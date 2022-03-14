Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE - страница 4
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Здесь www.finam.eu/solutions/mma/terms/ этот шлюз используется?
Уж больно не ясно что да как...и где?
У Финама свой шлюз
Брокеры (также как и технологические компании типа OneZero) могут написать шлюз самостоятельно, используя входящие в состав серверной части API.
Финам, насколько нам известно, так и сделал.
на сайте IB можно найти такую информацию про метатрейдер
http://ibkb.interactivebrokers.com/article/1982
интересно, поможет ли продвижению регистрация метатрейдера в их https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/MarketPlace.MarketPlaceServlet
насколько я понял,участие в этом маркетплейс бесплатно!?
нашелся вот такой брокер. у них на сайте всего 2 платформы - TWS от IB и собственно МТ5. Можно предположить, что раз есть TWS,то в МТ5 они данные передают через объявленный шлюз. Однако тут странность такая - абсолютно нет объемов в стакане, лента есть,а объемов нет. Может кто из разработчиков скажет, а объемы через данный шлюз нормально транслируются, или просто данный брокер данные берет не через него,а откуда-то еще.
нашелся вот такой брокер. у них на сайте всего 2 платформы - TWS от IB и собственно МТ5. Можно предположить, что раз есть TWS,то в МТ5 они данные передают через объявленный шлюз. Однако тут странность такая - абсолютно нет объемов в стакане, лента есть,а объемов нет. Может кто из разработчиков скажет, а объемы через данный шлюз нормально транслируются, или просто данный брокер данные берет не через него,а откуда-то еще.
Может потому что демо нет объемов в стакане?
та не, там на их сервере можно и live счет соорудить. я сейчас сделал,там тоже самое-пустой стакан,но с лентой
а что за брокер? можно в личку?
в верхнем левом углу на скрине читается,совсем не скрывается)
Там до сих пор нету МТ5 в списке платформ. Не подключили еще.
Но, зато там понятное апи есть для алготрейдеров.
https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5866
МТ5 не особо то и нужен тогда. .. Если, конечно, mql - не единственный язык,который знаешь
Там до сих пор нету МТ5 в списке платформ. Не подключили еще.
Но, зато там понятное апи есть для алготрейдеров.
https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5866
МТ5 не особо то и нужен тогда. .. Если, конечно, mql - не единственный язык,который знаешь