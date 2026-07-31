KS Trading View Style PC Sync Time — это индикатор для графиков MetaTrader 5 (MQL5), отображающий метку с локальным временем в нижней части графика. Метка перемещается вслед за курсором (или перекрестием), подобно временным меткам в стиле TradingView.



Основные характеристики



Метка локального времени на нижней оси. Отображает локальное время компьютера, соответствующее бару, над которым находится курсор или перекрестие. Пример формата: Thu 30 Jul '26 06:30 PM (12-часовой формат) или его 24-часовой аналог. Метка располагается на шкале времени (с настраиваемым отступом снизу) и удерживается по центру под курсором, оставаясь полностью видимой на экране.



Расчет времени. Преобразует серверное время графика в локальное время компьютера, используя разницу между функциями TimeLocal() и TimeCurrent(). Привязывает время к границам текущего таймфрейма (благодаря чему индикатор работает даже на пустых участках графика или в зоне будущего времени).



Кнопка переключения (показать/скрыть). Небольшая кнопка с иконкой часов (символ шрифта Wingdings), которую можно разместить в любом из четырех углов графика. Нажатие на кнопку включает или выключает отображение метки времени. Цвет кнопки меняется в зависимости от состояния (зеленый — отображается, серый — скрыто).



Полностью настраиваемый внешний вид и расположение



Цвет фона метки, цвет текста, шрифт, размер шрифта, высота и отступ снизу.



12-часовой или 24-часовой формат времени.



Угол размещения кнопки, смещение по осям X и Y.



Настройка видимости метки при запуске индикатора.



Благодарим за загрузку; будем рады вашим отзывам и предложениям по улучшению.