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Написать индикатор, данные которые берутся c CME GROUP

MQL4 Индикаторы Forex Futures (фьючерсы) Options (опционы) Сбор данных из интернета Data mining (обработка данных)

Техническое задание

Добрый день!  Требуется написать индикатор для МТ4 по построению опционных уровней для валютных пар. На сайте СМЕ groupe потребуется собирать определенные данные (в основном цифровые значения), проводить определенные операции с этими данными, после чего полученные значения выводить на график МТ4 в виде опционного уровня. В индикаторе должна быть функция ежедневного мониторинга сайта СМЕ / или / чтобы в терминале была кнопка или аналог, по нажатию которой проверялись бы данные на СМЕ и отрисовывались новые уровни.


Разработчика прошу направить предварительную стоимость, я понимаю, что цена зависит от многих составляющих, тем не менее, тот кто сталкивался уже с подобным заданием имеет понимание с чем ему предстоит работать.

Более подробное ТЗ направлю соответствующему разработчику.


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Информация о проекте

Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
от 5 до 10 дн.

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