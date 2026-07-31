KS Trading View Style PC Sync Time
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.9
- 更新: 2 八月 2026
“KS Trading View Style PC Sync Time”是一款适用于 MetaTrader 5 (MQL5) 的图表指标，可在图表底部显示本地时间标签。该标签会跟随十字光标或鼠标位置移动，呈现出类似 TradingView 风格的时间标签效果。
主要功能
底部坐标轴本地时间标签：显示鼠标或十字光标所在 K 线对应的本地电脑时间。格式示例：Thu 30 Jul '26 06:30 PM（12 小时制）或相应的 24 小时制格式。标签位于时间轴上方（底部边距可配置），始终保持在光标正下方居中，并确保在屏幕上完全可见。
时间计算：利用 `TimeLocal()` 和 `TimeCurrent()` 之间的差值，将图表服务器时间转换为本地电脑时间。时间会自动对齐到当前图表的时间周期边界（因此即使在空白或未来的图表区域也能正常工作）。
显示/隐藏切换按钮：一个带有小闹钟图标（Wingdings 字体符号）的按钮，可放置在图表的任意四个角落之一。点击该按钮可切换时间标签的显示状态。按钮颜色会随状态变化（绿色表示可见，灰色表示隐藏）。
外观与位置完全可定制
标签背景色、文本颜色、字体、字号、高度及底部边距。
12 小时制或 24 小时制时间格式。
按钮所在角落及 X/Y 轴偏移量。
指标加载时标签的初始显示状态（可见或隐藏）。
感谢您的下载，我们期待收到您的评价与改进建议。
主要功能
底部坐标轴本地时间标签：显示鼠标或十字光标所在 K 线对应的本地电脑时间。格式示例：Thu 30 Jul '26 06:30 PM（12 小时制）或相应的 24 小时制格式。标签位于时间轴上方（底部边距可配置），始终保持在光标正下方居中，并确保在屏幕上完全可见。
时间计算：利用 `TimeLocal()` 和 `TimeCurrent()` 之间的差值，将图表服务器时间转换为本地电脑时间。时间会自动对齐到当前图表的时间周期边界（因此即使在空白或未来的图表区域也能正常工作）。
显示/隐藏切换按钮：一个带有小闹钟图标（Wingdings 字体符号）的按钮，可放置在图表的任意四个角落之一。点击该按钮可切换时间标签的显示状态。按钮颜色会随状态变化（绿色表示可见，灰色表示隐藏）。
外观与位置完全可定制
标签背景色、文本颜色、字体、字号、高度及底部边距。
12 小时制或 24 小时制时间格式。
按钮所在角落及 X/Y 轴偏移量。
指标加载时标签的初始显示状态（可见或隐藏）。
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