Добрый день! Требуется написать индикатор для МТ4 по построению опционных уровней для валютных пар. На сайте СМЕ groupe потребуется собирать определенные данные (в основном цифровые значения), проводить определенные операции с этими данными, после чего полученные значения выводить на график МТ4 в виде опционного уровня. В индикаторе должна быть функция ежедневного мониторинга сайта СМЕ / или / чтобы в терминале была кнопка или аналог, по нажатию которой проверялись бы данные на СМЕ и отрисовывались новые уровни.





Разработчика прошу направить предварительную стоимость, я понимаю, что цена зависит от многих составляющих, тем не менее, тот кто сталкивался уже с подобным заданием имеет понимание с чем ему предстоит работать.

Более подробное ТЗ направлю соответствующему разработчику.



