Альтернативные реализации стандартных функций/подходов - страница 3
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Получается, что #import ex5 - это зло оптимизации.
С точки зрения возможности глобальной оптимизации - да.
У нас достаточно агрессивный инлайнинг без попыток сделать код меньше. Поэтому в режиме глобальной оптимизации мы генерируем очень хороший код.
Это видно по времени компиляции, где мы ставим во главу угла именно результирующую скорость.
fxsaber
В Вашем коде ошибка
Спасибо, исправил.
Всё-равно ошибка
В конце должна быть 5
Всё-равно ошибка
Это не ошибка, а округление. Именно так делает стандартный вариант.
Вот Вам код, тестируйте
Вот Вам код, тестируйте
Val2 - правильно. Val3 после приведения к long - не правильно. Видимо, какая-то особенность double-представления чисел с плавающей точкой. Надо увеличивать EPSILON. На сонную голову не соображу. Может, кто из знающих людей подскажет.
Надо будет понять, из каких соображений разработчики написали такое
Здесь, похоже, собака зарыта.
Здесь, похоже, собака зарыта.
Ноги растут с форума RSDN
Конечно же, есть случаи, когда диапазон чисел более-менее известен и предсказуем. Скажем, 0...1000. В этом случае, для сравнения на приблизительное равенство можно взять константу, типа 1000*16*DBL_EPSILON. Но надо иметь в виду, что такое сравнение фактически превращает всю идею плавающей точки в фиксированную точку (догадайтесь, почему).
Вариант CopyTicks, который быстрее оригинала иногда на несколько порядков (from > 0)