Альтернативные реализации стандартных функций/подходов - страница 12

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Nikolai Semko:

Ух ты - прикольно! Спасибо. А я думал - каждый раз считает. Ну да логично, можно и на этапе компиляции уже посчитать.
Тогда так:

Правда было бы правильнее вместо 53 писать DBL_MANT_DIG

Случай минимального выигрыша, если все значения double дробные.

1. Ваша реализация неполная, её можно использовать только если заранее известен диапазон возможных значений.

    Вот код полной реализации

union Double
  {    
   double x;
   ulong  ul;
  };

double Ceil (double x)
  {
   Double dbl;   
   dbl.x=x;   
//--- убираем знак
   ulong uv=dbl.ul & 0x7fffffffffffffff;
//--- значение меньше единицы
   if(uv<0x3FF0000000000000)
     {
      //--- ноль возвращаем как есть
      if(!uv)
         return(x);
      //--- оставим только знак
      dbl.ul &= 0x8000000000000000;
      //--- положительные округляем до 1.0
      if(!dbl.ul)
         return(1.0);
      //--- отрицательные округляем до -0.0
      return(dbl.x);
     }
//--- полностью целое число
   if(uv>=0x4340000000000000)
      return(x);
//--- получим знак
   ulong sign=dbl.ul&0x8000000000000000;     
//--- IEEE магия (для домашнего изучения)
   ulong nuv=uv & ~(((ulong)1<<(51-char(uv>>52)))-1);
//--- для положительного значения
   if(!sign)
     {          
      dbl.ul=nuv;
      //--- добавим единицу, если число не целое
      if(nuv!=uv)      
         dbl.x+=1.0;
     }
   else
     {
      //--- для отрицательного просто добавим знак
      dbl.ul=nuv|sign;
     }
//---   
   return(dbl.x);
  }
2018.08.27 16:11:15.014    TestRound (EURUSD,H1)    Время выполнения ceil =  6.382 наносекунд, Контрольная сумма = 507104
2018.08.27 16:11:15.028    TestRound (EURUSD,H1)    Время выполнения Ceil =  4.792 наносекунд, Контрольная сумма = 507104


2. Самописные функции значительно уступают в скорости встроенным при компиляции под отладку, когда оптимизации отключены.

 
Ilyas:

1. Ваша реализация неполная, её можно использовать только если заранее известен диапазон возможных значений.

    Вот код полной реализации

2. Самописные функции значительно уступают в скорости встроенным при компиляции под отладку, когда оптимизации отключены.

Спасибо большое, Ильяс, за отменный код.

Конечно же union здесь отличный помощник.

Изучаю...

ЗЫ А этот вариант точно не тоже самое?
 
Nikolai Semko:


Николай, привет. Вижу, ты занимаешься графикой, но не до конца понимаю, в чем, собственно, задача. Над чем ты работаешь?  

Ускорение функций отрисовки?

 
Хотел было порассуждать на тему: умом Россию не понять, но после обратил внимание на тему: альтернативные реализации стандартных функций/подходов. 
 

Вообще, если говорить по теме ветки, мне удалось реализовать полностью альтернативный подход к рисованию на канвасе. Не используя класс CCanvas.

То есть, не модифицировать отдельный набор функций, а создать цельный механизм рисования, состоящий из одного блока.

(Конечно, я едва ли могу все это продемострировать в коде, поскольку кода очень много и написан он нестандартно, но хотел бы рассказать в общих чертах).

И так:

1. Блок (функция)

void Нарисовать_элемент(int Канвас, int Элемент = 0)

 принимает всего 2 параметра - Канвас и Элемент.  

  • Канвас - это МТ-объект, 
  • Элемент - рисунок. 

2. За каждым МТ-объектом закреплен свой ресурс. Он сразу загружается в "массив пикселей" с помощью ResourceReadImage(); Если ресурса еще не существует, ставится флаг, который в последствии определит диапазон цикла по ядру.

