Indicator is designed to help you assess the market's momentum with ease. It does this by evaluat
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.88 (24)
Индикаторы
Индикатор отображает линии пивот, уровни максимума, минимума и закрытия предыдущего дня, а также минимум и максимум предыдущего часа. Нужно просто установить этот индикатор на график, чтобы отобразить все эти важные линии, нет необходимости настраивать множество отдельных индикаторов. Почему важны определенные линии Максимум и минимум предыдущего дня : эти уровни используются для торговли на дневном графике. Очень часто, если цена становится выше или ниже минимума/максимума предыдущего дня, про
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.84 (37)
Индикаторы
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
RC Hour Interval Lines MT5
Francisco Rayol
Индикаторы
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was  designed to assist your trading experience.  It  draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing  traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Индикаторы
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Индикаторы
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
4 (2)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.57 (7)
Индикаторы
This indicator sums up the difference between the sells aggression and the buys aggression that occurred in each Candle, graphically plotting the waves of accumulation of the aggression volumes.   Through these waves an exponential average is calculated that indicates the direction of the business flow. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL).   Be sure to try our Professional version with configurable features and alerts:  Agre
FREE
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Индикаторы
Premium Trend Entry Pro TZ Trade Logics, представляет вам улучшенную версию входа в тренд Premium Этот выпуск принесет вам гораздо более расслабленное состояние торговли с расширенными функциями для фильтрации тренда и временем входа премиального сигнала. Для нас важно не создание продукта! но продолжали обслуживание и обучение пользователей. Благодаря нашим специальным средствам связи с нами вы получите подробное руководство по использованию продукта и другие соответствующие тренинги, связа
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Shadow Flare — это не перерисовывающийся инструмент для работы с трендом и ликвидностью в MetaTrader 5. Он строит настраиваемую базовую скользящую среднюю (HMA, EMA, SMA или RMA), обёрнутую в Envelope на основе Average True Range, и формирует «липкое» трендовое состояние, которое меняется только тогда, когда цена закрытия пробивает верхнюю или нижнюю границу диапазона. Та же тренд‑логика управляет автоматическим модулем зон спроса/предложения: он находит локальные максимумы и минимумы,
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Индикаторы
Описание. Основой формирования графика Ренко является ценовой диапазон. Если цена выходит за его пределы, на графике отображается бокс выше или ниже предыдущего. В результате мы видим ценовое движение без дополнительного "шума" и важные уровни поддержки и сопротивления. Особенности. Для использования совместно с советником реализован дополнительный буфер-счетчик боксов. Для удобства и повышения скорости тестирования пользователь может использовать событие "новый бокс", которое индикатор генериру
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
KS Candle Patterns Detector
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Pattern для MetaTrader 5 Этот индикатор автоматически распознает свечные паттерны и паттерны Price Action на любом графике и таймфрейме. Распознаваемые свечные паттерны (включаются параметром ShowCandlestick = true): Doji – Нейтральный паттерн, указывающий на нерешительность рынка («Doji») Bullish Engulfing – Бычий сигнал разворота («Bullish Engulfing») Bearish Engulfing – Медвежий сигнал разворота («Bearish Engulfing») Hammer – Бычий разворот, часто формируется на потенциальных мин
FREE
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Визуальный калькулятор соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS) Освойте управление соотношением риска и прибыли с помощью визуального калькулятора RR Ratio KS — элегантного профессионального индикатора для MetaTrader 5, который автоматизирует расчеты TP/SL и предоставляет кристально чистые визуальные сигналы прямо на вашем графике. Больше никаких утомительных ручных вычислений или ошибок: он мгновенно вычисляет точные суммы в долларах на основе размера вашего лота и направления позиции (покупк
FREE
KS Fair Value Gap Alert
Kulvinder Singh
Индикаторы
FVGs + Alerts — это индикатор для обнаружения и визуализации разрывов справедливой стоимости (Fair Value Gaps), разработанный специально для платформы MetaTrader 5. Он помогает трейдерам выявлять и отслеживать ценовые дисбалансы (Fair Value Gaps), которые в рамках торговых концепций Smart Money (SMC) и ICT часто выступают в качестве ключевых уровней поддержки/сопротивления или зон реакции. Что такое Fair Value Gap (FVG)? Классический FVG, формируемый тремя свечами, возникает при возникновении
FREE
RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор-калькулятор RR Ratio KS Simple Обзор: Индикатор RR Ratio KS Simple Calculator — это бесплатный, легковесный инструмент для платформы MetaTrader 5, который автоматически визуализирует соотношение риска и прибыли (RR) непосредственно на вашем графике. Разработанный как для трейдеров, торгующих вручную, так и для автоматизированных систем (советников), он определяет открытые позиции с заданными уровнями стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP), а затем накладывает на график четкие визуальные
