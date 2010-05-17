Тестер стратегий - страница 8

Агромное спасибо за тестер!

Есть конечно над чем поработать, но в общем Круто! 

 

посоветуйте антивирь, без антивиря отказываюсь тестировать

желательно бесплатные не люблю крякать

платный покупать все равно не буду так как бесплатный проги тож нормальные есть

 
отличный бесплатный антивирь http://www.comodo.com/&nbsp;сам пользуюсь уже вот год
 

что то тестер у меня быстро прогоняет и график показывает прямую линию ни одной сделки

 
Есть отличный бесплатный антивирус от Microsoft: Microsoft Security Essentials (но ставится только на легальные копии Windows).

Еще очень не плохой McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (не путать с McAfee VerusScan). Это антивирус для корпоративных пользователей (крякать не нужно). Ставится также на серверные Windows. За три года использования, никаких проблем.
 
Спасибо за ответ. Не мешало бы прокрутку сделать, когда не все строки видны в окне тестера. Я как-то не сразу нашел два нижних поля. У меня тестер открылся так.


 
Планируется ли в тестере визуализация тестирования? И если да, то когда?
 
Планируется. О сроках ничего сказать не могу
 

1. Можно ли как-то отключать локальные ядра?

Было бы не плохо иметь такую возможность. Мне, например удобно работать на ноутбуке, а 100% загрузка процессора ноутбука создает не комфортный шум вентилятора.

2. Планируется ли выход тестера под Linux? Можно было бы проводить оптимизацию на RISС-системах.  

