Я не пережил ту ночь (по GBP) - депозит ушел в минус. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня вообще ситуация получилась интересная:
Была открыта сделка на покупку одного лота по фунту и на ночь открыл локирующую позицию тоже на 1 лот впротивоход, чтобы на ночь защитить покупку.
Утром просыпаюсь- счёт в минусе.Написал претензию -долго долго думали и вчера ответили : типа расширение спреда и всё такое .Не хватило у вас маржи. Такая же ситуация у другого брокера, но там до сих пор молчат,разбираются.
Для брокера в локированной сделке никакого риска нет в принципе (потому что ФИЗИЧЕСКИ данная сделка в деньгах самоуничтожается в момент создания лока), поэтому ликвидировать данный виртуальный по сути лок брокер не имел права. И как минимум он должен был мне предоставить возможность взаимоуничтожить данные ордера,клиенту ОТКРЫВАЕТСЯ новая РЕАЛЬНАЯ позиция ШОРТ (и она же остается висеть).
НО вместо этого они принудительно закрыли ПО ОТДЕЛЬНОСТИ сначала одну позу, затем противоположную. С позиции неттинга такой маневр выглядит следующим образом:
если в локе (виртуальном по своей сути) клиент отдает приказ закрыть ОТДЕЛЬНО какую-то одну из сторон лока, ну допустим сначала, лонг, то по рынку (по стороне BID)
Но поскольку спред в спорный момент был безумно широкий, то у клиента временно не хватает маржи для поддержания данной позы, в результате чего этот ШОРТ тут же ЗАКРЫВАЕТСЯ по цене ASK.
Пикантность в том, что если бы я вручную произвел такой маневр, то мне пришлось винить только себя. Однако данный маневр произвел брокер, в каком-то ему одному ведомом порядке.
Вот такие пироги. Пока жду окончательного ответа.
Из фунта, из этой и соседней ветки я вынес следующее.
Движуха по фунту не более чем повод для того чтобы:
1. Ввести безумный спред. Тут картинка о 600 пипсах. Не будем забывать, что внутри этих 600 пипсов цен не бывает, т.е. ни ордера, ни стоплосы работать не будут
2. Толковать стопаут в привязке к имеющимся ценам на рынке, хотя в определении стопаута НЕТ упоминания о ценах: стопаут основан на соотношении процента свободной маржи и баланса
3. Исполнять ордера в определенной последовательности, которая становится выгодной для ДЦ, если делать оценку результатов по счету после исполнения каждого отдельного ордера. Результат был показан на примере локка.
4. Вогнать счет в минус, чтоб клиент думал о минусе, а не о перечисленных выше пунктах.
Никто ,ничего,вам выкручивать не будет (уже 10500 раз вам об этом сказали) ,каким образом они у вас отжимать будут , из афшоры братки приедут,за полтора грина ? :) Тупо обнуляют ,это их косяк ,у вас не должно было быть минуса . Всё они там знают ,и минуса и плюсы ,
У меня вообще ситуация получилась интересная:
......................................
Но поскольку спред в спорный момент был безумно широкий, то у клиента временно не хватает маржи для поддержания данной позы, в результате чего этот ШОРТ тут же ЗАКРЫВАЕТСЯ по цене ASK.
Пикантность в том, что если бы я вручную произвел такой маневр, то мне пришлось винить только себя. Однако данный маневр произвел брокер, в каком-то ему одному ведомом порядке.
Вот такие пироги. Пока жду окончательного ответа.
Да ни из какого не из офшора. Офис компании есть у нас в городе. Я там контракт подписывал. Копию паспорта прилагал и т.д.
Ну и что что есть офис ,у метаквотов по всему миру представительства ,а юрикдикция ...... . Так везде нужно паспортные данные ) . Вы и в Альфе банке можете счёт открыть ,а торговать будете через их отделение в афшоре ,аффилиированное,и судится если что будете в авшоре - сейчас хоть дошло ?
PS. Минуса и в 20.000$ обнуляли ,правда смешно
Ну и что что есть офис ,у метаквотов по всему миру представительства ,а юрикдикция ...... . Так везде нужно паспортные данные ) . Вы и в Альфе банке можете счёт открыть ,а торговать будете через их отделение в афшоре ,аффилиированное,и судится если что будете в авшоре - сейчас хоть дошло ?
PS. Минуса и в 20.000$ обнуляли ,правда смешно
Да раз веж я против. Я только за!!!! Но счет то пока не обнуленный. И потому не получается - не волноваться, расслабиться и продолжать получать удовольствие от жизни.
Ждите. За вами уже выехали.
:)))
Ну и что что есть офис ,у метаквотов по всему миру представительства ,а юрикдикция ...... . Так везде нужно паспортные данные ) . Вы и в Альфе банке можете счёт открыть ,а торговать будете через их отделение в афшоре ,аффилиированное,и судится если что будете в авшоре - сейчас хоть дошло ?
