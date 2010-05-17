Тестер стратегий - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
МТ4 не умеет считать прибыль/убыток одновременно по нескольким открытым ордерам различных инструментов. А МТ5 умеет?
Если МТ5 может генерировать сигналы потиково, то это высший пилотаж!
Если МТ5 может генерировать сигналы потиково, то это высший пилотаж!
MetaTrader 4 тоже потиково моделировал бары, но только на одном текущем символе.
Только сейчас увидел хвост с Фаравард-периодом. Так что можно как-то автоматизировать Фарвард-анализ (я имею ввиду анализ по Лукасу и Лебо)?
Я понимал что МТ4 минимально моделировал М1 бар-сигнал.
МетаТрейдер 4 точно моделировал нулевой бар своего символа на основе М1 баров: Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий.
Но МетаТрейдер 5 умеет гораздо точнее моделировать развитие баров (включая другие символы) за счет применения детальных М1 баров (история чартов вся в виде М1) и учета сохраненного спреда внутри каждого М1 бара. В ближайшие дни история спредов на М1 барах за последние 10 лет будет скорректирована что даст более точные результаты при тестировании.
Кроме того, в МетаТрейдер 5 мы включили режимы стресс-тестирования экспертов. Можно будет включить агрессивный режим моделирования проскальзываний, реквотов и частичных исполнений, что позволит писать более устойчивых и защищенных экспертов.
Пока стоит обычный режим, но скоро мы добавим новые.
Только сейчас увидел хвост с Фаравард-периодом. Так что можно как-то автоматизировать Фарвард-анализ (я имею ввиду анализ по Лукасу и Лебо)?
1. В режиме тестирования зависает Тестер (после окончания процесса тестирования -- в сером цвете, хотя выходные данные все получены)
2. Тестирование на всех установках выполняется только на периоде от 01.10.2010 до 23.04.2010. Более ранняя история не выполняется
Программа через Сервердеск.
1. В режиме тестирования зависает Тестер (после окончания процесса тестирования -- в сером цвете, хотя выходные данные все получены)
2. Тестирование на всех установках выполняется только на периоде от 01.10.2010 до 23.04.2010. Более ранняя история не выполняется
Программа через Сервердеск.
Проверьте наличие глубокой истории, в настройках поставьте Максимум баров в истории = Unlimited и перезагрузитесь.
Для проверки: промотайте на графике EURUSD Daily до 1993 года, а затем запустите тестирование на EURUSD, указав всю доступную историю.
Всё прошло от 2001.01.01 до 2010. Зависание тоже устранил (это моё). Спс!