FREE
KS Box Breakout with Supertrend
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS BoxBreakout + Supertrend — Гибридный технический индикатор KS BoxBreakout — Детектор пробоев ценовых диапазонов, основанный на анализе волатильности и объема. KS Supertrend — Классическая система следования за трендом, основанная на индикаторе ATR. В результате мы получаем многослойный индикатор, который помогает трейдерам одновременно выявлять зоны консолидации («боксы»), высоковероятные пробои и определять направление/силу тренда. Основная идея В то время как компонент BoxBreakout опред
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
Утилиты
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA Освойте управление рисками в долларах как никогда раньше с помощью RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA — революционной утилиты для MetaTrader 5, которая автоматизирует точные настройки риска/вознаграждения с фиксированной суммой в долларах прямо на вашем графике. Идеально подходит для трейдеров, уставших от волатильного размера лота или ручных расчетов. Этот советник фиксирует точные долларовые риски (например, 50 долларов за сделку) и воз
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
Утилиты
Визуальный калькулятор соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA) Улучшите свои навыки управления рисками с помощью визуального калькулятора соотношения риска и прибыли (RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA) — лучшего инструмента для MetaTrader 5, который превращает сложные расчеты соотношения риска и прибыли в простой и наглядный инструмент на вашем графике. Разработанный для трейдеров, предпочитающих точную торговлю, этот советник (EA) автоматизирует ан
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Обзор Откройте для себя новый взгляд на свои графики с помощью индикатора KS Invert Chart Pro — мощного инструмента с нулевой задержкой, разработанного эксклюзивно для платформы MetaTrader 5. Этот инновационный индикатор математически инвертирует бары или свечи (умножая ценовые данные на -1), выявляя скрытые закономерности, контртрендовые возможности и обратные корреляции, которые могут остаться незамеченными при традиционном анализе. Идеально подходит для опытных трейдеров, использующих коррел
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Trading Book — Журнал сделок с календарем эффективности Этот индикатор для MetaTrader 5 совершает революцию в том, как трейдеры отслеживают и анализируют свои результаты, превращая необработанные торговые данные в динамичный, наглядный торговый журнал и календарь — прямо на вашем графике. Больше никаких ручных таблиц или дорогостоящих сторонних инструментов (стоимость которых может достигать $30–100 в месяц). Индикатор автоматически собирает информацию о каждой сделке, обновляется в режиме р
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
Утилиты
KS PropFirm и Broker Dashboard Pro: Ваш надежный страж соблюдения правил в челленджах проп-компаний Выведите свой трейдинг в проп-компаниях на новый уровень благодаря точному мониторингу. Устали жонглировать электронными таблицами, калькуляторами и выполнять ручные проверки, чтобы соблюдать правила во время ответственных челленджей проп-компаний? KS PropFirm и Broker Dashboard Pro — это универсальная утилита для MT5, разработанная специально для серьезных трейдеров, работающих с такими компания
KS Dynamic Trendlines Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
ОПИСАНИЕ: ----------- KS Dynamic Trendlines — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет экстремумы (Swing Points) и строит «интеллектуальные» линии тренда, адаптирующиеся к рыночным условиям в режиме реального времени. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ------------ Автоматическое определение локальных максимумов и минимумов Динамическое построение линий тренда, соединяющих экстремумы Обнаружение пробоев в реальном времени — пробитые линии тренда исчезают автоматически При пробое текущей л
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
Эксперты
Запускайте этого советника (EA) на 3-минутном графике. Единственное, что вам потребуется — это переключить параметр «Swing Detection Time Frame» (Таймфрейм для определения свингов) для выбора более крупного временного интервала. При первой установке советника выберите стратегию «Trendline Breakout» (Пробой трендовой линии) для торговли по уровням Фибоначчи. Прежде чем приступать к собственному тестированию, посмотрите полное видео с результатами теста стратегии за период с 1 января 2025 г. по
KS Multiple Independent Strategies AutoTrading
Kulvinder Singh
Эксперты
Обзор советника KS Multiple Independent Strategies Auto Trading 1.9 Это профессиональный советник (EA) на языке MQL5, разработанный преимущественно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он поддерживает одновременное использование нескольких независимых торговых стратегий, обладает расширенными функциями управления рисками и включает различные фильтры для оптимизации торговых результатов. Основной акцент в советнике сделан на автоматизации процессов, защите полученной прибыли
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB **Основное назначение** Это индикатор Price Action без перерисовки, ориентированный на трейдеров, использующих методологии **ICT (Inner Circle Trader)** или **SMC (Smart Money Concepts)**. Он сфокусирован на выявлении высоковероятных **паттернов коррекции/отката ABC** после сильных импульсных движений, дополняя их подтверждением через **смену рыночной структуры (MSS)** и совпадением сигналов на основе **уровней Фибоначчи** для определения точек входа.
