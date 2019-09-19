vps сервер - страница 3
Тут вопросик: а какого ;-) брокера Вы используете?
Я тут на Алпари, Тикмил и АйСи маркете заметил, что встроенные VPS от Webzilla.
При этом там 8-ми ядерный процессор и 50мб оперативной памяти и порядка 30мб диск, за 10 usd в месяц. При этом у самой Webzilla VPS 19 USD/мес вполне себе машина 1 ядро 2гб оперативы и 1тб диск.
Остаётся вопрос, а будет ли пинг тот же? Я не проверял пока, но доберусь постепенно.
Поиграйтесь в сервисе MetaTrader VPS, где визуально показываются все пинги с картой по миру:
А другие VPS она покажет?
Только наших хостинг сервисов
может кто знает программу для мониторинга трафика или как это назвать не знаю. Мне нужно узнать когда на сервере (или компе) пропадал интернет во время работы советника.
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
Наличие подключения к MQL5.community
bool
TERMINAL_CONNECTED
Наличие подключения к торговому серверу
bool
TRADE_RETCODE_CONNECTION Нет соединения с торговым сервером
это в OnTimer() делать проверку ?
Где поставите, там и будет делать проверку.