3. Ядро, - массив свойств всех элементов. В нем имеются и данные по размерам объектов, и по цветам для различных состояний. И множество других данных. Всего 235 свойств для каждого объекта. При этом, каждый элемент (в зависимости от типа) может содержать от одного, до 11-ти объектов (ограничений нет).

4. В блоке Рисования, под каждым объектом подразумевается "Деталь" рисунка. Следовательно, цикл по объектам в ядре, это цикл рисования, в котором создается изображение каждой Детали. Если Канвас еще не был создан, то делается полный цикл по всем Деталям только данного Канваса. Принадлежность к Канвасу прописана в ядре, у каждой Детали. То есть, все Канвасы, (и Детали) имеют свои порядковые номера. Через эти номера обеспечивается возможность рисовать содержимое только нужного Канваса.

4. Если Канвас уже существует и его изображение загружено в массив пикселей, а нам нужно перерисовать только отдельный элемент (например, на событии изменения цвета), то диапазон цикла по ядру сужается до границ одного элемента, номер которого был получен функцией рисования. 


Само рисование простое. Это цикл по ячейкам одномерного массива слева направо. Перед циклом устанавливаются:

1. Начальная ячейка (точка А).

2. Конечная ячейка (Точка В).

3. Перешагивание.

 

Сложно вкратце рассказать о работе блока состоящего из 1500 строк кода. Это одна функция, которая росла и шлифовалась 20 месяцев. Я знаю ее почти наизусть, что дает возможность легко продолжать ее развитие. 

За счет использования ядра и фокуса (помещение важных переменных на глобальную область), блок обретает огромные возможности. Их границы мне по сей день не видны.

Вот такая альтернатива стандартному подходу к рисованию на канвасе.


зы. Если интересуют детали, могу пояснить.

 

Вот так выглядит начало блока:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Анимация.mqh |
//|                                                      Peter Konow |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Peter Konow"
//--------------------------------------------------------------------
#include<CONNECTION.mqh>
//--------------------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------
void Нарисовать_элемент(int Канвас, int Элемент = 0)
{
 int _Цвет_,_Поправка, Указание = Элемент; 
  int       Цвет_текста,Размер_шрифта,Стиль_шрифта, Длинна_этого_текста, X_Координата_текста,Отступ_X,Отступ_Y;
  string    Текст, Шрифт; 
 //----------------------------------------
 //----------------------------------------  
 int Эта_деталь,Номер_пикселя_элемента,Угол_наклона_детали, Цвет_детали,Ячейка_состояния,Последняя_деталь, 
     Индекс_лейбла,Исходный_элемент,Этот_X,Этот_Y,Низ,Право,Цвет_пикселя,Alfa,Массив_пикселей[],
     Метод_расчета_цвета,Градиент_поверхности,Всех_полос_градиента,Шаг_градиента,Градиент_этого_состояния,Шаг_градиента_этого_состояния;
 //----------------------------------------
 int Окно = G_CORE[Канвас][_W_NUMBER];
 int MAIN_FRAME          =   Окно + 1; 
 int Последний_объект    = G_CORE[Окно][_LAST_OBJECT];
 //----------------------------------------
  if(Элемент != REDROW_WHOLE_CANVAS && Элемент != REDROW_CHANGED_ELEMENTS)Исходный_элемент = Элемент;
  else 
    {
     Исходный_элемент = G_CORE[Окно][_FIRST_OBJECT];
    }    
 //-----------------------------------------------------------------
 int X_Исходного_элемента       =  G_CORE[Исходный_элемент][_X]; 
 int Y_Исходного_элемента       =  G_CORE[Исходный_элемент][_Y]; 
 int X_SIZE_исходного_элемента  =  G_CORE[Исходный_элемент][_X_SIZE]; 
 int Y_SIZE_исходного_элемента  =  G_CORE[Исходный_элемент][_Y_SIZE]; 
 int Низ_исходного_элемента     =  Y_Исходного_элемента + Y_SIZE_исходного_элемента;
 int Право_исходного_элемента   =  X_Исходного_элемента + X_SIZE_исходного_элемента;
 //----------------------------------------------------------------
  int hight, width, Ресурс_существует;
  int GAC, Событие_изменения_GAC; 
  //-----------------------------------
  GAC                     = G_CORE[Канвас][_GLOBAL_ALFA_CORRECTION];
  Событие_изменения_GAC   = G_CORE[Канвас][_GLOBAL_ALFA_CHANGED];
  //-----------------------------------
 //-------------------------------------------------- 
 //Определяем метод расчета цвета. Если глобальная Alfa != 0,
 //то расчитываем по методу COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE (медленный метод),
 //если глобальная Alfa == 0, то расчитываем по методу COLOR_FORMAT_ARGB_RAW.
 //----- || G_CORE[Канвас][_CUSTOM_BACKGROUND_TRANSPERANCY]---------------------------------------------
 if(GAC)Метод_расчета_цвета = COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE;
 else   Метод_расчета_цвета = COLOR_FORMAT_ARGB_RAW;
 //Alert("*",__FUNCTION__,"*"," Метод_расчета_цвета  ",Метод_расчета_цвета);
 //--------------------------------------------------     
  
