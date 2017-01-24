Каким терминалом Вы пользуетесь - страница 15
Судя по орфографии и истерикам, очередная жертва ЕГЭ?
Переход с MQL4 на MQL5 я вообще как-то не заметил. По моему, надо быть реальным тормозом по жизни, чтобы строить проблемы насчет этого перехода. Могу угадать, девушкам с вами скучно? Может, пока молоды и башня варит, начать развиваться, а не оставаться в аутсайдерах?
что переход сложный, это не я говорю, а программисты с этого форума.
Блин, меня нынешняя молодежь откровенно расстраивает иногда. Взяли от Запада все худшее в виде толерантности, перерастии и ничего взамен не приобрели. В результате те, кто решил отвечать за свою судьбу, выстреливают вверх и добиваются успеха. А те, кто плачет и жалуются, медленно шевеля ластами, плывут в г-отстойник.
С торговыми функциями проблем не должно быть при переходе с MT4 на MT5 - разницы можно не заметить.
я быстро пишу и не парюсь на счет орфографии. не знаю что такое ЕГЭ.
ты программист и тратишь на это все свое время. но есть трейдеры, которые просто пишут для себя.
опять твое обычное форумное балабольство ни о чем от недостатка общения.
Я пишу только для себя последние 2-3 месяца. До этого еще брал какие-то заказы. А зарплату уже с мая 2010 г не видел и счастливо забыл, что это такое ))
Фора рулит, тормоза гребут ластами вниз по течению))
Как по мне -- так главное, чтобы был тот единственный, кто всё понимает и знает куда идти.
Вы, Vladimir Karputov, достойный кандидат из народа (так сказать).
Я вам верю. Ведите уверенно нас с лучиной из тёмного в светлое царство. Я слепо и с закрытыми глазами пойду за вами.
а вы назвали тормозами всех, кто считает mql5 тяжелым. после этого вам будет тяжело существовать на этом форуме.)))
вам выгодна вся эта ситуация с мт5 - больше заказов будете получать. вы заинтересованное лицо, так что в дискуссии можете не учавствовать.))
да можно изучить все что угодно, я не спорю! можно изучить и как операционные системы писать.
но дело не в этом.
одни компании выпускают языки, на которых писать легко и просто, и мало кода писать нужно.
другие компании выпускают мутные запутанные языки, на которых писать одно мучение и выходят полотна текста.
при том, что на них можно реализовать одинаковые задачи.
Три раза в день -- всё чётко по расписанию.
Только не понял, чем Vladimir Karputov с лучиной может девушек испугать?
3 раза по графику - итс гуд!
Насчет VK - в бандитском Питере это называлось - стрелки перевести ))
мы говорим о том, что mql5 сложнее mql4. а это, по моему, аксиома , не требующая доказательств. а если выпускается новая версия языка, которая сложнее предыдущей - то это не прогресс, а регресс.
да мы не спорим сложный mql5 или не сложный. это понятие растяжимое. программистам, которые всю жизнь занимаются программированием - он будет не сложным. простым пользователям метатрейдера будет сложным.
мы говорим о том, что mql5 сложнее mql4. а это, по моему, аксиома , не требующая доказательств. а если выпускается новая версия языка, которая сложнее предыдущей - то это не прогресс, а регресс.
Точна, в середине 90-х я примерно такую пригнал из Германии и катался год. Классная была тача, 7-ка.
Но теперь вышли другие модели
Не будем сравнивать по надежности, но такую я больше хочу))
подавляющее большинство программистов признало mql5 сложным языком. не нужно с этим спорить!
лучше пусть 10 000 людей мучатся всю жизнь или 20 людей 3 месяца промучатся?)))