Уфф, после двух обновлений билда тестер заработал. Но есть вопрос. В конце тестирования остается открытой позиция, которая закрывается потом с убытком. Можно как то это исправить? Это не соответствует действительности. Например в тестере это так :

 А на реальном счёте это выглядит так: 

  

Ну например в тестере не учитывать сделки, которые закрыты тестером в конце тестирования по принуждению. 

 
CoreWinTT:

у меня антивирус ругаеться =((

отключать не буду, подожду когда поправят

Как именно и на что ругается?

Опишите подробно, пожалуйста. Лучше всего через функцию "Сервисдеск" прямо из своего профайла на этом сайте - так вы поставите задачу напрямую к список задач разработчикам.

 
Rinng  2010.04.24 01:45
2010.04.24 01:45:32

Ага, закрывать только положительные, а те отрицательные, что накопятся к концу теста, отбрасывать, если маржи, конечно, хватит до конца теста ! Вот легко граали будет делать !
 
Valmars:


2010.04.24 01:45:32

Хм, я спецом привёл тот же результат на реальном счету. Там нет убыточных сделок, приводящих к маржинколлу! А тестер показал несоответствующий действительности результат и именно в последней сделке!
Rinng:
А насколько совпадают входы-выходы тестера и работы советника он-лайн (наверное, на демо-счёте, реальных ещё не открывают) ?
 

Онлайн робот 7-8 числа закрывал сделки с убытком и была такая картина:

 А тестер показал 7 числа маржинколл.

Онлайн робот успешно дожил до 23 числа сего месяца. 

 

Описания Тестера нет пока?

Не увидел мультиИнстументов. Пока только на одном инструменте? 

 
Мультивалютное тестирование работает - можете использовать
 

Вот вирус ругается, скину отсюда ссылочку в сервис декс а то там картинки добавлять нельзя =((

 

Можно чуть поподробнее: как выбрать, например, для одного запуска EurUsd и GbpUsd. Там нет ни галочек, ничего. Выбирается только один инструмент.  