  Имя_ресурса = "::" + (string)G_CORE[Канвас][_NAME];
  Ресурс_существует = ResourceReadImage(Имя_ресурса,Массив_пикселей,width,hight);
  //-----------------------------------
  Последняя_деталь = G_CORE[Окно][_LAST_OBJECT];
  //-----------------------------------
  if(Ресурс_существует)
    {
     if(!Элемент)Элемент = ЭЛЕМЕНТ;
     Эта_деталь = Элемент; 
    } 
 //------------------------------------  
  if(
        ( Ресурс_существует 
     && (
            Событие_изменения_GAC 
         || Событие_развертки 
         || Переименование_файла 
         || Переименование_папки 
         || Изменение_ширины_столбца
         || Явление_столбцов
         || Ротация_колонок
         || (Элемент == REDROW_WHOLE_CANVAS)
        ))
      || !Ресурс_существует  
      ||  !G_CORE[Окно][_WINDOW_WAS_OPENED]
      ||  !G_CORE[Канвас][_RESOURCE_CREATED]
    )
    {
     if(Ресурс_существует)Ресурс_существует = 0;
     ArrayResize(Массив_пикселей,G_CORE[Канвас][_Y_SIZE] * G_CORE[Канвас][_X_SIZE]);
     Эта_деталь = MAIN_FRAME;//Канвас - 1; 
     //-----------------------------   
     if(Событие_изменения_GAC)G_CORE[Канвас][_GLOBAL_ALFA_CHANGED] = 0;     
    }
 //-------------------------------------
 if(Событие_динамичного_окна)
   {
    Эта_деталь = Канвас;
    Последняя_деталь = Канвас  + 18;
   } 
 //-------------------------------------
 if(Указание == REDROW_CHANGED_ELEMENTS)
   {
    Эта_деталь       = 6561;//Канвас;
    Последняя_деталь = obj_limit;//G_CORE[G_CORE[Канвас][_W_NUMBER]][_LAST_OBJECT];////
   } 
 //-------------------------------------
 //-------------------------------------
//==================================================================================================================================================================================================== 
//==================================================================================================================================================================================================== 
//==================================================================================================================================================================================================== 
//==================================================================================================================================================================================================== 
//==================================================================================================================================================================================================== 
 for(int Деталь = Эта_деталь; Деталь <= Последняя_деталь; Деталь++)
   {
    if(!G_CORE[Деталь][_NAME]){break;} 
    //-------------------------------------------------------------
    //На событиях интерактивности, если ресурс канваса уже был создан, мы меняем только
    //одну деталь на этом канвасе и выходим из цикла.
    //-------------------------------------------------------------
    int    _Элемент                    =   G_CORE[Деталь][_MAIN]; 
    int    Головной_элемент_группы     =   G_CORE[_Элемент][_GROUP_HEAD_OBJECT];
    string Его_имя                     =   CONTENT[G_CORE[_Элемент][_N_TEXT]];
    int    Деталь_спрятана             =   G_CORE[Деталь][_HIDE];
    //-------------------------------------------------------------
    int Поставлен_в_очередь_на_перерисовку = G_CORE[_Элемент][_REDROW];
    //-------------------------------------------------------------
    int    Элемент_синхронизирован     =   G_CORE[_Элемент][_SYNC];
    int    Канвас_детали               =   G_CORE[Деталь][_CANVAS];
    int    Категория_канваса           =   G_CORE[Канвас_детали][_CATEGORY];
    int    Тип_объекта_детали          =   G_CORE[Деталь][_OBJ_TYPE];
    int    Группа_элемента_детали      =   G_CORE[_Элемент][_GROUP]; 
    int    Элемент_таблицы             =   G_CORE[_Элемент][_TABLE];    
   // if(Событие_динамичного_окна)Alert("Канвас  ",Канвас,"  Эта_деталь  ",Эта_деталь,"  Деталь   ",Деталь,"   Канвас_детали  ",Канвас_детали); //&& Группа_элемента_детали != FIELD
    //--------------------------------------
    int    X_Элемента_этой_детали      =   G_CORE[_Элемент][_X]; 
    int    Y_Элемента_этой_детали      =   G_CORE[_Элемент][_Y]; 