KS AutoTrade Usdjpy Ea
Kulvinder Singh
Эксперты
KS AutoTrade USDJPY EA — это простая программа для автоматической торговли, разработанная специально для валютной пары USD/JPY (доллар США против японской иены). Принцип работы - Робот отслеживает ценовой график на выбранном таймфрейме. - Он ищет на графике определенные свечные формации. - Обнаружив одну из таких формаций в завершении четкого восходящего или нисходящего движения, робот открывает сделку в соответствующем направлении (пытаясь поймать момент разворота тренда). - Для обеспечения п
KS Gold Auto Trade Ea
Kulvinder Singh
Эксперты
Не требуется никаких файлов настроек, просто установите и активируйте стратегию, если вы используете Exness или 5-значного брокера. Просто добавьте еще один ноль в стоп-лосс. (Тестовые данные будут одинаковыми на 1-минутном графике OHLC и 5-минутном графике у всех брокеров) KS Gold AutoTrade EA — это полностью автоматизированный советник, созданный специально для торговли золотом (XAUUSD) на MetaTrader 5. Эта стратегия будет демонстрировать высокую производительность на счетах брокеров с низки
KS Gold Moon Pro EA
Kulvinder Singh
Эксперты
(Важно: если сумма вашего депозита составляет 100$, то в поле ввода по умолчанию должно быть указано 300$; если же сумма депозита превышает 300$, то для корректного автоматического увеличения лота в последнем поле следует установить значение 800$.) Фактическая цена KS Gold Moon Pro составляет 3999$, но сейчас он доступен для бесплатного пробного использования всем желающим в режиме реальной торговли (Live). Данный советник (EA) настроен специально для торговли золотом (XAUUSD) в условиях рын
KS ICT Killzone Pro MT5
Kulvinder Singh
Индикаторы
Этот индикатор MT5 — это пользовательская реализация популярной концепции ICT Killzones + Pivots (вдохновленная концепцией SMC ICT). Убедитесь, что у вас включены push-уведомления MT5. Вы будете получать все уведомления на свой мобильный телефон: о перерывах между сессиями, днях, неделях и т. д. Используйте брокера IC Market или 2 GMT. Используйте брокера с часовым поясом -7 (ввод/исключение) или 0 (использование брокера с часовым поясом -5). Время работы брокера повлияет на торговлю в рамках с
KS Ultra Master Slave
Kulvinder Singh
Утилиты
Это советник KS ultra master-slave (копировщик сигналов) с расширенной поддержкой сопоставления символов, предназначенный для копирования сделок с одного счета MetaTrader 5 (master) на другой (slave) — даже в тех случаях, когда брокеры используют разные правила именования торговых инструментов. Основное назначение Копирование торговых сигналов (открытых позиций и отложенных ордеров) со счета-источника (master) на один или несколько счетов-приемников (slave) с интеллектуальной обработкой следую
KS Gold Hunter Pro EA
Kulvinder Singh
Эксперты
Советник KS_Gold_Hunter_Pro EA разработан преимущественно для торговой пары XAUUSD (Золото). (Фактическая стоимость KS Gold Hunter Pro составляет $2999, но в настоящее время он доступен для бесплатного пробного использования на реальных счетах). (Все настройки обновлены для «режима Золото» по состоянию на январь 2026 года; на данных за предыдущие годы советник может работать некорректно). Настройки ключевых параметров для торговли золотом будут меняться и обновляться в зависимости от динамики
KS Smart Trading ICT Concept
Kulvinder Singh
Индикаторы
Концепция KS Smart Trading ICT (Вдохновлено концепцией SMC / ICT) Стиль / Философия торговли: Концепции «умных денег» (SMC) / Методология ICT (Inner Circle Trader) Назначение: Визуализирует ключевые структуры и зоны ценового движения институциональных игроков («умных денег») непосредственно на графике — как в режиме реального времени, так и на исторических данных. Помогает трейдерам выявлять зоны с высокой вероятностью отработки, опираясь на концепции ICT, такие как сломы рыночной структуры,
KS Day Week MultitimeFrame Candle
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Day Week Multi TimeFrame (в комментариях также упоминается как: Period Box + Corner Multi-TF Live Candles) Основное назначение Это визуальный индикатор, предоставляющий информацию и контекст с нескольких таймфреймов и призванный помочь трейдерам оперативно оценивать: Текущую рыночную структуру и настроения на выбранном старшем таймфрейме (посредством цветных блоков, обозначающих диапазоны/периоды); Текущее состояние свечей на четырех ключевых старших таймфреймах (H4, D1, W1, MN1), компакт
KS Zigzag Channel
