Форекс-основной источник дохода - страница 2
а что подразумевать под основным доходом ? Бизнес за счет которого я кушаю каждый день или не постоянные, но большие заработки на Форексе(ну там на квартиру или на машину) ? Бизнес за счет которого Вы кушаете и квартиры с машинами покупаете.
Максим! Поделитесь опытом, как дошли до такой классной жизни? Вы же по сути счастливый человек!
Все просто, 8 лет работы, сейчас я занимаюсь трейдингом по 5-8 часов в день активно, (активнее, чем многие на работе занимаются рабочими делами) разрабатываю алгоритмы, тестирую, обучаюсь, корректирую, ищу закономерности. В 2011 я первый раз бросил работу и прожил 3 года за счет трейдинга. Потом пришлось временно найти себе работу, по тому что в итоге не хватило знаний, чтобы держаться вечно. Потом каждый день после работы вечером, на протяжении 1.5 года, вместо пива с друзьями разрабатыаал идеи. Ну и больше года назад я опять бросил работу, нашнл себе офис, разрабатываю алгоритмы, торгую. Пути назад нет, карьеру я уже не построю на работе, да и работать, как-то тупо. Я когда на работу цстроился, первые пол года в шоке был, как люди живут, забывать стал уже) там за 30к нужно было что-то делать, а еще начальники... бред какой-то). За жалкую зп заниматься какой-то ерундой.
С Форекса можно жить, лет так после 8 упорной работы по 7 дней в неделю, по 12 часов в день...У меня пошел 9-й год. :)
Предидущий комментарий смотрю тоже 8 лет....Закономерность однако.
Доброго времени суток! Присутствуют ли тут люди для которых Рынок Форекс является основным источником дохода? Интересуют именно трейдеры, а не люди которые зарабатывают "около" Форекса. Спасибо.
Пришёл на Форекс в 2006 году, оставшись без работы. Закончил месячные форекс-курсы у известного в то время ДЦ. Потом, уже сам за 2-3 года перелопатил кучу книг и учебников, вник почти во все известные стратегии и тактики по биржевой торговле от известных авторов-классиков (включая волновую теорию Элл.). Но стабильности от валютной торговли не было, депозиты таяли... Приходилось попутно подрабатывать "бомбилой" на своей старенькой 99-й.
Примерно, с 2010-2011 года после упорных изысканий нашел возможность торговать (по меньшей мере) без убытка. С помощью приемов арбитражной торговли на товарно-фьючерсных рынках в мт4. Развил тему и стал серьезно вникать в приемы и методы такой торговли. Написал по данной теме несколько индикаторов, опубликовал несколько статей в форекс-журналах и вплотную приступил к торговле. С 2011 года на протяжении примерно полутора лет на одном из форекс-форумов открыто демонстрировал свою текущую торговлю, заранее (!) анонсируя там все свои входы (выходы). В течение всего этого времени ежемесячно (!) прибыль составляла от +5 до +15 процентов. Простые, чёткие критерии (без двусмысленных толкований) входа/выхода - как внутридневных, так и долгосрочных сезонных входов! Сейчас того ДЦ уже нет, и наверное (чтобы не быть голословным), можно дать ссыль на ту ветку форума, где я с 2011г. вел "онлайн-торговлю", заранее скрупулезно обосновывая свои входы: [ССЫЛКА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ] Кому интересно, откройте ссыль. Не оторвётесь, пока не дочитаете ветку до конца...
Впрочем и здесь, на данном форуме я часто заранее анонсировал свои арбитражные входы, например в ветке "Торговля спредами" со 189 стр. - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page194 , и практически все эти рекомендации были профитными! Казалось бы, вот он - "грааль"! Но с конца 2012 - начала 2013 года товарно-фьючерсные инструменты стали, почему-то (отгадайте с 3-х раз, - почему?) , исчезать из торговой платформы МТ4. Но к тому времени я уже (благодаря своим знаниям и торговым навыкам) работал с небольшим биржевым инвесторским счетом у солидного западного брокера в платформе CQG.
В настоящее время работаю управляющим парой небольших инвесторских счетов - на товарно-фьючерсных рынках (нефть, газ и др. сырьевые инструменты, металлы, зерновые, СОФТ, индексы и проч.) у западного брокера (CQG). Прибыль ежемесячно и стабильно составляет от +3-х и более процентов. При минимальном (без нервотрёпки) риске такой арбитражной торговли на счете бывает одновременно "портфельно" открыто до 10-15 парных сделок, - маржа у спредов на порядок меньше! Ежедневно трачу по 2-4 часа (редко-больше) на анализ рынка и обсуждение с коллегами по скайпу перспективных торговых решений. К сож., такая торговля вряд-ли сильно заинтересует форекс-трейдеров... Т.к. они, в основном (особенно новички), хотят "хапнуть много и сразу", "здесь и сейчас"! С плачевным итогом...
С января след. 2017 года планирую (по возможности) открыть здесь свою торговую ветку, где буду анонсировать перспективные входы в МТ4 (МТ5) по аналогии со ссылкой выше. Т.к. с начала текущего 2016 года уже в нескольких ДЦ в мт4 и в мт5 (вследствие обострившейся между дц конкуренции) вновь активно стали появляться инструменты мирового товарно-фьючерсного рынка! Например, сейчас считается перспективным (доступный в мт4 многих дц) арбитражный вход по соевым инструментам мука-масло. Вот прошлогодний мой обзор по данному входу:
Текущая ситуация (27ноября 2016г.) по данному арбитражному (парному) входу BUY ZM - SELL ZL выглядит вот так:
Ага, я в 2013 г устроился на 3 месяца разрабатывать прогу по договору. Было условие, отсиживать в офисе 2-3 дня в неделю. Блин, я тогда реально загрустил, такая вокруг атмосфера апатии... Вроде и офис хороший, кофе там, печенюшки, и народ неглупый, но вот эта апатия в глазах и бесконечные разговоры о машинах меня просто убивали. За все три месяца ни разу никто не заговорил о бабах!
Помню, вернулось давно забытое чувство, когда не хочется ехать на работу. Больше я таких экспериментов не делал )) А так с мая 2010 в свободном полете ))
Отличный результат! И история отличная, главное правда, нужно работать, рпзбираться, халявы нет. Я считаю, что заработать денег, это побочная цель, тогда все получается. 3-5% в мес норм результат.