Я не пережил ту ночь (по GBP) - депозит ушел в минус. - страница 6
Ну что, объявляю конечный результат, особенно для самых умных (Server Muradasilov). Не обнулили ничего, даже частично, ни одного цента.
Без лоха и жизнь плоха . Опять не дошло до вас ,что этого минуса не должно было быть ,ну так и проглатывайте далее эту чушь
Но в завершение разговора было сказано следующее. Мы все равно дорожим Вами как клиентом. Продолжайте торговать. Этот долг мы не требуем погасить немедленно. И если оборот Вашей торговли будут нормальным, мы раз в год проводим совещание, рассматриваем такие случаи. И в биде благотворительности часть таких счетов обнуляем. Может и Вам повезет. Так что Добро пожаловать.
:) Такие им нужны
вот почему нельзя торговать на плавующим спреде !!!!!!!!!!!!! всегда торгую на постоянном. уже были примеры.. вот почему и выбран счёт с фиксированным спредом.... всегда есть вариант предявить.......
Он же регламент не читал ))))
Обрати внимание "Интересное и юмор" последний пост
В таком случае о выходе ваших сделок на межбанк можно и не мечтать.
з.ы. а погасишь - так вообще цены тебе не будет!!!
1. Говорили, ничего не обсуждай. Есть ровно одна позиция: стопаут. В определении стопаута нет ничего про цены. От слова ВООБЩЕ.
2. Попытайся забрать деньги. Если начать выполнять их предложение, то по всем счетам получишь минус, так как табличка ЛОХ висит на всех счетах.
3. Если не будут выводить деньги или начнут за их счет гасить долг, то отправляй письменную претензию заказным по ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ. Параллельно на всех ресурсах, где можно называть ДЦ, пиши, что не выполняют стопаут. Только без этих подробностей про рыночные цены и прочую хрень.
Речь то не об этом. Речь о том что, кто-то утверждал что всем направо-налево по 20 тонн гасят? Так что, просто - понтовый базар?
Не ну тут то все понятно ))))). А как насчет того, что всем направо-налево по 20 тонн гасят? Так просто - понтовый базар?
Вам уже все сказали в этой ветке,но вы на своей волне )))) куда же они денутся ,гасят . ПОТОМУ КАК ЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ !
Писать больше не буду
Спасибо