    int    X_SIZE_Элемента_этой_детали =   G_CORE[_Элемент][_X_SIZE]; 
    int    Y_SIZE_Элемента_этой_детали =   G_CORE[_Элемент][_Y_SIZE]; 
    int    Низ_этого_элемента          =   Y_Элемента_этой_детали +  Y_SIZE_Элемента_этой_детали; 
    int    Право_этого_элемента        =   X_Элемента_этой_детали +  X_SIZE_Элемента_этой_детали;     
    //--------------------------------------
    int Деталь_спрятана_функцией       =   G_CORE[Деталь][_HIDDEN_BY_FUNCTION]; 
    int Эта_деталь_спрятана                =   G_CORE[Деталь][_IS_HIDDEN];
    int Элемент_спрятан                    =   G_CORE[_Элемент][_IS_HIDDEN];
    int Элемент_спрятан_функцией       =   G_CORE[_Элемент][_HIDDEN_BY_FUNCTION]; 
    int Головной_элемент_группы_спрятан_функцией = G_CORE[Головной_элемент_группы][_HIDDEN_BY_FUNCTION];   
    //-------------------------------------- 
    int Контроллер_явления             =   G_CORE[_Элемент][_APPEARANCE_ID]; 
    int Управляемость_явлением         =   Контроллер_явления;
    //--------------------------------------
    if(Управляемость_явлением)
      {
       int Состояние_контролирующего_элемента = G_CORE[Контроллер_явления][_CURRENT_STATE];
      } 
    //--------------------------------------          
    int    X_этой_детали               =   G_CORE[Деталь][_X]; 
    int    Y_этой_детали               =   G_CORE[Деталь][_Y]; 
    int    X_SIZE_этой_детали          =   G_CORE[Деталь][_X_SIZE]; 
    int    Y_SIZE_этой_детали          =   G_CORE[Деталь][_Y_SIZE]; 
    int    Низ_этой_детали             =   Y_этой_детали +  Y_SIZE_этой_детали; 
    int    Право_этой_детали           =   X_этой_детали +  X_SIZE_этой_детали; 
    //-------------------------------------------------------------
    int  Элемент_под_курсором          =   G_CORE[_Элемент][_ELEMENT_POINTED];     
    //-------------------------------------------------------------
    if(Группа_элемента_детали != I)
      {
       Этот_X = X_Элемента_этой_детали;
       Этот_Y = Y_Элемента_этой_детали;
       Низ    = Низ_этого_элемента;
       Право  = Право_этого_элемента;
      }
    else
      {
       Этот_X = X_этой_детали;
       Этот_Y = Y_этой_детали;
       Низ    = Низ_этой_детали;
       Право  = Право_этой_детали;
      }  
    //-------------------------------------------------------------
      int    Тип_привязки_детали_по_оси_X        =   G_CORE[Деталь][_A1]; 
      int    Позиция_текста_на_элемента          =   G_CORE[Деталь][_TEXT_POSITION];                      
      int    Тип_детали                          =   G_CORE[Деталь][_BITMAP_TYPE];
      int    Категория_детали                    =   G_CORE[Деталь][_CATEGORY];
      int    Подкатегория_детали                 =   G_CORE[Деталь][_SUBCATEGORY];
      int    Номер_состовного_элемента           =   G_CORE[Деталь][_SUB_ELEMENT];
    //-------------------------------------------------------------    
    if(
            (
                !Деталь_спрятана_функцией 
             && !Элемент_спрятан_функцией 
             && !Головной_элемент_группы_спрятан_функцией 
             && !Эта_деталь_спрятана
             && !Элемент_спрятан
            )
        && !(Управляемость_явлением && Состояние_контролирующего_элемента != _ACTIVATED_STATE && Состояние_контролирующего_элемента != _ACTIVATED_HIGHLIGHTED && Состояние_контролирующего_элемента != _ACTIVATED_BLOCKED)
        &&((
               Ресурс_существует 
           && (   //рисуем детали только этого элемента
                  _Элемент == Элемент
                  //Рисуем все детали канваса на событии изменения ширины столбца таблицы. 
               || Изменение_ширины_столбца
               || Явление_столбцов
               || Ротация_колонок
               //Этот элемент синхронизирован с исходным элементом.
              // || Элемент_синхронизирован == Исходный_элемент
                  //или элементов которые находятся на площади этого элемента и должны быть перерисованы, чтобы не быть загороженными.
              || ( 
                      ((Этот_X <= X_Исходного_элемента && Право_этого_элемента > X_Исходного_элемента
                    &&  Этот_Y <= Низ_исходного_элемента && Низ_этого_элемента >= Y_Исходного_элемента)  
                                        
