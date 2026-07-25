Trade Copier Console MT5

Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя.

Инструкции и бесплатное демо


Демо работает на демо-счетах: тот же код, все функции, без срока годности. Вы решаете, чьи сделки копировать и каким риском, а копир берёт на себя исполнение, имена инструментов и сопровождение копий. 

Что умеет

Один продукт работает в трёх ролях. Source публикует сделки своего счёта и сам не торгует никогда, Receiver копирует до восьми источников одновременно, Self copier умножает ваши собственные сделки на том же счёте. Объём считается восемью методами: процент от эквити, зеркало риска мастера, фиксированная сумма риска, пропорция счетов, множитель, фиксированный лот, лот на каждую тысячу счёта и копия лота один в один. Считается он от денег, а не от лота, поэтому при разном размере контракта у двух брокеров ваш риск остаётся тем, который вы задали, а стопы переносятся дистанцией, а не ценой. Под остальные задачи в панели есть отдельные блоки:

- Symbol Bridge: имена инструментов сопоставляются автоматически, с префиксами, суффиксами и семействами вроде GOLD и XAUUSD; неоднозначное имя не угадывается, а отклоняется со списком кандидатов
- Mirror: позиции источника и ваши копии сличаются построчно, с объёмом, результатом и причиной отказа прямо там, где копии нет
- Отложенные ордера: своя отложка, копирование по срабатыванию или отказ, при этом уровень переносится дистанцией от рынка, а срок жизни дистанцией во времени
- Сопровождение копий: виртуальные SL/TP, свои уровни там, где мастер их не поставил, тейк по RR, безубыток, трейлинг с шагом, срок жизни копии, корзина в деньгах или процентах и закрытие по расписанию, которое переживает перезапуск терминала
- Risk guard: лимиты убытка за день и за всё время, дневная цель прибыли, рельсы по эквити, пауза при просадке, потолки по числу копий, объёму и риску, anti-hedge и бюджет запросов к торговому серверу

Мост между платформами работает во все четыре стороны, с частичными закрытиями, доливками и отложками. Разворот исполняется как закрыть, подтвердить flat и только потом открыть, чтобы на двух счетах не оказалось противоположных сторон одновременно. Дневной лимит можно считать в таймзоне вашей проп-фирмы, а не брокера. Копия больше максимального лота брокера режется автоматически, и её же можно принудительно дробить на куски заданного размера. Есть reverse, задержка входа, срок годности сделки, вход по цене лучше входа мастера, отказ от сделки, которая уже убежала на заданное расстояние, окна времени с несколькими интервалами, а также свои лоты, множители и потолки спреда на каждый символ.

Дополнительно: уведомления Push и Email, тёмная и светлая темы с автоматическим масштабом под DPI экрана, шаблон комментария к копиям, шаг объёма 0.001 для криптовалютных символов, скорость опроса от 25 до 500 мс и 103 настройки, из которых для быстрого старта нужны всего три.

Чего копир не делает. Он не работает через сеть. Он не копирует стоп-лимиты MT5, потому что в MT4 такого типа ордеров нет. Он не превращает неттинговый счёт в хеджинговый. В тестере стратегий копирования нет, потому что копировать там не с кого. MT4 и MT5 продаются отдельно: мост работает в обе стороны, но каждый терминал запускает свою версию продукта которую нужно купить отдельно.
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Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
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Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
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4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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Nadia Tselkhert
Индикаторы
Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара. Что отображается на панели В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения
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The Candle Timer MT4
Nadia Tselkhert
Индикаторы
Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара. Что отображается на панели В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения
FREE
Trade Copier Console MT4
Nadia Tselkhert
Утилиты
Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя. Инструкци
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