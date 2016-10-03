Написание кода на русском языке. Плюсы и минусы такой программы. - страница 15

Реter Konow:
Не провоцируйте. Здесь другая тема обсуждается.
Вам именно в MQL надо все переменные на русском языке или во всех языках программирования ? Можно один раз выделить их в виде функций или библиотек и в дальнейшем обращаться к ним, по любым названиям как вам угодно. Только зачем ? Так всего лишь около 50 технических слов запомнить надо и забыть о разнице между языками.
 
Vladimir Zubov:
Не совсем понял что Вы имеете ввиду... Я не говорю о переводе на русский операторов if, else, for, и т.д... или наименований стандартных функций. Я имею ввиду использование русской терминологии в названиях пользовательских функций и переменных. Таких переменных может быть гораздо больше чем 50. Все зависит от размера программы. В некоторых программах могут быть сотни функций... Переменных тоже может быть сколь угодно много... Если они будут написаны на русском, меньше шансов что Вы запутаетесь в них.

Этот подход помогает упростить понимание собственной программы, особенно если она очень большого размера.

 
Реter Konow:
Листал тут недавно книгу Зиборов В В "Программирование C# VS в примерах," как то так. Автор агитировал за использование русского языка в названии переменных и пользовательских функции. Мол компьютеру все равно , а вам понятнее будет. Вот тллько если вы публикуете исходный код или работаете на заказ, то тогда только инглиш.
 
Alexey Viktorov:

Я не пойму зачем вы все пытаетесь переубедить Петра? Ну нравится ему так, ну и пусть делает так как ему нравится. Возражения типа "так никто не делает" совсем неубедительны. Если-бы все руководствовались этим, то и прогресс стоял-бы на месте. Всегда что-то новое получается из того что кто-то делает не так как все остальные... ИМХО.

Пётр, создайте опрос кому интересна статья, только не с двумя вариантами ответа. Лично для меня сделайте пункт "Интересно, но пользоваться не буду". Всё встанет на свои места. Если будет много желающих почитать, я думаю админы не станут возражать против публикации статьи.

Самое страшное что может произойти, так это если кто нибудь попросит что-то подредактировать в таком коде. Вот тут и начнётся. Переменные на кириллице - это просто неуважение к родному языку, а правки такого кода - вырвиглаз.

Представляю какой будет код, если его будет писать украинец на своём языке, и после этого его в дальнейшем будет править китаец и комментировать тоже на своём языке )

 
Yuri Evseenkov:
Даже не знал, что есть люди которые тоже поддерживают такой подход среди тех, кто пишет книги по программированию. Здорово и приятно. )) Я тоже согласен, что открытый код должен быть на английском. Правда если он скажем распостроняется в русскоязычной среде, то почему бы и не на русском?
Реter Konow:

То есть вас напрягает, что переменные нельзя писать русским языком и включается подсветка, что не латинница ?

 


 
Vitaly Muzichenko:

Вы слегка утрируете)) Конечно код должен быть на английском в том случае, если его будут смотреть программисты говорящие на других языках. Кстати, насчет неуважения к родному языку, - у англоязычных такого комплекса нет. Пишут программы на родном языке и не парятся)
 
Vladimir Zubov:

То есть вас напрягает, что переменные нельзя писать русским языком и включается подсветка, что не латинница ?

 


Да нет, меня ничего не напрягает. Вы попробывали написать эксперт на русском? Если еще нет, советую попробывать. После этого поделитесь впечатлениями. Кстати, предлагаю это сделать всем.
Vitaly Muzichenko:

Да бред это всё, есть международный стандарт, если не нравится не надо им пользоваться, стандарт это Английский, он ясен и понятен всем. Действительно если я буду писать: "щоб не було забагато ордерiв то робимо це" как это поймут другие ? Так же и с русским, свет клином на нём не сошелся.
 
Vladimir Zubov:
А Вы во всем и всегда придерживаетесь стандартов?
