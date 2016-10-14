Я не пережил ту ночь (по GBP) - депозит ушел в минус. - страница 7
Вам уже все сказали в этой ветке,но вы на своей волне )))) куда же они денутся ,гасят . ПОТОМУ КАК ЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ !
Писать больше не буду
Спасибо
1. Говорили, ничего не обсуждай. Есть ровно одна позиция: стопаут. В определении стопаута нет ничего про цены. От слова ВООБЩЕ.
2. Попытайся забрать деньги. Если начать выполнять их предложение, то по всем счетам получишь минус, так как табличка ЛОХ висит на всех счетах.
3. Если не будут выводить деньги или начнут за их счет гасить долг, то отправляй письменную претензию заказным по ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ. Параллельно на всех ресурсах, где можно называть ДЦ, пиши, что не выполняют стопаут. Только без этих подробностей про рыночные цены и прочую хрень.
Ну что, объявляю конечный результат, особенно для самых умных (Server Muradasilov). Не обнулили ничего, даже частично, ни одного цента.
Выводите деньги и ищите другую контору.
Ну, а если нет... то не забудьте НДФЛ заплатить за прощенный долг потом....
Вот Вы странный человек. Повторяете как молитву - ЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ! А он есть!!!!!
:) Уже наверно открытым текстом вам можно сказать ,если вы не поняли ,со всех моих постов выше ,и других участников форума - вас кинули ,выводите бабло ,ищите другого брокера , удачи в торговле ,вот теперь .Алилуя
Святая наивность ))) Вы чего думаете ,они вам по молитвам будут обнулять ,за это бороться надо - в моём случае ,я просто поехал на форекс экспо , подошёл к их выставочной каморке ,и начал прилюдно их разносить ,а мой друг всё это снимал . Так вот ,обнулили , дело принципа ,и ещё раз повторюсь ,такого не должно было быть .
Да пусть докажут, что выводили на межбанк, пусть сообщат через кого, дадут распечатку отчета и докажут, что не могли никому продать. Я не верю, что не могли продать - допускаю, что покупателей было меньше чем продавцов, но они были и кто решал в какой последовательности покупать и продавать?
Чем больше я общаюсь с ДЦ, тем больше вижу вруном и барыг за ширмой красивых сайтов и слоганов, которые пользуются жадностью и неграмотностью населения, но больше жадностью...
По спреду можно понять что нету кому продать.
А кто мешает фальсифицировать спред? По картинки с оанды видно, что там было кому продавать...
Нужны фактические доказательства. Спред расширяют на новостях не от того, что падает спрос...
Существуют юрисдикции, при регистрации в которых, форекс-конторы попадают под государственное регулирование.
Одной из таких юрисдикций является Кипр.
Одним из требований к форекс-конторам является требование оплаты маржи за счет собственных средств при выходе на межбанк. Клиентские деньги должны быть не прикосновенны.