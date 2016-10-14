Я не пережил ту ночь (по GBP) - депозит ушел в минус. - страница 2

[Удален]  
apollo.lv:
Это наверное может быть. При первом звонке мне сказали, что у них имеется страховка, и мне платить ничего не придется, надо только написать заявку на обнуление счета. Но потом попросили все-же прислать скрин-шоты с терминала с "Истории сделок" с комментариями чтобы изучить ситуацию....  
стандартная процедура.. обнулят и всё.
 
Если ДЦ из России , скорее всего ничего не будет. Думаю у тебя счет был где-то до 500-700 долларов. Значит , скорее всего ты не открывал счет в серьезной компании которая выводит сделки на межбанк. Просто забудь.  Ничего не будет. Они только в плюсе :)
 
Для начала выясните тип вашего счета выводили ли ваши сделки на прямую на межбанк.

...

Для примера. В ДЦ в котором торгую я есть два типа счета первый тип - сделки выводятся на межбанк и второй тип - сделки исполняются внутри компании и на межбанк выводятся только совокупная позиция всех клиентов.

В случая ухода счета в минус при втором типе счета  компания просто обнуляет счет, а вот при первом типе счета на клиенте будет висеть долг. 

 
СанСаныч Фоменко:

При заключении договора с ДЦ (присоединении к публичной оферте) ДЦ передал Вам терминал, с помощью которого Вы осуществляли торговлю. Для каждой валютной пары в терминале указан параметр "Stop Out", обычно равное 20. Это означает, что при просадке менее 20% от маржи ДЦ ОБЯЗАН был закрыть все ордера. Т.Е. у Вас в принципе не может получиться минус.

Смело предъявляйте ДЦ и требуйте восстановить 20% от маржи.  

Никогда об этом не слышал. Где это можно посмотреть - в договоре или где-то в терминале. Вообще об этот слышу в первый раз. Раньше был уже такой случай примерно, но без гепа. Закрылось просто в ноль. Брокер только заранее предупреждает о приближении ситуации Stop out. В этот раз конечно же никаких предупреждений не было.  
 
Vitalii Ananev:
Стоп аут так же как и стоп лосс не гарантирует что счет не уйдет в минус в таких ситуациях которая произошла с фунтом.

Где в регламенте (договоре) такое написано про  СТОП АУТ?

Стоп аут - это обязательство ДЦ, а тр - это торговый приказ клиента. 

 
Как это узнать? Спросить у брокера? На сайте прямой информации нет, во всяком случае быстро не нашел.  

 

Это в описании типа счёта написано.



Это когда здесь будет 20%


 
apollo.lv:
Никогда об этом не слышал. Где это можно посмотреть - в договоре или где-то в терминале. Вообще об этот слышу в первый раз. Раньше был уже такой случай примерно, но без гепа. Закрылось просто в ноль. Брокер только заранее предупреждает о приближении ситуации Stop out. В этот раз конечно же никаких предупреждений не было.  
По каждому символу можно посмотреть стоп аут. И значение этого термина именно таково как я пишу. То, что Вы написали, называется "маржин кол" - margin call - в переводе "звонок-предупреждение". 15 лет назад на РТС звонили о приближении, что вот скоро будут стопаут.
 
СанСаныч Фоменко:

Где в регламенте (договоре) такое написано про  СТОП АУТ?

Стоп аут - это обязательство ДЦ, а тр - это торговый приказ клиента. 

Представьте себе такую ситуацию. Куплено 10 лотов по цене 1.5 стоп аут наступит по цене 1.3. Надеюсь вы понимает, что у каждой сделки есть два участника покупатель и продавец. Вот цена подошла к 1.3 сервер ДЦ должен закрыть покупку. Закрыть покупку это значит продать. Но по цене 1.3 покупателей нет!!! Нет их и по цене 1.2, нет и по цене 1.1. Нашелся покупатель только по цене 1.0. В результате счет ушел в минус.
 
apollo.lv:

Вы перед открытием счета должны были поинтересоваться его тип. 

