Я не пережил ту ночь (по GBP) - депозит ушел в минус.
Это наверное может быть. При первом звонке мне сказали, что у них имеется страховка, и мне платить ничего не придется, надо только написать заявку на обнуление счета. Но потом попросили все-же прислать скрин-шоты с терминала с "Истории сделок" с комментариями чтобы изучить ситуацию....
Для начала выясните тип вашего счета выводили ли ваши сделки на прямую на межбанк.
...
Для примера. В ДЦ в котором торгую я есть два типа счета первый тип - сделки выводятся на межбанк и второй тип - сделки исполняются внутри компании и на межбанк выводятся только совокупная позиция всех клиентов.
В случая ухода счета в минус при втором типе счета компания просто обнуляет счет, а вот при первом типе счета на клиенте будет висеть долг.
При заключении договора с ДЦ (присоединении к публичной оферте) ДЦ передал Вам терминал, с помощью которого Вы осуществляли торговлю. Для каждой валютной пары в терминале указан параметр "Stop Out", обычно равное 20. Это означает, что при просадке менее 20% от маржи ДЦ ОБЯЗАН был закрыть все ордера. Т.Е. у Вас в принципе не может получиться минус.
Смело предъявляйте ДЦ и требуйте восстановить 20% от маржи.
Стоп аут так же как и стоп лосс не гарантирует что счет не уйдет в минус в таких ситуациях которая произошла с фунтом.
Где в регламенте (договоре) такое написано про СТОП АУТ?
Стоп аут - это обязательство ДЦ, а тр - это торговый приказ клиента.
Как это узнать? Спросить у брокера? На сайте прямой информации нет, во всяком случае быстро не нашел.
apollo.lv:
Как это узнать? Спросить у брокера? На сайте прямой информации нет, во всяком случае быстро не нашел.
Это в описании типа счёта написано.
Это когда здесь будет 20%
Никогда об этом не слышал. Где это можно посмотреть - в договоре или где-то в терминале. Вообще об этот слышу в первый раз. Раньше был уже такой случай примерно, но без гепа. Закрылось просто в ноль. Брокер только заранее предупреждает о приближении ситуации Stop out. В этот раз конечно же никаких предупреждений не было.
Где в регламенте (договоре) такое написано про СТОП АУТ?
Стоп аут - это обязательство ДЦ, а тр - это торговый приказ клиента.
Вы перед открытием счета должны были поинтересоваться его тип.