VPS, MT4, МТ5 - выбор.и оргвопросы.
1) мт5 по торговому латенси уделывает мт4 на порядок, разница в пингах только от разного местоположения торговых серверов и хостинг серверов
2) не имеет значения
3) 1440 минут в разбивку итоговое время теста. Купленное время считается календарно без разбивки
4) писать читать файлы эксперты могут полностью свободно. Файлы передавать на хостинг во время синхронизации тоже. Назад забирать файлы пока можно через функции WebRequest и SendFTP
Пинговать сервер смысла нет, так как вы не знаете топологии распределенных прокси серверов, как и главных серверов. Наш сервис показывает не сетевой icmp пинг, а реальный отклик от ядра торгового сервера с учетом прохождения сетевых пакетов по наиболее быстрому маршруту через прокси компоненты торговых серверов.
Поиграться выбором серверов можно в разделе VPS на сайте. Это очень познавательно.
Спасибо.
Да, еще до того поиграл с VPS. Сервер ДЦ и VPS для МТ5 находятся в Москве. А для МТ4, сервер ДЦ и VPS аж в Амстердаме.) Вроде вплоть до физ адреса показывает.
Интересно, что по Амстердаму пинг меньше, чем по Москве, где и нахожусь.) Аж в 3 раза. Видимо в Амстердаме оборудование получше.))
Непонятка, как получить 1440 мин в разбивку без конкретного заказа. Там только кнопка.
Хотелось бы заранее, не спеша, все подготовить, отладить (в смысле VPS). VPS реально понадобится где-то ~ через месяц. А тут нажмешь на копку и 10$ нет.)) Хотя пока только пристрелка и подготовительные работы..
Еще вопрос, как торговлю в VPS запретить? Все таки версия ТС отладочная, нужно останавливать, дорабатывать и опять запускать.
ЗЫ Сегодня письмо пришло из ДЦ. Я так понял, 17-18.09 меняют сервер МТ5. Меняется и АйПишник. Как VPS на это отреагирует?
Нажатие на кнопке в броузере приведет на страницу с описаниям.
Заказывать надо прямо из терминала. Там же и сутки на тест выделить можно.
Посмотрите полный видео-тур, пожалуйста: https://www.mql5.com/ru/vps/tutorial
Спасибо.
Есть такой способ управления роботом на хостинге как установка заведомо неисполнимых отложенных ордеров. Робот должен уметь читать эти ордера. Например вы устанавливаете в терминале отложку - купить доллар за 10 евро. Адля робота это может например означать- не торгуй сейчас выйдут новости.
Да, наверно так. Хотя, м.б. пустышку (пустой советник) на время отладки туда закачать.
Да какой отладки. Вы еще не прлбовали хостинг? Там ведется отличный журнал работы советника. Вы можете в реале полкчать значение любых переменных. Все фиксируется,
Не пробовал. В доках не видел. Вообще не в курсе. Где почитать? Типа сам VPS делает? Я полагал, что все в логи надо скидывать.
Когда запускал ТС на С#, тоже все было проверено-отлажено, однако первую неделю эпизодически шли глюки - мелкие, но неприятные.)) Приходилось отключать, разбираться, исправлять код.
Здесь параллельная работа с VPS не приветствуется. Это понятно и правильно.
В любой момент можно из терминала или из MQL5.аккаунта (Ваш профиль -> Хостинг -> выбрать нужный хостинг и выбрать) отменит ь подписку или приостановить хостинг.
Да, спасибоза ссылку -Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Работа с виртуальной платформой.
Ренат писал про видео, но пока до него не дошел.
В скором времени хочу запустить демку на VPS. Пока не получается с домашнего компа.
Пинг через VPS до ДЦ МТ5 -3.59мс, МТ4 -1.49мс. Кстати, интересно, это системно, или конкретное оборудование ДЦ-VPS дает такую разницу? Кому не лень, посмотрите, интересное явление.
1-й вопрос. Какой терминал использовать? МТ5, говорят (помнится Ренат), шустрее работает, а у МТ4 пинг меньше.
2-й: Надо ли делать полную установку МТ, или достаточно портабле? Вообще, я бы лучше мигрировал другую копию терминала, а не рабочую. Спокойнее.
3-й: Что подрозумевает 1440 мин бесплатно для проверки, да еще и в разбивку по частям? Я бы вначале пристрелялся, а потом уже в аренду влезал, но в правилах не оч понятно. А 10$/мес тоже только за фактически потребленное время, или календарный мес?
4-й. Советник пишет файлы, потом их читает, потом пишет, что-то стирает. Это можно? Про логи ниписано, остальное - csv, bin и пр.?
Да, и как пингануть сам сервер ДЦ, где его АйПишник взять?
Есть еще вопросы, но это по ходу пьесы.