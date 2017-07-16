Оффтоп Зелинского - страница 4
Это понятно,что это дело каждого ,но сервису придёт капец ,почему ,написал выше
Почему?
Во первых , не так уж часты рекомендации авторов держать солидный минимальный депозит.
Во вторых, когда подсчет прироста прост и понятен -это дополнительный плюс сервису. А сейчас , с вводом и выводом автором сигнала, возможна не соответствующая действительности накрутка показателей прироста и прибыли.
Почему?
Ну вот пожалуйста ,если запретить сигнальщику снимать бабло ,то какие суммы нужно держать подписчикам -
Включая сигналы в терминале и подписываясь на один из них, подписчик встает перед выбором, какую именно часть депозита выделить под сигналы. Альтернативной была система установки пропорции между объемом позиции поставщика и подписчика. Однако такая система не могла обеспечить сохранность депозита подписчика. Например, депозит поставщика 30 000$, а подписчика - 10 000$ и была выбрана пропорция объема 1:1. В ситуации, когда поставщик будет просто пережидать убытки с достаточно большим по объему ордером, подписчик может потерять все деньги и закрыться по стопауту. Еще хуже ситуация, когда баланс поставщика неожиданно меняется (пополнение счета или снятие средств со счета) при сохранении ранее выставленного соотношения объемов.
Чтобы избежать этого, была выбрана система процентного выделения части депозита, которая отдается в торговлю по сигналам. Эта система достаточно сложна в техническом плане, так как учитывает валюты депозитов, их конвертацию и кредитные плечи.
Рассмотрим работу системы управления объемами на примере:
Расчет соотношения объемов сделок поставщика и подписчиков:
Подписчик1: (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)
Подписчик2: (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)
Подписчик1: плечо Подписчика1 (1:200) больше, чем у Поставщика (1:100), поэтому коррекция на плечи не производится
Подписчик2: 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%)
Подписчик1: 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)
Подписчик2: 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%)
Подписчик1: 160% или коэффициент 1.6
Подписчик2: 7% или коэффициент 0.07
Таким образом, при данных условиях сделка Поставщика объемом в 1 лот будет скопирована:- на счете Подписчика1 в размере 160% - объемом 1.6 лота
- на счете Подписчика2 в размере 7% - объемом 0.07 лота
Будьте внимательны, чтобы не спутать процент использования депозита и реальное соотношение объема сделок. В торговом терминале задается именно процент использования депозита, из которого и высчитывается соотношение объема сделок.
Смотрю сигналы МТ4. Сортирую по приросту. Не называя сигнала имеем результат для первого: прирост = 11 653%. Имеет ли эта цифра отношение к реальности? Ниже стоит цифра прибыли = 11 584 доллара. Начальный депозит = 2244. 516% за 57 недель. Т.е. реальность отличается от факта в 22.5 раз! Прирост не имеет никакого отношения к реальности, только вводит в заблуждение.
И не надо ссылаться на ввод/вывод денег.
Смотришь на график "средства". Если видишь ввод/вывод, то для уточнения используешь цифру "Прирост в месяц" . Она равна для данного сигнала 5.14% Если бы была еще аналогичная цифра (цифры) прирост за весь период, прирост за последние 3 месяца и считать на данных их терминала, то все станет на свои места и никаким вводом/выводом не затуманишь вопрос приыбльности
Нужно запретить пополнение и снятие при наличии открытых позиций. Просто закрывать такой сигнал для подписки.
Отказ от пополнений избавит от доливок к убыточным позициям и вытягиваний убыточных счетов в плюс (этого нельзя разрешать, потому что подписчик не может довносить баланс синхронно и пропорционально).
А отказ от снятий избавит от накруток, когда снятие и следующее за ним закрытие большой прибыльной позиции (которой не могло существовать без этой "подушки") приводит к заоблачным цифрам прироста.
Только с памм-мами сложно получится, там пополнения/снятия трейдер не контролирует. Но для них не понятно зачем вообще продажа в виде сигналов.
Вот ещё один пример -- топовый сигнал:
"Нач. депозит" 100 + "Пополнения" 17 021,36 = 17 121,36
"Снятия" 21 800 + "Баланс" 11 093,75 = 32 893,75
"Прибыль" = 15 772,39
Как при прибыли меньше вложенного -- могло получиться 2045,25% прироста?
Возьмём "прирост" по месяцам работы сигнала:
-- откуда берутся такие цифры как 238%, 534% в год? -- и почему при таких "скромных" цифрах вдруг получилось 2045%?
В попытках понять -- взял "скромный" самый последний сигнал в списке:
-- здесь нет ни "пополнения", ни "снятия" -- и "прирост" считается (как по мне) правильно -- у меня только получается -354,40 / 525,00 = -67,50%
Формула для расчета Прироста должна быть простой, понятной и не зависеть от операций Пополнения (П) и Снятия (С) средств при начальном Депозите (Д) на любой момент времени, а именно:
а) Если считать по балансу (Б):
Прирост = (( Б + С ) - (Д + П))/(Д + П)*100, %;
Если считать по Эквити (Э):
Прирост = (( Э+С ) - (Д + П))/(Д+П)*100, %;
На эту формулу не влияют Б, С, П, Э и их изменения. Пусть снимают и/или пополняют каждую секунду, а на Приросте это не будет отражаться и он будет таким, каким должен быть. Других способов и/или формул для определения Прироста быть не могут по определению.
Например, для приведенного примера Прирост будет:
Прирост = ((11093,75 + 21800) - (100 + 17021,36))/(100 + 17021,36) * 100 = (32893,75 - 17121,36)/17121,36 *100 = 15772,39/17121,36 *100 = 92,12 %
Как раз у себя кодил прирост в %. По Вашей формуле выдает че-то очень мало прироста.
Прирост = (( Б + С ) - (Д + П))/(Д + П)*100, %;
а вот по этой норм. Прирост = (( Б + С ) - (Д + П))/Д *100;
Как быть то? Может мне кто-то обьяснить?
Если в процессе торговли пополнения (е) и/или снятия (е) имели (о) место, то, прирост в % следует определять только по предложенной, мною, формуле. Больше никак. Приведите конкретные примеры из практики, разберем прямо здесь. В Вашем варианте П учитывается в числителе, а в знаменателе не хотите учитывать, так нельзя.
Ок.
Смотрите. Берем за пример сигнал, там че-то не отобразились пополнения/снятия. (сумма не изменилась в принципе)
берем Вашу формулу
Прирост = (( Б + С ) - (Д + П))/(Д + П)*100, %;
получаем
берем формулу Прирост = (( Б + С ) - (Д + П))/Д *100;
Поможете с этим разобраться?Вот по логике у Вас все правильно вроде, а на выходе непонятно что происходит.
(( Б + 0 ) - (Д + 0))/(Д + 0)*100, % = (( Б - Д )/Д )*100, %
(( Б + 0 ) - (Д + 0))/(Д )*100, % = (( Б - Д )/Д )*100, %
Видимо, Вы запутались со скобками и использовали такую формулу (( Б - Д )/Д *100), %, что не правильно.
Если просто посчитать, Прирост = ((1094,16-1000)/1000)*100 = 94,16/1000*100 = 9,416 %
Ищите ошибку в программе.