Тестер стратегий - страница 6
Проверил тестер на втором роботе, тестер показал успешную смерть 20 числа сего месяца.... Походу окончание тестирования не проработано... Или такая ситуация только у меня?
Как работает оптимизация?
Во "Входные параметры" ставлю галочки на оптимизируемых параметрах (начальное, конечное значение и шаг заданы). Тестер прогоняет только один раз на начальных значениях и загружается только одно ядро.
Что значит в Тестере в настройках агентов "Выбрать"? То что загружается первым выбранное ядро, это понятно, что еще?
Вот вирус ругается, скину отсюда ссылочку в сервис декс а то там картинки добавлять нельзя =((
Рекомендую отказаться от этого "антивируса" AVG.
Эти подонки пошли по легкому пути - назвали систему защиты Themida вирусом чтобы побольше набрать очков в рейтингах определения вирусов. Они отлично знают, что их "антивирусы" дают 100% ложных срабатываний на Themida и наносят вред репутации разработчикам программ. С ними не имеет смысла разговаривать и мы не будет отключать свои защитные механизмы.
Можно чуть поподробнее: как выбрать, например, для одного запуска EurUsd и GbpUsd. Там нет ни галочек, ничего. Выбирается только один инструмент.
В настройках тестера выбирается базовый график, но если эксперт использует другие символы или таймфреймы, то они автоматически закачиваются и моделируются.
Мультивалютный движок работает прозрачно - по запросу из эксперта (через запросы индикаторов, CopyXXX функции) данные предоставляются и моделируются автоматически.
А, так это я сам должен в Эксперте запрограммировать использование нескольких валютных пар. Но ведь это было возможно и в MQL4. Вернее всего я пока чего-то пока не понял. Будем разбираться постепенно с вашими примерами. Потребуется простенький пример мультивалютного тестирвания.
Не забудьте включить режим оптимизации:
Вы можете выбрать любого агента (локального или удаленного) для одиночных запусков. Например, можете проводить одиночные тесты на более быстром и мощном удаленном агенте.
В режиме оптимизации система будет использовать всех доступных агентов, включая удаленных.
В МТ4 тоже можно было использовать доступ к другим символам, у которых последний бар моделировался приблизительно. В МетаТрейдер 5 чужие символы моделируются очень точно потиково.
В отличие от МТ4, в МТ5 можно совершать торговые операции на любых доступных символах - это стало доступно, так как эти символы теперь детально моделируются.
Попробуйте сами из экспертов совершать сделки на нескольких инструментах.
Присоединяюсь. Давно заменил этот антивирус. Вдобавок тормозной он.
DLL пришлось переместить из
в
иначе не запускается.
