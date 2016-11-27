Форекс-основной источник дохода - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так сейчас есть ДЦ, которые дают деньги в управление. У нас тут на форуме был такой Олег трактор, потом его забанили на 10 лет, он сейчас как раз в таком ДЦ торгует. Напиши в личку, если интересно, кину ссылку.
Есть такое понятие - выйти из зоны комфорта. Пока из нее не выйдешь, будешь спать по жизни. Пока работал на приличной зарплате, в иностранных фирмах программистом, по форе нифига не шло, все так тянулось лениво. А вот когда сжег мосты, уволился, тут все интересное и началось ))
Ушел бы раньше, но была семья, как сын в армию ушел, так и уволился.
Кстати, выйти из зоны комфорта, вполне может означать, наоборот -
уйти из дома в офис, это дома же ведь сидеть проще всего, проще заниматься форексом, это же ведь легче, вот она зона комфорта!
Освоить новые технологии, делать что не интересно на работе в офисе - вот это и есть выход из зоны комфорта, эмигрировать в чужую страну, примеров много, вообщем все что сложно.
Это вознаграждается потом, как правило.
Но тут, конечно же нужно смотреть по ситуации, какой баланс зоны комфорта выбрать!
Кстати, выйти из зоны комфорта, вполне может означать, наоборот -
уйти из дома в офис, это дома же ведь сидеть проще всего, проще заниматься форексом, это же ведь легче, вот она зона комфорта!
Освоить новые технологии, делать что не интересно на работе в офисе - вот это и есть выход из зоны комфорта, эмигрировать в чужую страну, примеров много, вообщем все что сложно.
Это вознаграждается потом, как правило.
Но тут, конечно же нужно смотреть по ситуации, какой баланс зоны комфорта выбрать!