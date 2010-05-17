Тестер стратегий - страница 5
Уфф, после двух обновлений билда тестер заработал. Но есть вопрос. В конце тестирования остается открытой позиция, которая закрывается потом с убытком. Можно как то это исправить? Это не соответствует действительности. Например в тестере это так :
А на реальном счёте это выглядит так:
Ну например в тестере не учитывать сделки, которые закрыты тестером в конце тестирования по принуждению.
у меня антивирус ругаеться =((
отключать не буду, подожду когда поправят
Как именно и на что ругается?
Опишите подробно, пожалуйста. Лучше всего через функцию "Сервисдеск" прямо из своего профайла на этом сайте - так вы поставите задачу напрямую к список задач разработчикам.
Ага, закрывать только положительные, а те отрицательные, что накопятся к концу теста, отбрасывать, если маржи, конечно, хватит до конца теста ! Вот легко граали будет делать !
Хм, я спецом привёл тот же результат на реальном счету. Там нет убыточных сделок, приводящих к маржинколлу! А тестер показал несоответствующий действительности результат и именно в последней сделке!
Онлайн робот 7-8 числа закрывал сделки с убытком и была такая картина:
А тестер показал 7 числа маржинколл.
Онлайн робот успешно дожил до 23 числа сего месяца.
Описания Тестера нет пока?
Не увидел мультиИнстументов. Пока только на одном инструменте?
Вот вирус ругается, скину отсюда ссылочку в сервис декс а то там картинки добавлять нельзя =((
Можно чуть поподробнее: как выбрать, например, для одного запуска EurUsd и GbpUsd. Там нет ни галочек, ничего. Выбирается только один инструмент.