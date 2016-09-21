Приход нового поколения торговых программ. Каким должен стать интерфейс советников? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы удивительно образом повторили мою идею. Так и будет. Будет специальный индикатор, помещаемый на график. Из загрузочного файла он будет брать конкретную информацию для построения интерфейса конкретного приложения (советника). По записанным в файле инструкциям он воспроизведет конкретный интерфейс и обеспечит его связь с советником через глобальные переменные, также прописанные в файле.
Сейчас эта технология на этапе завершения. )
Тогда желаю успеха. Жми на всю железку. Добро.
Метаквотам больше делать нечего как думать о приблудах шизанутых романтиков.
Кнопка пишится три минуты. А давайте создадим группу, воодушевим прогеров на создание революционного продукта (желательно бесплатно), чтоб они пол года сочиняли универсальный интерфейс (на все случаи жизни даже те что никогда не понадобятся).
Потом всю эту мега библу выложим в опенсорс, там создадим описание языка управления этой шнягой. И пользователь скажет: о да, нахрен я буду учить три функции для создания кнопки, лучше я вызубрю целый язык запросов к приблуде.
Ахахаха))) шш ш шизанутые румантики хэхэхэхэ)))))
Мы у метаквотов тиковую историю 4 года просили, вот дали.
Валк-форвард тестирование прошу 3 года, думаю ещё год остался.
Метаквотам больше делать нечего как думать о приблудах шизанутых романтиков.
Кнопка пишится три минуты. А давайте создадим группу, воодушевим прогеров на создание революционного продукта (желательно бесплатно), чтоб они пол года сочиняли универсальный интерфейс (на все случаи жизни даже те что никогда не понадобятся).
Потом всю эту мега библу выложим в опенсорс, там создадим описание языка управления этой шнягой. И пользователь скажет: о да, нахрен я буду учить три функции для создания кнопки, лучше я вызубрю целый язык запросов к приблуде.
Критика приветствуется.)
Однако Вы допустили несколько неточностей:
1. К метоквотам никаких просьб по созданию чего-либо обращено не будет.
2. Здесь мы не обсуждаем насклько тяжело создавать интерфейс, а представляем, что он создается очень легко, и пытаемся понять, каким он должен быть у советников. В общих чертах.
Мы у метаквотов тиковую историю 4 года просили, вот дали.
Валк-форвард тестирование прошу 3 года, думаю ещё год остался.
...Становилось понятно, что создать полноценный UI на МТ, значительно труднее, чем закодировать торговую логику, написать алгоритмы сбора статистики или внедрить в стратегию распознание паттернов. Именно эти трудности становились препятствием для перехода алготрейдинга на новый уровень алгоритмической торговли, на котором значительно расширена область необходимого взаимодействия человека и программы, повышающего эффективность торговли и раскрывающего потенциал самых оригинальных идей. Область взаимодействия, которая позволяет компенсировать программные недостатки "железной" привязки к алгоритмам, гибкостью человеческого мышления.
Мы у метаквотов тиковую историю 4 года просили, вот дали.
Валк-форвард тестирование прошу 3 года, думаю ещё год остался.
Как-то всё слишком преувеличено. Коль речь идёт об алготрейдинге, то там наоборот стремятся минимизировать вмешательство человека в процесс. Другое дело - исследование и анализ рынка, вот там да, графический интерфейс играет существенную роль.
Возможно, минимизация вмешательства человека в процесс торговли робота действительно положительно сказывается на результатах торговли, но возможно и нет. Например, было бы неплохо корректировать настройки стратегии на основании получения статистики из реального времени. К сожалению мы полноценно не можем проверить это на практике, пока это "невмешательство" остается по большей части вынужденным...
И еще очень подошла бы качественна визуализация торговых процессов. Наглядность обуславливает понимание...
Интерфейс вторичен по отношению к функциональности.
У каждого советника свои функциональные потребности (какому то и стандартных инпутов с головой).
Универсального интерфейса быть тут не может.
Самый универсальный функционал это базовый MQL.
Всё остальное это языки более высокого уровня по отношению к MQL.
Если MQL не так сложен, зачем забивать себе голову выстраивая некий язык универсально интерфейса? На сколько он будет востребован?
Допустим имеем некое исследование рынка. Для этого пишется советник максимально удобный для изменений. И ему требуется некий интерфейс управления.
Сам интерфейс реализован в зависимости от потребностей управления, сколько чего нужно выводить, какие команды и по каким событиям получать.
После того как получены ответы на эти вопросы, создать интерфейс проще простого, без всяких универсальных шняг.
А то ведь без конкретной привязки получится как то так: