Альтернативные реализации стандартных функций/подходов - страница 4
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Вариант CopyTicks, который быстрее оригинала иногда на несколько порядков (from > 0)
Билд 1432 - альтернатива CopyTicks не актуальна больше.
Откуда взялся 1432? У меня на MetaQuotes-Demo последний 1430
Откуда взялся 1432? У меня на MetaQuotes-Demo последний 1430
Ему по блату дали...
Зря смеёшься. Мне однажды давали.
Зря смеёшься. Мне однажды давали.
С чего взяли, что смеюсь?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2018.04.16 13:23
Гораздо быстрее этот вариант (Release, не Debug)
При парсинге объемных данных получается значительное ускорение.
Мы вернулись к идее встраивания массы простых системных функций нативно в результирующий MQL5 код, что позволило кратно их ускорить за счет использования в глобальной оптимизации результирующего кода.
OK.
OK.
С возвращением!
Аналог ChartXYToTimePrice
Не полный аналог( по параметрам) , но такой вариант, как мне кажется, даже удобнее и практичней. Также быстрее( на пару порядков).
По функциональности полный аналог, и даже более, т.к. возвращает (в отличии от оригинальной функции) номер подокна, в котором находиться Х, Y ( курсор), если -1, то вне окна (подокна).
В этом аналоге отсутствуют входные параметры chart_id и sub_window ввиду того, что не вижу применения данной функции вне текущего окна. Тем более параметр sub_window вообще непонятен, т.к. вне зависимости от его значений оригинальная функция работает абсолютно одинаково.
Эту функцию запускать можно откуда угодно без параметра id, но в OnChartEvent она должна стоять обязательно (с параметром id) для выяснения необходимости произвести обновление внутренних переменных этой функции.
Например, если функция используется не из OnChartEvent, то для нормальной работы в теле OnChartEvent нужно добавить строчку:Данный аналог дает заметный выигрыш, когда эта функция используется достаточно часто.
Для разовых обращений смысла нет использовать этот аналог.