А нужно ли анализировать бары/свечи на таймфрейме? - страница 3
Свечи были придуманы в Японии вроде как в 17 веке купцом, продавцом риса на тогдашней бирже. Да, тогда там уже были аналоги бирж. И цель была не избавиться от шума, а иметь наглядную картину по истории торговли.
От шума свечи не избавляют, наоборот, они выдают ложные данные. Open и Close принимают несглаженные значения котировок, которые могут быть совершенно отличными от общей тенденции. Но в те годы народ об этом не знал. А в наши годы 99% трейдеров также не знают и пытаются шаманить с фигурами ))
вообще по практике не из трейдинга - свечи очень хорошая придумка и подчас с них начинается анализ экспериментальных данных. Их просто очень легко читать. Не в плане "вот фигура и сейчас жахнет", а просто персональный мозг так устроен, что он требует опорные точки/линии/фигуры чтобы выделить порядок из хаоса (не факт что он выделит правильно и возникнет профит). По свечам явно видно есть тенденция/нет, шум/не-шум и прочие нюансы.
К критике свечного анализа - все забывают про ошибки. У свечей Open/Close на самом деле определены с порядком 2,3,5.. тика. То есть DC зафиксировал тик, а мог его к примеру фиксить через 0.1 сек - просто так склалось..Поэтому часть фигур овеянных продавцами риса не очень работают, хотя и могли-бы :-) Но на старших ТФ, где Open Close являются весомыми показателями и принимаются во внимание трейдерами, днёвки, недельки..H1,H4 с натяжкой
А ГРАФИК-ТО ГОЛЫЙ !!! от создателей А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ (сказки Ганса Христиана Андерсена)
СКАЗКИ! СКАЗКИ! СКАЗКИ!
Владимир если мы продолжаем стратегию хай лой то сказка про лосей простая и эффективная, это лучше чем паранойя оказывающееся отменно работающей интуиции.....
Лось -он зверь , зверь в ночное время не хрена не видящей - хоть прожектором в глаз ему свети он как шел себе так и идет....
ходит своими тропами , ченок и другой запах это его навигатор вот этим и воспользуйтесь
Возможно, разработчикам нужно добавить таймфрейм ALL. Это была бы одна свеча или бар, где видно исторический минимум/максимум и текущую цену. Хотя по сути это уже ближе в информации в "обзоре рынке" терминала, где не достаёт лишь пары значений (H,L,O).
Ещё как вариант строить линейный график по средней стоимости за час (если говорить о H1). При этом могут быть разные виды расчёта средней цены. Среднее между Close и Open - это самый простой вариант. Но можно взять цены, например, 60 баров Close M1 и посчитать их среднее значение. Либо не Close, а тоже средние. Наверное, такой график имел бы более сглаженный вид.
Кстати, на "графике", представленном в первом посте понятно, что трендовикам можно прикупить (из расчёта, что откат), а контртрендовикам продать (из расчёта, что перекуплено, хотя можно ещё выше подождать). Дело в том, что видно же всё равно на какой высоте линия ASK находится. Здесь ещё можно отключить и линию тоже. Оставить ползунок справа. Поставить максимальный ТФ и минимальный масштаб. Смотреть можно будет исторический мин/макс и текущую цену.
Что-то мысль возникла. А если строить бары по признаку скорости изменения цены, то есть, условно первая псевдопроизводная? И наложить вторую сверху, то есть ускорение? Интересно, что получится? )
Я бы в таком случае время учитывал так: "1". То есть интервал времени между тиками/группой тиков равен "1".
А как строить, что-то не понял.
