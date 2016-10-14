Я не пережил ту ночь (по GBP) - депозит ушел в минус. - страница 5

Новый комментарий
 

У меня вообще ситуация получилась интересная: 

Была открыта сделка на покупку одного лота по фунту и на ночь открыл локирующую позицию тоже на 1 лот впротивоход, чтобы на ночь защитить покупку.

Утром просыпаюсь- счёт в минусе.Написал претензию  -долго долго думали и вчера ответили : типа расширение спреда и всё такое .Не хватило у вас маржи.  Такая же ситуация у другого брокера, но там до сих пор молчат,разбираются.

Для брокера в локированной сделке никакого риска нет в принципе (потому что ФИЗИЧЕСКИ данная сделка в деньгах самоуничтожается в момент создания лока), поэтому ликвидировать данный виртуальный по сути лок брокер не имел права. И как минимум он должен был мне предоставить возможность взаимоуничтожить данные ордера,
НО вместо этого они принудительно закрыли ПО ОТДЕЛЬНОСТИ сначала одну позу, затем противоположную. С позиции неттинга такой маневр выглядит следующим образом:
если в локе (виртуальном по своей сути) клиент отдает приказ закрыть ОТДЕЛЬНО какую-то одну из сторон лока, ну допустим сначала, лонг, то по рынку (по стороне BID)

клиенту ОТКРЫВАЕТСЯ новая РЕАЛЬНАЯ позиция ШОРТ (и она же остается висеть).

 

Но поскольку спред в спорный момент был безумно широкий, то у клиента временно не хватает маржи для поддержания данной позы, в результате чего этот ШОРТ тут же ЗАКРЫВАЕТСЯ по цене ASK.

Пикантность в том, что если бы я вручную произвел такой маневр, то мне пришлось винить только себя. Однако данный маневр произвел брокер, в каком-то ему одному ведомом порядке.  

 Вот такие пироги. Пока жду окончательного ответа.

 
 

Из фунта, из этой и соседней ветки я вынес следующее.

Движуха по фунту не более чем повод для того чтобы:

1. Ввести безумный спред. Тут картинка о 600 пипсах.  Не будем забывать, что внутри этих 600 пипсов цен не бывает, т.е. ни ордера, ни стоплосы работать не будут

2. Толковать стопаут в привязке к имеющимся ценам на рынке, хотя в определении стопаута НЕТ упоминания о ценах: стопаут основан на соотношении процента свободной маржи и баланса

3. Исполнять ордера в определенной последовательности, которая становится выгодной для ДЦ, если делать оценку результатов по счету после исполнения каждого отдельного ордера. Результат был показан на примере локка.

4. Вогнать счет в минус, чтоб клиент думал о минусе, а не о перечисленных выше пунктах.

 
Server Muradasilov:

Никто ,ничего,вам выкручивать не будет (уже 10500 раз вам об этом сказали) ,каким образом они у вас отжимать будут , из афшоры братки приедут,за полтора грина ? :)  Тупо обнуляют ,это их косяк ,у вас не должно было быть минуса . Всё они там знают ,и минуса и плюсы , 

Да ни из какого не из офшора. Офис компании есть у нас в городе. Я там контракт подписывал. Копию паспорта прилагал и т.д.
 
pasmos:

У меня вообще ситуация получилась интересная: 

...................................... 

Но поскольку спред в спорный момент был безумно широкий, то у клиента временно не хватает маржи для поддержания данной позы, в результате чего этот ШОРТ тут же ЗАКРЫВАЕТСЯ по цене ASK.

Пикантность в том, что если бы я вручную произвел такой маневр, то мне пришлось винить только себя. Однако данный маневр произвел брокер, в каком-то ему одному ведомом порядке.  

 Вот такие пироги. Пока жду окончательного ответа.

Да, ситуация похожая. Интересно чем у Вас закончится. Отпишитесь, если можно.  
 
apollo.lv:
Да ни из какого не из офшора. Офис компании есть у нас в городе. Я там контракт подписывал. Копию паспорта прилагал и т.д.

Ну и что что есть офис ,у метаквотов по всему миру представительства ,а юрикдикция ...... .  Так везде нужно паспортные данные ) . Вы и в Альфе банке можете счёт открыть ,а торговать будете через их отделение в афшоре ,аффилиированное,и судится если что будете в авшоре - сейчас хоть дошло ?

PS. Минуса и в 20.000$ обнуляли ,правда смешно   

 
Server Muradasilov:

Ну и что что есть офис ,у метаквотов по всему миру представительства ,а юрикдикция ...... .  Так везде нужно паспортные данные ) . Вы и в Альфе банке можете счёт открыть ,а торговать будете через их отделение в афшоре ,аффилиированное,и судится если что будете в авшоре - сейчас хоть дошло ?

PS. Минуса и в 20.000$ обнуляли ,правда смешно   

Да раз веж я против. Я только за!!!! Но счет то пока не обнуленный. И потому не получается - не волноваться, расслабиться и продолжать получать удовольствие от жизни. 
 
apollo.lv:
Да раз веж я против. Я только за!!!! Но счет то пока не обнуленный. И потому не получается - не волноваться, расслабиться и продолжать получать удовольствие от жизни. 

Ждите. За вами уже выехали.

