VPS, MT4, МТ5 - выбор.и оргвопросы. - страница 2

Yuriy Asaulenko:

 Не пробовал. В доках не видел. Вообще не в курсе. Где почитать? Типа сам VPS делает? Я полагал, что все в логи надо скидывать.

Когда запускал ТС на С#, тоже все было проверено-отлажено, однако первую неделю эпизодически шли глюки - мелкие, но неприятные.)) Приходилось отключать, разбираться, исправлять код.

Здесь параллельная работа с VPS не приветствуется. Это понятно и правильно.

Переменные выводятся те которые принтуете. В роликах (не одном) про хостинг объясняется подробно. Еще есть в доках по терминалу. Были темы на форуме "Почему виртуальный хостинг лучше.....". и с моей подачи барабашкина " как управлять роботом на хостинге без использования длл" Не могу дать точных ссылок так как пишу скйчас с телефона. А лучше самому попробывать 10 долларов в месчц он стоит того.
 
Спасибо, поищу темы.
 

Интересно, как VPS отреагирует на смену дислокации сервера ДЦ и смены IP? Был в Москве (по карте VPS), а с понедельника станет в (судя по IP)

 

 
Нормально отреагирует, топология сети перестраивается несколько раз в сутки.
 
В понедельник посмотрю карту VPS. Интересно.

Да, сейчас пинг с МТ5 до сервера 15.29 - 16.47 ms, А VPS 3.78 ms

MT5   и VPS 

В 4 разв, однако.)  Интересно сравнить после перехода ДЦ на новую дислокацию.

