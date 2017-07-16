Оффтоп Зелинского - страница 2
В примере выше -- автор сигнала сам по своей торговой стратегии наторговал меньше 100% от вложенных/задействованных средств. Но его сигнал позиционируется как способный дать 2000%.
Какой инвестор может позволить к такой оценке сигнала отнестись вменяемо?
Снятие и пополнения никакого отношения не имеют к оценке прибыльности ТС. Если бы этот чудак не занимался deposit/withdrawal, то у него бы было 2000% от начальных средств.
Другое дело, что именно благодаря таким манипуляциям возможно разгонять Gain-показатель. Например, открыть позицию относительно не большим лотом. И когда позицию будет в плюсе, снять деньги так, чтобы лот этой позиции уже был очень большим с относительной точки зрения. После этого сразу закрывать позу. Так Gain подскочит очень сильно.
Манипуляций можно много таких привести. И они не просто известны, а вовсю используются на всех мониторинг-сервисах. И, конечно, на Сигналах.
Что говорить об усреднителях, которые пополняют свои счета во время сильных просадок, а когда вылезают из просадки, снимают обратно "подушку". Создавая впечатление, что никаких критических ситуаций не было. А на самом деле, подписчик бы попал на Margin Call.
В общем, надо понимать эту кухню. Если увидите счет, в котором не было ни одного пополнения и снятия, то Gain будет полностью совпадать с прибылью.
как с языка сняли, только хотел об этом написать.
этот способ манипуляций с пополнениями и снятиями действительно разгоняет показатель прироста в %, проверено лично.
раньше вообще видел многие сигнальщики загонялись на лоха, начальное депо 1$, потом разгон до 3-5$ и сверху пополнение депо на 100-200$
все, счет с прибыльностью 300-500% готов.
на это может уйти 5-10 долларов, пару счетов по 1 баку слить.
Зато потом у тебя минимум 20-30 подписчиков.
ЗЫ. А и не знаю как сейчас, но раньше если на таком счете заработал еще +1$, то твои показатели растут минимум на 100% прибыльности.
Мы боремся с такими случаями, злостных нарушителей просто отключаем.
Я свой вопрос задал в разделе "общение с сервисдеск". Вы его вынесли как "оффтоп" (вопрос не по теме) в публичное обсуждение.
Поэтому считаю нужным уточнить свою мысль. Уточнить для вас как "сервисдеску". В мои намерения не входит публично обсуждать этот вопрос с кем-то другим.
1. Нареканий к методике расчёта показателя, который назван как "прирост" не было изначально. Формула сложных процентов, так формула сложных процентов. По сути, показателей много разных и такой тоже имеет право быть.
НО этот показатель не корректно делать "основным". Ведь именно с этого показателя делается предварительная оценка сигнала.
2. Мной был сделан акцент только на то, что "прирост" не соответствует реальным результатам торговли и (как по мне) не корректно этот показатель называть "прирост". Потенциал -- это не результат.
Если открыть статистику любого сигнала (возьму рассматриваемый сигнал):
То, с одной стороны, мы имеем "прирост" в 2045%, который (как мы выяснили) отражает потенциал.
С другой стороны, мы имеем "годовой прогноз" на 136%. А ведь "годовой прогноз", как написано в клик-подсказке считается на основании "текущих результатов торговли"
Разительная разница. Вот как раз "годовой прогноз" более подходит для "основной" инвестиционной оценки сигнала.
Однозначно, что даже если абсолютно чисто провайдер заработал 100 тыщ процентов, то инвестора такой результат волновать не должен. Может, он это сделал за год. А тот, кто заработал 80 тыщ - за пол года.
Инвестора интересуют только проценты годовых, причем стабильные проценты годовых. Без "повезло" и "не повезло".
Данной проблематикой должен заниматься человек, который в теме на 100% и которому дан полный карт-бланш на нововведения. Поскольку такого человека нет, то любые предложения по улучшению сервиса оными (предложениями) и останутся. Ничего кардинально в этой большой инерционной машине не поменять.
Работает - и ладно. Лучше всем форумом создать ТС для ЛЧИ2016 и ярким результатом заявить о MT5-платформе. Наверное, это единственное, что можно сделать полезного, независимо от разработчиков.
Лучше всем форумом создать ТС для ЛЧИ2016 и ярким результатом заявить о MT5-платформе. Наверное, это единственное, что можно сделать полезного, независимо от разработчиков.
Тема оффтопная, поэтому по теме.
Вот по результатам предыдущих ЛЧИ можно однозначно сказать, что были там советники, написанные на разных языках и платформах. HFT-советников, написанных напрямую под Плаза и Фикс было мало. В основном, использовались прокладки, только название у них было не MT.
Почему эти люди не переписали своих роботов под реально удобный MT - загадка. Возможно, недоверие или консерватизм.
Я вот не верю, что их прокладки дают такие возможности, как MT. Да еще, чтобы это было так удобно.
А может просто комиссия у брокеров без MT ниже, вот и пасутся там.
Лучше всего подходит стейт. Вот, что показывает кимовский скрипт
Абсолютно не разобравшись в формуле расчёта прироста (п. 23 Как рассчитывается Прирост в сигналах?) стали придумывать свои названия для показателя "Прирост". Прирост рассчитывается на базе истории торгового счёта - это не прогнозный показатель, а статистический.
И показатель "Прирост" отображает прирост торгового счёта в процентах, исключая влияние балансовых операция снятия или доливки средств.