PS. Минуса и в 20.000$ обнуляли ,правда смешно
Ну что, объявляю конечный результат, особенно для самых умных (Server Muradasilov). Не обнулили ничего, даже частично, ни одного цента.
Основание - всё как писал Vitalii Ananev. По их словам, со стороны брокера не было не было никакой технической ошибки. Все ордера закрылись по команде Стоп аут, но по рыночной цене. А поскольку покупателя по цене на момент Стоп аута не было, то ордера закрылись по первой возможной цене. И депозит ушёл в минус. Всё как в теории.
Разговор конечно в определенный период перешел на повышенные тона (с моей стороны). Мол где же стоп аут, где же ваша ответственность. Я мол вам доверял, а вы не выполнили свою функцию, не защитили мой депозит от ухода в минус, а теперь делаете меня крайним. Они мне отвечали вежливо - мол, мы делали что могли. Команда на закрытие сделок была подана вовремя, но не было покупателей. Что мы могли поделать? А тем более, Вы в свое время подписали соглашение в котором говорилось, что Вы понимаете что Форекс - это высокорискованная штука и осознаете, что Ваши потери могут быть больше внесенного депозита. На самом деле, такой документ с моей подписью имеется.
На моё заявление, что мол я провентилировал ситуацию и знаю, что другие брокеры в такой ситуации обнуляют минусовой счет. Они сказали - да, мы тоже так делаем, но при небольших суммах. В вашем случае - нет. Я им, да я и так понес потери, пойдите ж на встречу - обнулите счет. Они - т.е. Вы хотите, чтобы мы своими деньгами заплатили за Ваши ошибки в Money management. Мы не виноваты, виноват Ваш неправильный MM. Так что ничего обнулять не будем.
(В этом они конечно правы. Мной была допущена очень грубая ошибка.)
Но в завершение разговора было сказано следующее. Мы все равно дорожим Вами как клиентом. Продолжайте торговать. Этот долг мы не требуем погасить немедленно. И если оборот Вашей торговли будут нормальным, мы раз в год проводим совещание, рассматриваем такие случаи. И в виде благотворительности часть таких счетов обнуляем. Может и Вам повезет. Так что Добро пожаловать.
Вот так - вердикт пока так себе. Не самый страшный. Немедленно денег не требуют, с других счетов не снимают (у меня еще 4 счета продолжают торговать).
Ну а для себя делаю вывод - не хватай слишком большой кусок, если не можешь проглотить. MONEY MANAGEMENT!!!!!
P.C. Интересно, как там дела у pasmos .
Ну что, объявляю конечный результат, особенно для самых умных (Server Muradasilov). Не обнулили ничего, даже частично, ни одного цента.
Основание - всё как писал Vitalii Ananev. По их словам, со стороны брокера не было не было никакой технической ошибки. Все ордера закрылись по команде Стоп аут, но по рыночной цене. А поскольку покупателя по цене на момент Стоп аута не было, то ордера закрылись по первой возможной цене. И депозит ушёл в минус. Всё как в теории.
Разговор конечно в определенный период перешел на повышенные тона (с моей стороны). Мол где же стоп аут, где же ваша ответственность. Я мол вам доверял, а вы не выполнили свою функцию, не защитили мой депозит от ухода в минус, а теперь делаете меня крайним. Они мне отвечали вежливо - мол, мы делали что могли. Команда на закрытие сделок была подана вовремя, но не было покупателей. Что мы могли поделать? А тем более, Вы в свое время подписали соглашение в котором говорилось, что Вы понимаете что Форекс - это высокорискованная штука и осознаете, что Ваши потери могут быть больше внесенного депозита. На самом деле, такой документ с моей подписью имеется.
На моё заявление, что мол я провентилировал ситуацию и знаю, что другие брокеры в такой ситуации обнуляют минусовой счет. Они сказали - да, мы тоже так делаем, но при небольших суммах. В вашем случае - нет. Я им, да я и так понес потери, пойдите ж на встречу - обнулите счет. Они - т.е. Вы хотите, чтобы мы своими деньгами заплатили за Ваши ошибки в Money management. Мы не виноваты, виноват Ваш неправильный MM. Так что ничего обнулять не будем.
(В этом они конечно правы. Мной была допущена очень грубая ошибка.)
Но в завершение разговора было сказано следующее. Мы все равно дорожим Вами как клиентом. Продолжайте торговать. Этот долг мы не требуем погасить немедленно. И если оборот Вашей торговли будут нормальным, мы раз в год проводим совещание, рассматриваем такие случаи. И в биде благотворительности часть таких счетов обнуляем. Может и Вам повезет. Так что Добро пожаловать.
Вот так - вердикт пока так себе. Не самый страшный. Немедленно денег не требуют, с других счетов не снимают (у меня еще 4 счета продолжают торговать).
Ну а для себя делаю вывод - не хватай слишком большой кусок, если не можешь проглотить. MONEY MANAGEMENT!!!!!
P.C. Интересно, как там дела у pasmos .