                    ||(Этот_X >= X_Исходного_элемента && Этот_X <= Право_исходного_элемента
                    && Этот_Y >= Y_Исходного_элемента && Этот_Y <= Низ_исходного_элемента))
                    && !Элемент_таблицы     
                  ) 
               || (G_CORE[_Элемент][_REDROW] && ((Событие_открытия_окна && !Событие_обновления_окна) || (Указание == REDROW_CHANGED_ELEMENTS && Канвас_детали == Канвас)))   
              ) //только  этого канваса и только НЕ сам канвас как деталь.  && Группа_детали_исходного_элемента != TEXT
           && (Канвас_детали == Канвас && ((Деталь != Канвас || (Событие_динамичного_окна && Деталь != Канвас + 2)) || Перерисовка_окна_в_фокусе))
          )
       //Если ресурс не существует, то рисуем все детали этого канваса.   
       || (!Ресурс_существует && Канвас_детали == Канвас)) 
      )    
     { //if(!Ресурс_существует && Канвас_детали == Канвас)if(Событие_Drag_n_Drop)
      //Alert("*",__FUNCTION__,"*","  Имя элемента  ",Его_имя,"  Эта_деталь  ",Деталь,"    Деталь_спрятана  ",Деталь_спрятана,"  X_Элемента_этой_детали  ",X_Элемента_этой_детали,"  Y_Элемента_этой_детали  ",Y_Элемента_этой_детали);//if(СОБЫТИЕ_ИНТЕРФЕЙСА == _SCROLLER_EVENT || СОБЫТИЕ_ИНТЕРФЕЙСА == _OBJECT_POINTED)Alert("*",__FUNCTION__,"*","   Окно  ",Окно,"  Канвас  ",Канвас," _MAIN ",G_CORE[Деталь][_MAIN],"  Деталь  ",Деталь,"   Группа элемента   ",G_CORE[Деталь][_GROUP]);
      //---------------------------------------
      //if(Перерисовка_окна_в_фокусе && Категория_канваса == _OCWC)Alert(__FUNCTION__,"  Перерисовка_окна_в_фокусе, Категория_канваса == _OCWC");
      //---------------------------------------
      //Снимаем флаг очереди на перерисовку после прохождения условия.
      //---------------------------------------
      if(Поставлен_в_очередь_на_перерисовку && Деталь == _Элемент + G_CORE[_Элемент][_ALL_OBJECTS_IN_ELEMENT] - 1)
        {
         G_CORE[_Элемент][_REDROW] = 0;
        } 
      //---------------------------------------
     // int Пиксель_канваса_детали      =  G_CORE[Канвас_детали][_PIXEL_INDEX];
      int Состояние_канваса_детали    =  G_CORE[Канвас_детали][_CURRENT_STATE];
      int Ячейка_состояния_канваса    =  G_CORE[Канвас_детали][_NEUTRAL_STATE];
      //-------------------------------------
     // int Цвет_пикселя_канваса_детали =  STANDART_GROUPS[Ячейка_состояния_канваса + 3 + Пиксель_канваса_детали*2];
      //---------------------------------------
      int    Состояние_элемента                  =   G_CORE[_Элемент][_CURRENT_STATE];
      //---------------------------------------
      if(!Состояние_элемента)
        {
         Состояние_элемента = _NEUTRAL_STATE;
         G_CORE[_Элемент][_CURRENT_STATE] = _NEUTRAL_STATE;
