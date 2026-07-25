Trade Copier Console MT4

Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя.

Инструкции и бесплатное демо


Демо работает на демо-счетах: тот же код, все функции, без срока годности. Вы решаете, чьи сделки копировать и каким риском, а копир берёт на себя исполнение, имена инструментов и сопровождение копий. 

Что умеет

Один продукт работает в трёх ролях. Source публикует сделки своего счёта и сам не торгует никогда, Receiver копирует до восьми источников одновременно, Self copier умножает ваши собственные сделки на том же счёте. Объём считается восемью методами: процент от эквити, зеркало риска мастера, фиксированная сумма риска, пропорция счетов, множитель, фиксированный лот, лот на каждую тысячу счёта и копия лота один в один. Считается он от денег, а не от лота, поэтому при разном размере контракта у двух брокеров ваш риск остаётся тем, который вы задали, а стопы переносятся дистанцией, а не ценой. Под остальные задачи в панели есть отдельные блоки:

- Symbol Bridge: имена инструментов сопоставляются автоматически, с префиксами, суффиксами и семействами вроде GOLD и XAUUSD; неоднозначное имя не угадывается, а отклоняется со списком кандидатов
- Mirror: позиции источника и ваши копии сличаются построчно, с объёмом, результатом и причиной отказа прямо там, где копии нет
- Отложенные ордера: своя отложка, копирование по срабатыванию или отказ, при этом уровень переносится дистанцией от рынка, а срок жизни дистанцией во времени
- Сопровождение копий: виртуальные SL/TP, свои уровни там, где мастер их не поставил, тейк по RR, безубыток, трейлинг с шагом, срок жизни копии, корзина в деньгах или процентах и закрытие по расписанию, которое переживает перезапуск терминала
- Risk guard: лимиты убытка за день и за всё время, дневная цель прибыли, рельсы по эквити, пауза при просадке, потолки по числу копий, объёму и риску, anti-hedge и бюджет запросов к торговому серверу

Мост между платформами работает во все четыре стороны, с частичными закрытиями, доливками и отложками. Разворот исполняется как закрыть, подтвердить flat и только потом открыть, чтобы на двух счетах не оказалось противоположных сторон одновременно. Дневной лимит можно считать в таймзоне вашей проп-фирмы, а не брокера. Копия больше максимального лота брокера режется автоматически, и её же можно принудительно дробить на куски заданного размера. Есть reverse, задержка входа, срок годности сделки, вход по цене лучше входа мастера, отказ от сделки, которая уже убежала на заданное расстояние, окна времени с несколькими интервалами, а также свои лоты, множители и потолки спреда на каждый символ.

Дополнительно: уведомления Push и Email, тёмная и светлая темы с автоматическим масштабом под DPI экрана, шаблон комментария к копиям, шаг объёма 0.001 для криптовалютных символов, скорость опроса от 25 до 500 мс и 103 настройки, из которых для быстрого старта нужны всего три.

Чего копир не делает. Он не работает через сеть. Он не копирует стоп-лимиты MT5, потому что в MT4 такого типа ордеров нет. Он не превращает неттинговый счёт в хеджинговый. В тестере стратегий копирования нет, потому что копировать там не с кого. MT4 и MT5 продаются отдельно: мост работает в обе стороны, но каждый терминал запускает свою версию продукта которую нужно купить отдельно.

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Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT4 — расширенная торговая панель и рабочее пространство на графике для MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE — это профессиональная торговая панель и рабочая среда управления сделками для MetaTrader 4 . Она помогает трейдерам быстрее открывать, сопровождать, защищать, закрывать и анализировать сделки из одного интерфейса на графике. Продукт создан для активных ручных трейдеров, которым нужно больше, чем простой набор кнопок. PRO SE объединяет исполнение в один клик, отложен
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
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Nadia Tselkhert
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Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара. Что отображается на панели В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения
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The Candle Timer MT4
Nadia Tselkhert
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Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара. Что отображается на панели В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения
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Trade Copier Console MT5
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Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя. Инструкци
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