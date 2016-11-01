Нужно ли в МТ4 сделать возможность тестирования мультивалютных советников? - страница 8
Сергей, вот Ренат ответил очень кратко, но очень доходчиво, Я считаю что на этом дискуссию можно окончить, так-как ответ дан почему нельзя сделать совместимость:
все возмущаются никто не хочет на него переходить.
а майкрософт говорит: "вам просто лень! есть же десять томов информации! изучайте!"
представляю, майкрософт выпустил виндовс11, который управляется кодами, как дос.
этот вы "кстати" про Power Shell? на котором можно сделать почти всё, но знают его 7 человек из которых 3-е авторы из Microsoft ??
Скажите себе прямо: "Чего Вы хотите?"
Что бы кто то плясал под Вашу дудку? - тем более, если дудка вовсе и не Ваша.
Сергей, вот Ренат ответил очень кратко, но очень доходчиво, Я считаю что на этом дискуссию можно окончить, так-как ответ дан почему нельзя сделать совместимость:
Если Ренат сказал, думаешь все так сразу ломанулись в МТ5?
Есть уже немного пользователей МТ5 которые не умеют кодить и никогда не будут этого делать. Это игрочишки. Пришли-ушли. И на МТ4 таких много, но есть большая прослойка людей, денежными расходами и потраченным временем влившихся в платформу и вы хотите их одним махом уничтожить как ненужных теперь клиентов. Мне всё равно, я приспособлюсь к любой платформе, а вот есть слабые характером, сказать боятся, да и способности разные. Таких то большинство. Их что предлагаешь, в одну траншею и закопать?
Солидный производитель так не поступает. И тут найдут правильное решение. Затянули, надеялись, что само собой рассосётся. Пробуют силой в колхоз, да никто за исключением очень одаренных и исключительно тупых, не идет. Основная масса середнячки и они держаться за МТ4.
большинство программистов мкл4 - это код 200-500 строк, максимум 1000 (там уже чёрт ногу сломит искать ошибку), полное отсутсвие ооп, простейший процедурный стиль написания, дай бог немного оптимизированный и одно и тоже вызывается в коде не так часто, никаких подключаемых библиотек, да даже во внешние файлы инфу из массива выгружать это уже архисложно не говоря об использовании самих массивов, максимум это глобальные переменные, мкл4 это язык уровня кубасика чтоб писать одностраничный код в который как не странно с лёгкостью помещается всё (индикаторы, советники, скрипты) где все всплывающие косяки лечатся исключительно костылями и вот таких людей тут хотят пересадить на мкл5, акститесь товарищи, миссия не выполнима, вы вышли за пределы массива людей способных это осилить
вот, например, у jQuery лозунг:
write less, do more.пиши меньше кода, делай больше работы