        }
      //--------------------------------------  
      int    Состояние_детали                    =   G_CORE[Деталь][_CURRENT_STATE];
      //--------------------------------------- 
      if(Состояние_детали != Состояние_элемента)
        {
         Состояние_детали = Состояние_элемента;
         G_CORE[Деталь][_CURRENT_STATE] =  Состояние_элемента;
        } 
      //Alert("Нарисовать_элемент()  _Элемент  ",_Элемент,"  Деталь  ",Деталь, "   Группа элемента   ",G_CORE[_Элемент][_GROUP]," Cостояние элемента  ",G_CORE[_Элемент][_CURRENT_STATE]," Состояние_детали  ",G_CORE[Деталь][_CURRENT_STATE]);   
      //---------------------------------------
      int    Состояние_составного_элемента       =   G_CORE[Номер_состовного_элемента][_SUB_ELEMENT_CURRENT_STATE];
      //---------------------------------------
      //Условие if(!Состояние_составного_элемента) создавало баг - было переопределение состояния главого элемента детали.
      //---------------------------------------
      if(!Состояние_составного_элемента && Номер_состовного_элемента != _Элемент)
        {
         Состояние_составного_элемента  =   _NEUTRAL_STATE;
         G_CORE[Номер_состовного_элемента][_CURRENT_STATE] = _NEUTRAL_STATE;
        }  
      //---------------------------------------  
      //Определяем текущее состояние детали по состоянию составного элемента, которому она принадлежит. 
      //(При этом, составной элемент может быть главным элементом).
      //---------------------------------------    
      if(G_CORE[Деталь][_SUB_ELEMENT] == _Элемент)
        {
         Состояние_детали = Состояние_элемента;
        // Alert("_SUB_ELEMENT   ",G_CORE[Деталь][_SUB_ELEMENT],"   Состояние_элемента   ",Состояние_элемента,"  Состояние_составного_элемента  ",Состояние_составного_элемента,"  Состояние_детали ",Состояние_детали); 
        } 
      //---------------------------------------
      //При этом, если деталь принадлежит составному элементу, то ее состояние совпадаем с состоянием составного элемента,
      //которое прописано в другом параметре, - не _CURRENT_STATE, а _SUB_ELEMENT_CURRENT_STATE. Это значит,
      //что если деталь принадлежит главному элемету, ее состояние будет братся из параметра _CURRENT_STATE главного элемета,
      //а если принадлежит составному, - то из параметра _SUB_ELEMENT_CURRENT_STATE составного элемета.
      //Поэтому добавлено условие: " && Номер_состовного_элемента != _Элемент".
      //---------------------------------------
      if(G_CORE[Деталь][_SUB_ELEMENT] == Номер_состовного_элемента && Номер_состовного_элемента != _Элемент)
        {
         Состояние_детали = Состояние_составного_элемента;
        } 
      //---------------------------------------
   
      //---------------------------------------
      int Группа_составного_элемента             =   G_CORE[Номер_состовного_элемента][_SUB_ELEMENT_GROUP];
      //---------------------------------------
      int Высота_элемента                        =   G_CORE[_Элемент][_Y_SIZE];  
      int Ширина_элемента                        =   G_CORE[_Элемент][_X_SIZE];     
      //--------------------------------------- 
      int X_детали                               =   G_CORE[Деталь][_X];
      int Y_детали                               =   G_CORE[Деталь][_Y];
      //-----------------------
      if(!G_CORE[Деталь][_SUB_ELEMENT_CURRENT_STATE])G_CORE[Деталь][_SUB_ELEMENT_CURRENT_STATE] = _NEUTRAL_STATE;
      //-----------------------
      int Объект_A2G                             =   G_CORE[Деталь][_ADAPT_2_GRADIENT];
      //--------------------------------
      int Тип_сценария                           =   G_CORE[Деталь][_CURRENT_SCENARIO_TYPE];
      int Номер_сценария                         =   SI_PROPERTIES[G_CORE[Деталь][_SI_PROPERTIES]][Тип_сценария];  
      int Эта_сцена                              =   G_CORE[Деталь][_CURRENT_SCENE]; 
      int Значение_по_сценарию                   =   SCENARIOS[Номер_сценария][Эта_сцена];         
      //--------------------------------
      int X_полотна                              =   G_CORE[Канвас][_X];
      int Y_полотна                              =   G_CORE[Канвас][_Y]; 
      //--------------------------------
      //--------------------------------
      int Отступ_детали_X                        =   X_детали - G_CORE[Канвас][_X];
      int Отступ_детали_Y                        =   Y_детали - G_CORE[Канвас][_Y];
      //--------------------------------
      int Высота_детали                          =   G_CORE[Деталь][_Y_SIZE];
      int Длинна_детали                          =   G_CORE[Деталь][_X_SIZE];
      //-----------------------
      int Ширина_полотна                         =   G_CORE[Канвас][_X_SIZE];
      int Высота_полотна                         =   G_CORE[Канвас][_Y_SIZE]; 
      //-----------------------
      int Правая_граница_детали                  =   X_детали  + Длинна_детали;
      int Правая_граница_полотна                 =   X_полотна + G_CORE[Канвас][_X_SIZE];      
      //-----------------------
      _Поправка = 0;
      //-----------------------
      if(Подкатегория_детали == _DINAMIC_PLATFORM)
        {
         _Поправка = 30;
         Длинна_детали                           =   G_CORE[Канвас][_VISIBLE_X_SIZE] + _Поправка;
         Высота_детали                           =   G_CORE[Канвас][_VISIBLE_Y_SIZE] + _Поправка;
         Правая_граница_детали                   =   X_детали  + Длинна_детали;
         Правая_граница_полотна                  =   X_полотна + Длинна_детали;    
         //-------------------------------------
       
