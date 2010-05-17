Тестер стратегий

Новый комментарий
 

Тестер стратегий в торговом терминале MetaTrader 5


Есть надежда что хоть до Нового года появиться долгожданный Тестер стратегий???

 
Erm955 :

Есть надежда что хоть до Нового года появиться долгожданный Тестер стратегий??? 

с тестером конечно было  легче и проще писать и отлаживать

Разработчики писали, пока отлаживается функционал, тестера не будет

 
Думаю, до января тестера точно не будет.
 
Renat :
Думаю, до января тестера точно не будет.

Это печально :(

 
Значит, до 1 апреля точно не будет.
 
а там глядишь и МТ6
 
sergeev :
а там глядишь и МТ6


Сдаётся мне што следующая версия будет зваться МТ-64.

;)))

 
Кстати, раз речь зашла о тестере и он еще в процессе разработки, хотелось бы узнать, будет ли пофиксен известный баг тестера МТ4, что он позволяет тестируемым советникам заглядывать в будущее? Сейчас в МТ4 нельзя корректно получить значение Moving Average с ценой typical для нулевого бара, т.к. оно считается исходя из полной будущей четверки OHLC, даже на первом тике, когда изветна только open.
 

Ваши слова не соответствуют действительности. Вот советник для проверки:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 CheckTypical.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
   double price=Open[0];
   Print("ma=",ma,"   price=",price);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Если бы Ваше утверждение было истинным, то значение ma и price в логах тестера MetaTrader 4 всегда отличались бы. На самом деле они равны.



 
Rosh :

Ваши слова не соответствуют действительности. Вот советник для проверки:

Если бы Ваше утверждение было истинным, то значение ma и price в логах тестера MetaTrader 4 всегда отличались бы. На самом деле они равны.

Ваша правда. Все замечательно.

 
Renat :
Думаю, до января тестера точно не будет.


Январь! это очень скоро

это не срок конечно тут ждать мало

--

я думал пол года

12345678...10
Новый комментарий