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS ZigZag Channels — это пользовательский индикатор для платформы MetaTrader 5 (MQL5). Он строит опорные линии в стиле «зигзаг», соединяющие значимые локальные максимумы и минимумы, а также формирует вокруг каждого сегмента зигзага границы канала (верхнюю и нижнюю полосы отклонения). Цель индикатора — отфильтровать рыночный шум, выделить структуру основного тренда и определить динамические зоны поддержки/сопротивления, основанные на историческом отклонении цены от главной линии зигзаг
KS Fx Session Alert Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS FX Session Alert Индикатор торговых сессий рынка Форекс для платформы MetaTrader 5. Он визуально выделяет четыре основные торговые сессии: Лондонскую, Нью-Йоркскую, Токийскую и Сиднейскую. Разработанный специально для трейдеров, использующих подходы ICT, SMC и Price Action, этот индикатор обеспечивает необходимый контекст по сессиям, а также наглядно отображает периоды волатильности и рыночные движения. Ключевые особенности Визуализация сессий Отображение до четырех сессий (Лондон,
KS Swing High Low Liquidity
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Swing High Low Liquidity Этот индикатор KS_SwingHighLowLiquidity разработан для MetaTrader 5 и фокусируется на обнаружении максимумов и минимумов колебаний (пивотов), рассматривая их как уровни ликвидности — концепция, используемая в методологиях Smart Money Concepts (SMC) и Inner Circle Trader (ICT). Основная цель Индикатор определяет значимые точки колебаний, где цена, вероятно, накопила стоп-лосс ордера, отложенные ордера или находится в состоянии покоя ликвидности. Эти колеба
KS Support Resistance Retest Signal
Kulvinder Singh
Индикаторы
Торговая стратегия «KS Support Resistance Retest Signal» ориентирована на анализ ценового движения (Price Action) и рыночной структуры. **Основная концепция** Данный индикатор определяет: *   **Ключевые зоны поддержки и сопротивления** — как правило, основанные на локальных или значимых максимумах и минимумах колебаний цены (предыдущих пиках и впадинах). *   **Пробой** — ситуацию, когда цена решительно пробивает уровень поддержки или сопротивления (обычно подтверждается закрытием свечи за пр
KS SuperTrend Indicator
Kulvinder Singh
Индикаторы
Индикатор KS Supertrend Основные особенности Классический алгоритм Supertrend с точной логикой, реализованной в стиле Pine Script Использует ATR (Average True Range) для динамического построения трендовых границ Двойная визуализация тренда: Зеленая линия = Восходящий тренд (бычий) Красная линия = Нисходящий тренд (медвежий) Интеллектуальная подсветка фона: Светло-зеленая заливка фона во время восходящего тренда Светло-красная заливка фона во время нисходящего тренда Функцию можно включ
KS SuperTrend With OrderBlock
Kulvinder Singh
Индикаторы
Гибридный технический индикатор Классический Supertrend на базе ATR (трендовый индикатор с фильтром волатильности) Концепции Smart Money (SMC) / методология ICT (Inner Circle Trader), включая блоки ордеров (Order Blocks), структуру рынка, разрывы справедливой стоимости (Fair Value Gaps) и многое другое. Индикатор разработан для трейдеров, желающих использовать подтверждение тренда от Supertrend в сочетании со структурой институционального уровня (BOS, CHoCH, блоки ордеров и т. д.). Индикатор
KS SuperTrend EA
Kulvinder Singh
Эксперты
KS Supertrend EA Эта цена действует только для тестирования в реальных условиях, после этого цена будет повышена. Первоначальная цена за год: 999$ Ничего не нужно делать, всё работает автоматически на любом таймфрейме, от 1 до 15 минут. Результаты по золоту лучше, чем по другим валютным парам.  Установите стоп-лосс и тейк-профит в соответствии с вашим брокером и парой. Основные функции Классический алгоритм Supertrend с точной логикой в стиле Pine Script Использует ATR (средний истинный диа
KS Box Breakout Signal
Kulvinder Singh
Индикаторы
KS Box Breakout Signal — это пользовательский индикатор MQL5 для платформы MetaTrader 5, который автоматически определяет «коробки» консолидации (ценовые диапазоны) и подает сигналы о пробоях, используя визуальные элементы и анализ объема. **Основная концепция** Индикатор выявляет периоды, когда волатильность цены сжимается (на основе расчета нормализованной волатильности), формирует «коробку» между максимумом и минимумом этой консолидации, а затем ожидает решительного пробоя выше верхней или
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв