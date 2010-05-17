Тестер стратегий
Есть надежда что хоть до Нового года появиться долгожданный Тестер стратегий???
с тестером конечно было легче и проще писать и отлаживать
Разработчики писали, пока отлаживается функционал, тестера не будет
Думаю, до января тестера точно не будет.
Это печально :(
а там глядишь и МТ6
Сдаётся мне што следующая версия будет зваться МТ-64.
;)))
Ваши слова не соответствуют действительности. Вот советник для проверки:
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
double price=Open[0];
Print("ma=",ma," price=",price);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Если бы Ваше утверждение было истинным, то значение ma и price в логах тестера MetaTrader 4 всегда отличались бы. На самом деле они равны.
Ваша правда. Все замечательно.
Январь! это очень скоро
это не срок конечно тут ждать мало
--
я думал пол года
Тестер стратегий в торговом терминале MetaTrader 5
