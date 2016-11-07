переезд форума MQL4
Мы готовим перенос контента старого мкл4 форума в эту ветку. Все редиректы будут настроены верно, так что старые ссылки не потеряются. Логины будут объединены.
На текущий момент мы заморозили добавление пользователей и комментариев там, так как активно тестируем миграционные скрипты на тестовом окружении.
Документация и книга останутся на старом домене.
Скорее всего сегодня или завтра произойдет миграция.
Причина миграции - старый сайт технологически уже никуда не годен. Большая часть контента давно уже переехали и форум остался последний.
В ближайшие недели мы запустим новый функционал связывания данных через похожие темы. Тем самым уже будет не так важно, где и на каком домене лежат данные - все будет под рукой.
Подскажите, друзья, что у меня за странная картинка? Советник содержит блок
Fun_New_Bar();
if(New_Bar==false)
return(0);
и, естественно, функцию Fun_New_Bar(), взятую прямо из учебника. Т.е., как я понимаю, никаких других цен, кроме Open[i] в нем быть не может. Сигналы на открытие ордеров советник получает по iCustom () из индикатора. А вот сигналы на закрытие – это уж когда сойдутся всякие критерии, но ведь все равно, цена закрытия будет ценой Open, не так ли?
Я прогоняю на тестере со
спредом 12 и вижу следующее :
Sell, открывшийся в 17-00, открылся по Open-Bid и закрылся по Open-Ask, что правильно. Но Sell, открывшийся в 20-15 (по Open-Bid) закрылся вовсе не по Open-Ask, а непонятно по какой цене. Точно не по Open. Откуда вообще он мог взять такую цену?
Я-то думаю, что стоп-лосс должен сработать, как только очередной Open-Ask превысит установленный стоп-лосс, а оказывается, это не так?
Далее два раза Buy и один Sell, которые открываются и закрываются когда следует, но
28.04 в 10-30 снова Sell закрывается черт знает, по какой цене, не по Open. Откуда советник берет другие цены, кроме Open?
Покупка закрывается по bid, продажа по ask. Но никак не по open.
Артем, не понял. Я же написал, что мой советник работает только по ценам открытия.
Естественно, покупка закрывается по Bid, продажа – по Ask, но только в момент открытия. Цены, пришедшие в другие моменты, в советник не проникают, он может срабатывать только в моменты открытия.
На барах отмечены Bid цены открытия. Цена Ask на спред выше. Спред установлен был 12, т.е. в масштабе рисунка на 1.5 мм выше. Но на картинке видно, что в 21-00 Sell закрылся на 16 мм выше, чем цена открытия этого бара, т.е. вовсе не по Ask. Из журнала вижу: Open этого бара 1.13304, а закрытие по SL по цене 1.13423.
Как эта цена (1.13423) проникла в советник?
В советнике сразу после определения переменных в старте стоит:
Fun_New_Bar();
if(New_Bar==false)
return(0);
и функция New_Bar такая ( прямо из учебника):
void Fun_New_Bar()
{
static datetime New_Time=0;
New_Bar=false;
if(New_Time!=Time[0])
{
New_Time=Time[0];
New_Bar=true;
}
}
Разве этого не достаточно, чтобы советник срабатывал только в моменты открытия?
Видимо, я круто чего-то не понимаю.
...
Видимо, я круто чего-то не понимаю.
Да, вы круто что-то не понимаете ;)
В момент открытия бара, у нас есть те же цены - Ask и Bid
Open - цена открытия свечи, а не цена на рынке, при этом куда ж денутся цены спроса и предложения-то? Думаете, что в момент открытия бара в вашем терминале, цены везде становятся равны? Это не так.
Цена Open - это всего лишь та цена Bid, которая присутствовала на рынке в момент перехода от одного бара к другому. При этом это деление на бары - лишь для визуального разделения для вашего удобства, и они никак не влияют на сами цены.
Открылся новый бар - есть цена Bid, и есть цена Ask - вот по ним-то и открываются позиции, а не по "виртуальной" цене открытия бара в вашем терминале ;)
Артем, спасибо, с вашей помощью я разобрался. Я понял так.
Конечно, я не воображал, что все цены в течение бара остаются такими же, как при открытии. Просто у меня в течение бара проходит ВСЕГО ОДИН ТИК– при открытии. Соответственно, все открытия и закрытия ордеров, которые делает советник, происходят по ценам Open. И тут появляется закрытие по стоп-лоссу НЕ по цене открытия бара! Но дело в том, что закрытие по стоп-лоссу делает не моя программа, а терминал. И он это делает по своим правилам, он знать не знает про то, что моя программа пропускает только один тик в начале каждого бара. Терминал готов закрыть НА ЛЮБОМ ТИКЕ, как только цена дойдет до стоп-лосса, что и происходит.
Еще раз спасибо!
2 хорошо бы темы все которые были там перенести сюда .. тогда это будет преезд.. и логины объединить..
3 Документация там останется? и для неё нужно будет идти на тот ресурс(? тогда тоже сюда её надо пусть будет 2 документации сверху одну 4 подписать вторую 5
если честно то пока больше похоже на переогон людей в 5-ку)