Alexey Volchanskiy:
Так сейчас есть ДЦ, которые дают деньги в управление. У нас тут на форуме был такой Олег трактор, потом его забанили на 10 лет, он сейчас как раз в таком ДЦ торгует. Напиши в личку, если интересно, кину ссылку.
Вас не могу найти для лички ..Пишет такой пользователь не найден 
 
Vitalie Postolache:
Спасибо
 
Alexey Volchanskiy:

Есть такое понятие - выйти из зоны комфорта. Пока из нее не выйдешь, будешь спать по жизни. Пока работал на приличной зарплате, в иностранных фирмах программистом, по форе нифига не шло, все так тянулось лениво. А вот когда сжег мосты, уволился, тут все интересное и началось )) 

Ушел бы раньше, но была семья, как сын в армию ушел, так и уволился. 

Кстати, выйти из зоны комфорта, вполне может означать, наоборот - 

уйти из дома в офис, это дома же ведь сидеть проще всего, проще заниматься форексом, это же ведь легче, вот она зона комфорта!

Освоить новые технологии, делать что не интересно на работе в офисе - вот это и есть выход из зоны комфорта, эмигрировать в чужую страну, примеров много, вообщем все что сложно.

Это вознаграждается потом, как правило.

Но тут, конечно же нужно смотреть по ситуации, какой баланс зоны комфорта выбрать!

 
Stanislav Aksenov:

Конечно, все индивидуально. Но для меня было именно так. Кстати, заметил, что производительность дома сразу резко выросла. Во первых, никто не отвлекает пустой болтовней. Когда устал, можно пол-часика поспать и снова свежий. Опять же выйти-погулять, подышать воздухом, у меня тут природа кругом, почти за городом живу. А в центре Питера надо ходить в противогазе, особенно летом ((
