Trade Copier Console MT5

Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя.





Инструкции и бесплатное демо









Демо работает на демо-счетах: тот же код, все функции, без срока годности. Вы решаете, чьи сделки копировать и каким риском, а копир берёт на себя исполнение, имена инструментов и сопровождение копий.





Что умеет





Один продукт работает в трёх ролях. Source публикует сделки своего счёта и сам не торгует никогда, Receiver копирует до восьми источников одновременно, Self copier умножает ваши собственные сделки на том же счёте. Объём считается восемью методами: процент от эквити, зеркало риска мастера, фиксированная сумма риска, пропорция счетов, множитель, фиксированный лот, лот на каждую тысячу счёта и копия лота один в один. Считается он от денег, а не от лота, поэтому при разном размере контракта у двух брокеров ваш риск остаётся тем, который вы задали, а стопы переносятся дистанцией, а не ценой. Под остальные задачи в панели есть отдельные блоки:





- Symbol Bridge: имена инструментов сопоставляются автоматически, с префиксами, суффиксами и семействами вроде GOLD и XAUUSD; неоднозначное имя не угадывается, а отклоняется со списком кандидатов

- Mirror: позиции источника и ваши копии сличаются построчно, с объёмом, результатом и причиной отказа прямо там, где копии нет

- Отложенные ордера: своя отложка, копирование по срабатыванию или отказ, при этом уровень переносится дистанцией от рынка, а срок жизни дистанцией во времени

- Сопровождение копий: виртуальные SL/TP, свои уровни там, где мастер их не поставил, тейк по RR, безубыток, трейлинг с шагом, срок жизни копии, корзина в деньгах или процентах и закрытие по расписанию, которое переживает перезапуск терминала

- Risk guard: лимиты убытка за день и за всё время, дневная цель прибыли, рельсы по эквити, пауза при просадке, потолки по числу копий, объёму и риску, anti-hedge и бюджет запросов к торговому серверу





Мост между платформами работает во все четыре стороны, с частичными закрытиями, доливками и отложками. Разворот исполняется как закрыть, подтвердить flat и только потом открыть, чтобы на двух счетах не оказалось противоположных сторон одновременно. Дневной лимит можно считать в таймзоне вашей проп-фирмы, а не брокера. Копия больше максимального лота брокера режется автоматически, и её же можно принудительно дробить на куски заданного размера. Есть reverse, задержка входа, срок годности сделки, вход по цене лучше входа мастера, отказ от сделки, которая уже убежала на заданное расстояние, окна времени с несколькими интервалами, а также свои лоты, множители и потолки спреда на каждый символ.





Дополнительно: уведомления Push и Email, тёмная и светлая темы с автоматическим масштабом под DPI экрана, шаблон комментария к копиям, шаг объёма 0.001 для криптовалютных символов, скорость опроса от 25 до 500 мс и 103 настройки, из которых для быстрого старта нужны всего три.





Чего копир не делает. Он не работает через сеть. Он не копирует стоп-лимиты MT5, потому что в MT4 такого типа ордеров нет. Он не превращает неттинговый счёт в хеджинговый. В тестере стратегий копирования нет, потому что копировать там не с кого. MT4 и MT5 продаются отдельно: мост работает в обе стороны, но каждый терминал запускает свою версию продукта которую нужно купить отдельно.