:))) 

 
Server Muradasilov:

Ну и что что есть офис ,у метаквотов по всему миру представительства ,а юрикдикция ...... .  Так везде нужно паспортные данные ) . Вы и в Альфе банке можете счёт открыть ,а торговать будете через их отделение в афшоре ,аффилиированное,и судится если что будете в авшоре - сейчас хоть дошло ?

PS. Минуса и в 20.000$ обнуляли ,правда смешно   

Ну что, объявляю конечный результат, особенно для самых умных (Server Muradasilov). Не обнулили ничего, даже частично, ни одного цента.

Основание - всё как писал Vitalii Ananev. По их словам, со стороны брокера не было не было никакой технической ошибки. Все ордера закрылись по команде Стоп аут, но по рыночной цене. А поскольку покупателя по цене на момент Стоп аута не было, то ордера закрылись по первой возможной цене. И депозит ушёл в минус. Всё как в теории.

Разговор конечно в определенный период перешел на повышенные тона (с моей стороны). Мол где же стоп аут, где же ваша ответственность. Я мол вам доверял, а вы не выполнили свою функцию, не защитили мой депозит от ухода в минус, а теперь делаете меня крайним. Они мне отвечали вежливо - мол, мы делали что могли. Команда на закрытие сделок была подана вовремя, но не было покупателей. Что мы могли поделать? А тем более, Вы в свое время подписали соглашение в котором говорилось, что Вы понимаете что Форекс - это высокорискованная штука и осознаете, что Ваши потери могут быть больше внесенного депозита. На самом деле, такой документ с моей подписью имеется.

На моё заявление, что мол я провентилировал ситуацию и знаю, что другие брокеры в такой ситуации обнуляют минусовой счет. Они сказали - да, мы тоже так делаем, но при небольших суммах. В вашем случае - нет. Я им, да я и так понес потери, пойдите ж на встречу - обнулите счет. Они - т.е. Вы хотите, чтобы мы своими деньгами заплатили за Ваши ошибки в Money management. Мы не виноваты, виноват Ваш неправильный MM. Так что ничего обнулять не будем.

(В этом они конечно правы. Мной была допущена очень грубая ошибка.)

Но в завершение разговора было сказано следующее. Мы все равно дорожим Вами как клиентом. Продолжайте торговать. Этот долг мы не требуем погасить немедленно. И если оборот Вашей торговли будут нормальным, мы раз в год проводим совещание, рассматриваем такие случаи. И в виде благотворительности часть таких счетов обнуляем. Может и Вам повезет. Так что Добро пожаловать.

Вот так - вердикт пока так себе. Не самый страшный. Немедленно денег не требуют, с других счетов не снимают (у меня еще 4 счета продолжают торговать).

Ну а для себя делаю вывод - не хватай слишком большой кусок, если не можешь проглотить. MONEY MANAGEMENT!!!!!

P.C. Интересно, как там дела у pasmos .  

          

 

 

 
apollo.lv:

Ну что, объявляю конечный результат, особенно для самых умных (Server Muradasilov). Не обнулили ничего, даже частично, ни одного цента.

Основание - всё как писал Vitalii Ananev. По их словам, со стороны брокера не было не было никакой технической ошибки. Все ордера закрылись по команде Стоп аут, но по рыночной цене. А поскольку покупателя по цене на момент Стоп аута не было, то ордера закрылись по первой возможной цене. И депозит ушёл в минус. Всё как в теории.

Разговор конечно в определенный период перешел на повышенные тона (с моей стороны). Мол где же стоп аут, где же ваша ответственность. Я мол вам доверял, а вы не выполнили свою функцию, не защитили мой депозит от ухода в минус, а теперь делаете меня крайним. Они мне отвечали вежливо - мол, мы делали что могли. Команда на закрытие сделок была подана вовремя, но не было покупателей. Что мы могли поделать? А тем более, Вы в свое время подписали соглашение в котором говорилось, что Вы понимаете что Форекс - это высокорискованная штука и осознаете, что Ваши потери могут быть больше внесенного депозита. На самом деле, такой документ с моей подписью имеется.

На моё заявление, что мол я провентилировал ситуацию и знаю, что другие брокеры в такой ситуации обнуляют минусовой счет. Они сказали - да, мы тоже так делаем, но при небольших суммах. В вашем случае - нет. Я им, да я и так понес потери, пойдите ж на встречу - обнулите счет. Они - т.е. Вы хотите, чтобы мы своими деньгами заплатили за Ваши ошибки в Money management. Мы не виноваты, виноват Ваш неправильный MM. Так что ничего обнулять не будем.

(В этом они конечно правы. Мной была допущена очень грубая ошибка.)

Но в завершение разговора было сказано следующее. Мы все равно дорожим Вами как клиентом. Продолжайте торговать. Этот долг мы не требуем погасить немедленно. И если оборот Вашей торговли будут нормальным, мы раз в год проводим совещание, рассматриваем такие случаи. И в биде благотворительности часть таких счетов обнуляем. Может и Вам повезет. Так что Добро пожаловать.

Вот так - вердикт пока так себе. Не самый страшный. Немедленно денег не требуют, с других счетов не снимают (у меня еще 4 счета продолжают торговать).

Ну а для себя делаю вывод - не хватай слишком большой кусок, если не можешь проглотить. MONEY MANAGEMENT!!!!!

P.C. Интересно, как там дела у pasmos .  

          

 

 

Возможно при выводе возникнут проблемы пока не отработаете должок.
12345678
Новый комментарий