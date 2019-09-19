vps сервер - страница 5

не доступна галочка "Использовать хеджирование" ...( Может старый терминал?

"Тип счёта" - внимательнее...
 
Вот все доступны. И не на одном не доступный хеджинг 

 

 
Используйте официальный терминал:

Официальный терминал 

 
Хорошо, еще раз благодарю 
 
Вам вопрос  в "Прогнозах и следствиях евры"

Спасибо!

 
 а если нет интернета, тиков же не будет. Функция OnTick не сработает ?
Используйте OnTimer()
 

Здравствуйте!

мой советник использует импорт функций из DLL, во встроеном в терминал vps импорт DLL запрещён. Это у всех выделенных серверов так или только в штатном?

 
Всем привет! У меня вопрос возникло, что лучше ставить MT4 vps на Linux или Windows? Видимо что Linux меньше нагрузка процессора и память
 
странный вопрос, учитывая что MT4 есть только для Windows и на других ОС может работать только на эмуляторах
 
Вопрос по рынку FOREX. 

Подскажите, можно ли на VPS поставить скрипт, чтобы при открытии позиции через мобильный терминал скрипт добавлял к открытой позиции два ордера: стоп-лосс и тейк-профит? (МТ4).

У меня как то был покупатель, который возмущался что даже на его последнем айпаде..... Дальше я не читал, закрывал эту мутоту.