        }    
      //--------------------------------
 
Ilyas:

1. Ваша реализация неполная, её можно использовать только если заранее известен диапазон возможных значений.

    Вот код полной реализации

Спасибо большое еще раз за код. Поломал голову с этими битовыми масками типа double. Оказалось не все так просто, как думал раньше. 
Я чуть подкорректировал свой вариант под Ваш. Отличие было только одно: Ваш вариант возвращал при значениях от -1>x>0  Ceil(-0.1)= - 0.0, а мой 0.0 . Правда не понятно, когда это может пригодиться. 

И получилось следующее:

//double Ceil(double x) { return double((x!=x || x>(long)1<<53 || x<-(long)1<<53)?x:(x-(long)x>0)?(long)x+1:(long)x);}
  double Ceil(double x) { return double((x!=x || x>(long)1<<53 || x<-(long)1<<53)?x:(x-(long)x>0)?(long)x+1:(x>-1 && x<0)?-0.0:(long)x);}

То же самое, только читабельно и с комментариями:

double Ceil(double x)
  {
   if(x!=x ||            // если x = NaN(SNaN) т.е. переполнение или ошибка
      x> (long)1<<53 ||  // или число x положительное и превышает максимальную возможную мантиссу, т.е. дробная часть в x точно отсутствует 
      x<-(long)1<<53)    // или число x отрицательное и превышает максимальную возможную мантиссу, т.е. дробная часть в x точно отсутствует 
      return(x);
   if(x-(long)x>0)       // Если число положительное или дробная часть не равна нулю
      return(long)x+1.0; // добавляем к бездробной части 1
   else if(x>-1 && x<0)  // Если -1 < x < 0
   return -0.0;          // то возвращаем -0.0
   else return (double)long(x);
  }

Я написал скрипт(прилагаю), который подтверждает 100% идентичность работы с Вашим вариантом.
Но при этом данный вариант быстрее, компактнее и, как мне кажется, читабельнее.

Причем в теле функции даже не создается ни одной переменной, тогда как у Вас создается 4 8-байтных переменных. 
Может я не прав?

Результаты, когда во входном x всегда есть дробная часть:

2018.08.27 18:42:37.616 TestCeil (EURUSD,M1)    Время выполнения функции CeilI =  1.321 наносекунд, Контрольная сумма = 5250492895.0
2018.08.27 18:42:37.619 TestCeil (EURUSD,M1)    Время выполнения функции CeilN =  1.094 наносекунд, Контрольная сумма = 5250492895.0
2018.08.27 18:42:37.623 TestCeil (EURUSD,M1)    Время выполнения функции ceil =  2.962 наносекунд, Контрольная сумма = 5250492895.0
2018.08.27 18:42:37.623 TestCeil (EURUSD,M1)    Идет бесконечный поиск расхождения по случайным числам double ... Прервите скрипт, когда надоест ждать

Результаты, когда во входном x  дробная часть редкое явление:

2018.08.27 18:49:45.734 TestCeil (EURUSD,M1)    Время выполнения функции CeilI =  0.307 наносекунд, Контрольная сумма = 1.15583114403606e+23
2018.08.27 18:49:45.736 TestCeil (EURUSD,M1)    Время выполнения функции CeilN =  0.102 наносекунд, Контрольная сумма = 1.15583114403606e+23
2018.08.27 18:49:45.738 TestCeil (EURUSD,M1)    Время выполнения функции ceil =  1.026 наносекунд, Контрольная сумма = 1.15583114403606e+23
2018.08.27 18:49:45.738 TestCeil (EURUSD,M1)    Идет бесконечный поиск расхождения по случайным числам double ... Прервите скрипт, когда надоест ждать
Ilyas:


2. Самописные функции значительно уступают в скорости встроенным при компиляции под отладку, когда оптимизации отключены.

Непонятно, зачем при отладке нужна скорость. 
Но если очень нужна, то, как вариант, можно использовать конструкцию:

#ifdef _DEBUG x=Ceil(y);
#else x=ceil(y); #endif


И еще непонятка одна у меня осталась:

Почему в документации и по факту DBL_MANT_DIG = 53  ?

тогда как согласно той же Википедии   = 52.
И, вроде как, из Вашего кода тоже следует, что 52 ?

Файлы:
TestCeil.mq5  15 kb
 
Реter Konow:

Николай, привет. Вижу, ты занимаешься графикой, но не до конца понимаю, в чем, собственно, задача. Над чем ты работаешь?  

Ускорение функций отрисовки?

Привет, Петр!
В личку отвечу.

 
 
Nikolai Semko:
И еще непонятка одна у меня осталась:

Почему в документации и по факту DBL_MANT_DIG = 53  ?

тогда как согласно той же Википедии   = 52.
И, вроде как, из Вашего кода тоже следует, что 52 ?

А самостоятельно не пробовали найти ответ на вопрос?

Подсказка: в строке поиска google указать "DBL_MANT_DIG 53 52"

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