Агромное спасибо за тестер!
Есть конечно над чем поработать, но в общем Круто!
посоветуйте антивирь, без антивиря отказываюсь тестировать
желательно бесплатные не люблю крякать
платный покупать все равно не буду так как бесплатный проги тож нормальные есть
что то тестер у меня быстро прогоняет и график показывает прямую линию ни одной сделки
Есть отличный бесплатный антивирус от Microsoft: Microsoft Security Essentials (но ставится только на легальные копии Windows).
Не забудьте включить режим оптимизации:
Вы можете выбрать любого агента (локального или удаленного) для одиночных запусков. Например, можете проводить одиночные тесты на более быстром и мощном удаленном агенте.
В режиме оптимизации система будет использовать всех доступных агентов, включая удаленных.
Спасибо за ответ. Не мешало бы прокрутку сделать, когда не все строки видны в окне тестера. Я как-то не сразу нашел два нижних поля. У меня тестер открылся так.
Планируется ли в тестере визуализация тестирования? И если да, то когда?
1. Можно ли как-то отключать локальные ядра?
Было бы не плохо иметь такую возможность. Мне, например удобно работать на ноутбуке, а 100% загрузка процессора ноутбука создает не комфортный шум вентилятора.
2. Планируется ли выход тестера под Linux? Можно было бы проводить оптимизацию на RISС-системах.