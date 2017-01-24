Каким терминалом Вы пользуетесь - страница 18
ну я поболе языков знаю и чо? мне вообще не важно кто, как и чем живет и что и у кого в профиле.
надо будет написать прогу на языке черта лысого - напишу.
Ренат, дык тут вопросы о плачах по поводу сложности 5-ки )) Я об этом.
Раньше плакали что того нет, другого нет.
Дали язык, описание, кучу примеров, маркет, фриланс.
Всё дали.
Ну что еще не хватает людям?
Я в ауте.
Язык более развернут, более изящно выглядит код. // к сожалению не у всех)))) тут такого насмотрелся, там конечно под танк охота станет броситься раньше чем изучить.
Ну вынесите один раз в функции и пользуйтесь собственным конструктивом, пока не будет новой версии языка.
Не Вам, в целом.
Рассказы под Тяпницу )) Тем, кто до сих пор держится за мамину юбку, посвящается....
---------
Как-то давно, когда я был студентом, мне позвонил друган. Говорит , - Леха, я тут под Питером в Репино отдыхаю, денег ноль, можешь приехать? Я договорился насчет номера для тебя и твоей подруги, приезжайте.
Говорю девочке, - поехали? Пошарим на Финском заливе, там загар крутой, солнце нежное. А тогда в Репино была курортная зона при Горбачеве, из алко разрешено было только пиво. Крепче ничего не продавали, соответственно, жидкая валюта стала мерилом всех ценностей ))
Приехали, нам номер за 2 бут. водки в день, отдыхаем, ну там местные бары, кабаки по вечерам.... Короче, баблосы резко закончились.
Помню, лежим с подругой, говорю, - бабла нет, давай сделаем эксперимент?
- Леша, последний раз у тебя была рука выбита, в гипсе же ходил гад волчанский!
- Да
Да нам, кошкам, фиолетово ))
-------- я продолжу, тут пришли ----------
Уже не в первый раз говорю!!!
Сделайте наконец конвертор кода c MQL4 на MQL5
Для тех кто в теме, это не составит особого труда, и не нужно ерничать.
Будет конвертор кода, будет и масштабный переход на 5рку.
Без конвертора MT5 не будет в массах.
Мне по...й, и 5рку за пару недель освою. Но смысла пока в этом не вижу (даже по продажам в Маркете 5ка уступает 4ке)
ЗЫ. ИСЧЕраз... Сделайте конвертор кода и все проблемы отпадут сами собой. (и дайте мне бонусы наконец за рейтинг, сколько можно это терпеть)
Почаще бы такие забавные темы появлялись, лучше всяких анекдотов ))
Даже справочник по MQL5 перечитать захотелось, что же в MQL5 такого страшного нашли ))
Да и MQL4 с MT4 вроде еще ни у кого насильно не отбирают, а жути то сколько навели.
удивительно, как при таких знаниях такой рейтинг, Боже - где справедливость!!!???
А что, он правильно говорит. Пока не будут проги для МТ4 работать на МТ5, массовый переход на МТ5 не будет, как это было при переходе с DOS на Windows.
Большинство брокерских компаний конкурсы проводят в основном на МТ4, ПАММ или МАМ счета тоже только для МТ4.
Я начал написать сразу на МQL5, и как уже 2 года как думаю перевести эксперт с MQL5 на MQL4 или нет ? Поскольку на МТ4 спрос большой.
Вот у меня на компьютере i7 и с 4К монитором стоит Digger. Это тот Digger, который мы играли еще с 88-ого года на IBM XT с винчестером 20MB и RAM 512KB, с CGA монитором.
Но ДОСовский вариант Digger до сих пор работает, и с CGA разрешением :)
Гы, улыбнуло. Как говорил классик: "Безумству храбрых поём мы песню..."
Имхо, такой конвертер сродни переводу компьютером с одного языка на другой. Не будет конвертера. И не нужно тратить или пытаться потратить усилия разработчиков на это. MQL5 гораздо богаче. Зачем его обеднять?
А "конвертер", правда другого рода, будет, когда разрабы прекратят поддержку МТ4. Как это было с МТ3. Вот вам и конвертер. В добровольно-принудительном порядке сами всё переконвертируете :-))
Есть такая поговорка: "За всё платит л*х".