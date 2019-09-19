vps сервер - страница 4

Новый комментарий
 
Subscribers:
 а если нет интернета, тиков же не будет. Функция OnTick не сработает ?
Тоже верно. Я как-то зациклился на связи с торговым сервером. Конечно Вы правы - нет у Вас интернета, нет тиков - никто никуда не торгует.
 
Vladimir Karputov:
Тоже верно. Я как-то зациклился на связи с торговым сервером. Конечно Вы правы - нет у Вас интернета, нет тиков - никто никуда не торгует.

Даа, спасибо)

Еще вопрос. Не подскажите как выбрать из истории ордера за последнюю неделю ? 

 
Subscribers:

Даа, спасибо)

Еще вопрос. Не подскажите как выбрать из истории ордера за последнюю неделю ? 

Кто ордерами то пользуется сейчас? Лучше анализировать сделки. Вот пример запроса сделок из истории:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         HistoryDealGetTicket.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.000"
#property script_show_inputs
//---
input datetime from_date=D'2016.09.20 11:11:00';
input datetime to_date=D'2016.09.20 11:40:00';
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   ulong deal_ticket;            // тикет сделки
   ulong order_ticket;           // тикет ордера,по которому была совершена сделка
   datetime transaction_time;    // время совершения сделки  
   long deal_type;              // тип торговой операции
   long deal_entry;              // направление сделки
   long position_ID;             // идентификатор позиции
   string deal_description;      // описание операции
   double volume;                // объем операции
   string symbol;                // по какому символу была сделка
                                 ////--- установим начальную и конечную дату для запроса истории сделок
//   datetime from_date=0;          // с самого начала
//   datetime to_date=TimeCurrent();// по текущий момент
//--- запросим историрю сделок в указанном интервале
   HistorySelect(from_date,to_date);
//--- общее количество в списке сделок
   int deals=HistoryDealsTotal();
//--- теперь обработаем каждую сделку
   for(int i=0;i<deals;i++)
     {
      deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      volume=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
      transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
      order_ticket=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
      deal_type=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
      deal_entry=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
      symbol=HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
      position_ID=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
      deal_description=GetDealDescription(deal_entry,deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
      //--- сделаем красивое форматирование для номера сделки
      string print_index=StringFormat("% 3d",i);
      //--- выведем информацию по сделке
      Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,deal_description);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает строковое описание операции                           |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(long deal_entry,long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
  {
   string descr;
//---
   switch(deal_entry)
     {
      case DEAL_ENTRY_IN:     descr="Вход в рынок, "; break;
      case DEAL_ENTRY_OUT:    descr="Выход из рынка, "; break;
      case DEAL_ENTRY_INOUT:  descr="Разворот, "; break;
      case DEAL_ENTRY_OUT_BY: descr="Закрытие встречной позицией, "; break;
     }
//---
   switch(deal_type)
     {
      case DEAL_TYPE_BALANCE:                  return ("balance");
      case DEAL_TYPE_CREDIT:                   return ("credit");
      case DEAL_TYPE_CHARGE:                   return ("charge");
      case DEAL_TYPE_CORRECTION:               return ("correction");
      case DEAL_TYPE_BUY:                      descr+="buy"; break;
      case DEAL_TYPE_SELL:                     descr+="sell"; break;
      case DEAL_TYPE_BONUS:                    return ("bonus");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION:               return ("additional commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY:         return ("daily commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY:       return ("monthly commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY:   return ("daily agent commission");
      case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("monthly agent commission");
      case DEAL_TYPE_INTEREST:                 return ("interest rate");
      case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED:             descr+="cancelled buy deal"; break;
      case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED:            descr+="cancelled sell deal"; break;
     }
   descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",
                      descr,  // текущее описание
                      volume, // объем сделки
                      symbol, // инструмент сделки
                      ticket, // тикет ордера,вызвавшего сделку
                      pos_ID  // ID позиции, в которой участвовала сделка
                      );
   return(descr);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

Файлы:
HistoryDealGetTicket.mq5  10 kb
 
Vladimir Karputov:

Кто ордерами то пользуется сейчас? Лучше анализировать сделки. Вот пример запроса сделок из истории:


 

Спасибо, но мне на mql4 надо. Не хочу еще переходить на mql5. Как-то к МТ4 привык.
 
Subscribers:
Спасибо, но мне на mql4 надо. Не хочу еще переходить на mql5. Как-то к МТ4 привык.
Для ленивцев и тех кому чужден прогресс: MQL4 и MetaTrader 4
 
Vladimir Karputov:
Для ленивцев и тех кому чужден прогресс: MQL4 и MetaTrader 4
ахах... спасибо. Еще очень много людей остаются на MT4. Что кому нравиться... Не спорю, на МТ5 есть полезные функции, но мне не нравиться тот факт, что нельзя открыть две разные позиции в разных направлениях с разными тикетами по одному символу.
 
Subscribers:
ахах... спасибо. Еще очень много людей остаются на MT4. Что кому нравиться... Не спорю, на МТ5 есть полезные функции, но мне не нравиться тот факт, что нельзя открыть две разные позиции в разных направлениях с разными тикетами по одному символу.

Откуда такой нигилизм? Прежде чем говорить, нужно открыть терминал MetaTRder 5 :). В терминале MetaTrader 5 уже давно ДВА вида торговых счетов: неттинг и хедж (хедж - это и есть "две разные позиции в разных направлениях с разными тикетами по одному символу").

 
Vladimir Karputov:

Откуда такой нигилизм? Прежде чем говорить, нужно открыть терминал MetaTRder 5 :). В терминале MetaTrader 5 уже давно ДВА вида торговых счетов: неттинг и хедж (хедж - это и есть "две разные позиции в разных направлениях с разными тикетами по одному символу").

я не знал об хедж. Спасибо. Сейчас посмотрю
 
Subscribers:
я не знал об хедж. Спасибо. Сейчас посмотрю
Как открывать хедж-счета: хеджинговой системы учета позиций,
 
Vladimir Karputov:
Как открывать хедж-счета: хеджинговой системы учета позиций,

 

не доступна галочка "Использовать хеджирование" ...( Может старый терминал?

12345678
Новый комментарий