Тут вопросик: а какого ;-) брокера Вы используете?

Я тут на Алпари, Тикмил и АйСи маркете заметил, что встроенные VPS от Webzilla.

При этом там 8-ми ядерный процессор и 50мб оперативной памяти и порядка 30мб диск, за 10 usd в месяц. При этом у самой Webzilla VPS 19 USD/мес вполне себе машина 1 ядро 2гб оперативы и 1тб диск.

Остаётся вопрос, а будет ли пинг тот же? Я не проверял пока, но доберусь постепенно.

 

Поиграйтесь в сервисе MetaTrader VPS, где визуально показываются все пинги с картой по миру:


 
А другие VPS она покажет?
 
Только наших хостинг сервисов
 
А вопрос был про внешний VPS от той же фирмы. Будет ли такой же пинг или нет, вот в чём вопрос. Просто у Webzilla стоимость VPS 19 usd/мес, но там при этом 2гб оперативы и 1тб диск против 50 и 30 мб соответственно, за 10 usd у них же на встроенном VPS.
 
может кто знает программу для мониторинга трафика или как это назвать не знаю. Мне нужно узнать когда на сервере (или компе) пропадал интернет во время работы советника.
 
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Наличие подключения к MQL5.community

bool

TERMINAL_CONNECTED

Наличие подключения к торговому серверу

bool

TRADE_RETCODE_CONNECTION Нет соединения с торговым сервером 

 
это в OnTimer() делать проверку ?
 
Где поставите, там и будет делать проверку.
 
 а если нет интернета, тиков же не будет. Функция OnTick не сработает ?
