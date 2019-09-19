vps сервер - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не доступна галочка "Использовать хеджирование" ...( Может старый терминал?
"Тип счёта" - внимательнее...
Вот все доступны. И не на одном не доступный хеджинг
Вот все доступны. И не на одном не доступный хеджинг
Используйте официальный терминал:
Используйте официальный терминал:
Вам вопрос в "Прогнозах и следствиях евры"
Спасибо!
а если нет интернета, тиков же не будет. Функция OnTick не сработает ?
Здравствуйте!
мой советник использует импорт функций из DLL, во встроеном в терминал vps импорт DLL запрещён. Это у всех выделенных серверов так или только в штатном?
Всем привет! У меня вопрос возникло, что лучше ставить MT4 vps на Linux или Windows? Видимо что Linux меньше нагрузка процессора и память
Вопрос по рынку FOREX.
Подскажите, можно ли на VPS поставить скрипт, чтобы при открытии позиции через мобильный терминал скрипт добавлял к открытой позиции два ордера: стоп-лосс и тейк-профит? (МТ4).