Alexey Volchanskiy:

Судя по орфографии и истерикам, очередная жертва ЕГЭ?

я быстро пишу и не парюсь на счет орфографии. не знаю что такое ЕГЭ.
Alexey Volchanskiy:

Переход с MQL4 на MQL5 я вообще как-то не заметил. По моему, надо быть реальным тормозом по жизни, чтобы строить проблемы насчет этого перехода. Могу угадать, девушкам с вами скучно? Может, пока молоды и башня варит, начать развиваться, а не оставаться в аутсайдерах?

ты программист и тратишь на это все свое время. но есть трейдеры, которые просто пишут для себя.
что переход сложный, это не я говорю, а программисты с этого форума.
Alexey Volchanskiy:

Блин, меня нынешняя молодежь откровенно расстраивает иногда. Взяли от Запада все худшее в виде толерантности, перерастии и ничего взамен не приобрели.  В результате те, кто решил отвечать за свою судьбу, выстреливают вверх и добиваются успеха. А те, кто плачет и жалуются, медленно шевеля ластами, плывут в г-отстойник.  

опять твое обычное форумное балабольство ни о чем от недостатка общения.
 
fxsaber:
С торговыми функциями проблем не должно быть при переходе с MT4 на MT5 - разницы можно не заметить.
Это давно известно разработчикам, я сам пользуюсь вашей либой. Но человеку с психологией Жертвы невыгодно учиться. Невыгодно по психологии. Ведь если он, не дай бог научится, придется отойти от привычного образа Жертвы: "я умен и красив, просто начальство дураки и бабы сволочи не любят".
 
Сергей:
я быстро пишу и не парюсь на счет орфографии. не знаю что такое ЕГЭ.
ты программист и тратишь на это все свое время. но есть трейдеры, которые просто пишут для себя.
опять твое обычное форумное балабольство ни о чем от недостатка общения.

Я пишу только для себя последние 2-3 месяца. До этого еще брал какие-то заказы. А зарплату уже с мая 2010 г не видел и счастливо забыл, что это такое ))

Фора рулит, тормоза гребут ластами вниз по течению)) 

 
Andrey F. Zelinsky:

Как по мне -- так главное, чтобы был тот единственный, кто всё понимает и знает куда идти.

Вы, Vladimir Karputov, достойный кандидат из народа (так сказать).

Я вам верю. Ведите уверенно нас с лучиной из тёмного в светлое царство. Я слепо и с закрытыми глазами пойду за вами.

Андрей, вы не забыли принять на ночь свои таблетки? Не пугайте так с лучиной, тут иногда девушки читают ))
 
Alexey Volchanskiy:

Я пишу только для себя последние 2-3 месяца.

вот это опыт!
Alexey Volchanskiy:

Я пишу только для себя последние 2-3 месяца. До этого еще брал какие-то заказы. А зарплату уже с мая 2010 г не видел и счастливо забыл, что это такое ))

Фора рулит, тормоза гребут ластами вниз по течению)) 

да большинство программистов с этого форума высказались, что mql5 - сложный язык программирования.
а вы назвали тормозами всех, кто считает mql5 тяжелым. после этого вам будет тяжело существовать на этом форуме.)))
вам выгодна вся эта ситуация с мт5 - больше заказов будете получать. вы заинтересованное лицо, так что в дискуссии можете не учавствовать.))
да можно изучить все что угодно, я не спорю! можно изучить и как операционные системы писать.
но дело не в этом.
одни компании выпускают языки, на которых писать легко и просто, и мало кода писать нужно.
другие компании выпускают мутные запутанные языки, на которых писать одно мучение и выходят полотна текста.
при том, что на них можно реализовать одинаковые задачи.
 
использую мт4, до мт5 пока не дорос, но желание перейти появилось с введением хеджинга в мт5, а до этого момента мт5 был неинтересен, сам по образованию не программист - знал разве что QBasic и логику в общем, никаких учебников по mql не читал, посмотрел десяток видео уроков, изучал справку по mql4 - освоил mql4 за пару месяцев,  mql5 так просто освоить не получилось, знаний не хватает, наверно нужно хотя-бы профильное образование иметь, как жертва егэ и диплома, мне в 90% случаев трудно понять смысл функции которая состоит более чем из 5 строк, не хватает концентрации внимания, а после 5-6  сотен строк вообще становится трудно писать длинный осмысленный код
 
Andrey F. Zelinsky:

Три раза в день -- всё чётко по расписанию.

Только не понял, чем Vladimir Karputov с лучиной может девушек испугать?

3 раза по графику - итс гуд!

Насчет VK - в бандитском Питере это называлось - стрелки перевести )) 

 
да мы не спорим сложный mql5 или не сложный. это понятие растяжимое. программистам, которые всю жизнь занимаются программированием - он будет не сложным. простым пользователям метатрейдера будет сложным.
мы говорим о том, что mql5 сложнее mql4. а это, по моему, аксиома , не требующая доказательств. а если выпускается новая версия языка, которая сложнее предыдущей - то это не прогресс, а регресс.
 
Сергей:
да мы не спорим сложный mql5 или не сложный. это понятие растяжимое. программистам, которые всю жизнь занимаются программированием - он будет не сложным. простым пользователям метатрейдера будет сложным.
мы говорим о том, что mql5 сложнее mql4. а это, по моему, аксиома , не требующая доказательств. а если выпускается новая версия языка, которая сложнее предыдущей - то это не прогресс, а регресс.

Точна, в середине 90-х я примерно такую пригнал из Германии и катался год. Классная была  тача, 7-ка.

7 

Но теперь вышли другие модели

Не будем сравнивать по надежности, но такую я больше хочу))

8 

 
Alexey Volchanskiy:

Точна, в середине 90-х я примерно такую пригнал из Германии и катался год. Классная была  тача, 7-ка.

 

Но теперь вышли другие модели

Не будем сравнивать по надежности, но такую я больше хочу))

 

ее водить сложнее? появились всякие функции, которые делают вождение легче.
подавляющее большинство программистов признало mql5 сложным языком. не нужно с этим спорить!
так что лучше? десяти тысячам пользователей изучить сложный язык программирования, и потом всю жизнь мучиться, работая на нем? или 20 работникам метаквотес сесть, напрячься и за 3 месяца сделать простой ЯП, или хотя бы библиотеку?
лучше пусть 10 000 людей мучатся всю жизнь или 20 людей 3 месяца промучатся?)))
