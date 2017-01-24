Каким терминалом Вы пользуетесь - страница 18

Renat Akhtyamov:

ну я поболе языков знаю и чо? мне вообще не важно кто, как и чем живет и что и у кого в профиле.

надо будет написать прогу на языке черта лысого - напишу.

Ренат, дык тут вопросы о плачах по поводу сложности 5-ки )) Я об этом.
 
Alexey Volchanskiy:
Ренат, дык тут вопросы о плачах по поводу сложности 5-ки )) Я об этом.

Раньше плакали что того нет, другого нет.

Дали язык, описание, кучу примеров, маркет, фриланс.

Всё дали.

Ну что еще не хватает людям?

Я в ауте.

Язык более развернут, более изящно выглядит код. // к сожалению не у всех)))) тут такого насмотрелся, там конечно под танк охота станет  броситься раньше чем изучить.

Ну вынесите один раз в функции и пользуйтесь собственным конструктивом, пока не будет новой версии языка.

Не Вам, в целом.

 

Рассказы под Тяпницу )) Тем, кто до сих пор держится за мамину юбку, посвящается....

---------

Как-то давно, когда я был студентом, мне позвонил друган. Говорит , - Леха, я тут под Питером в Репино отдыхаю, денег ноль, можешь приехать? Я договорился насчет номера для тебя и твоей подруги, приезжайте.

 Говорю девочке, -  поехали? Пошарим на Финском заливе, там загар крутой, солнце нежное. А тогда в Репино была курортная зона при Горбачеве, из алко разрешено было только пиво. Крепче ничего не продавали, соответственно, жидкая валюта стала мерилом всех ценностей ))

Приехали, нам номер за 2 бут. водки в день, отдыхаем, ну там местные бары, кабаки  по вечерам.... Короче, баблосы  резко закончились.

Помню, лежим с подругой, говорю, - бабла нет, давай сделаем эксперимент?

- Леша, последний раз у тебя была рука выбита, в гипсе же ходил гад волчанский!

- Да

Да нам, кошкам, фиолетово ))

-------- я продолжу, тут пришли ---------- 

 

Уже не в первый раз говорю!!!

Сделайте наконец конвертор кода c MQL4 на MQL5

Для тех кто в теме, это не составит особого труда, и не нужно ерничать. 

Будет конвертор кода, будет и масштабный переход на 5рку.

Без конвертора MT5 не будет в массах.

Мне по...й,  и 5рку за пару недель освою. Но смысла пока в этом не вижу (даже по продажам в Маркете 5ка уступает 4ке)

ЗЫ. ИСЧЕраз... Сделайте конвертор кода и все проблемы отпадут сами собой. (и дайте мне бонусы наконец за рейтинг, сколько можно это терпеть) 

 
удивительно, как при таких знаниях такой рейтинг, Боже - где справедливость!!!???
 

Почаще бы такие забавные темы появлялись, лучше всяких анекдотов ))

Даже справочник по MQL5 перечитать захотелось, что же в MQL5 такого страшного нашли ))

Да и MQL4 с MT4 вроде еще ни у кого насильно не отбирают, а жути то сколько навели.

 
А меня эта тема заставляет задуматься о переходе на 5-ку. Всем сомневающимся советую почитать мнения (с попкорном на раз идет))
 
pusheax:
удивительно, как при таких знаниях такой рейтинг, Боже - где справедливость!!!???

А что, он правильно говорит. Пока не будут проги для МТ4 работать на МТ5, массовый переход на МТ5 не будет,  как это было при переходе с DOS на Windows.

Большинство брокерских компаний конкурсы проводят в основном на МТ4,  ПАММ или МАМ счета тоже только для МТ4.

Я начал написать сразу на МQL5, и как уже 2 года как думаю перевести  эксперт с MQL5 на MQL4 или нет ?  Поскольку на МТ4 спрос большой.

Вот у меня на компьютере i7  и с 4К монитором стоит Digger. Это тот Digger, который мы играли еще с 88-ого года на IBM XT с винчестером 20MB и RAM 512KB, с CGA монитором. 

Но ДОСовский вариант Digger до сих пор работает, и с CGA разрешением  :)

 

 

 
Гы, улыбнуло. Как говорил классик: "Безумству храбрых поём мы песню..."

Имхо, такой конвертер сродни переводу компьютером с одного языка на другой. Не будет конвертера. И не нужно тратить или пытаться потратить усилия разработчиков на это. MQL5 гораздо богаче. Зачем его обеднять?

А "конвертер", правда другого рода, будет, когда разрабы прекратят поддержку МТ4. Как это было с МТ3. Вот вам и конвертер. В добровольно-принудительном порядке сами всё переконвертируете :-))

Есть такая поговорка: "За всё платит л*х".

 
Итак, я понял, что пользователей МТ4 все еще большинство.
