Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE - страница 4

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-Aleks-:

Здесь www.finam.eu/solutions/mma/terms/ этот шлюз используется?

Уж больно не ясно что да как...и где? 

У Финама свой шлюз

Брокеры (также как и технологические компании типа OneZero) могут написать шлюз самостоятельно, используя входящие в состав серверной части API.

Финам, насколько нам известно, так и сделал.

 

на сайте IB  можно найти такую информацию про метатрейдер

http://ibkb.interactivebrokers.com/article/1982

интересно, поможет ли продвижению регистрация метатрейдера в их https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/MarketPlace.MarketPlaceServlet

насколько я понял,участие в этом маркетплейс бесплатно!?

Compatibility between MetaTrader and Interactive Brokers | IB Knowledge Base
  • ibkr.info
IB provides to its account holders a variety of proprietary trading platforms at no cost and therefore does not actively promote or offer the platforms or add-on software of other vendors. Nonetheless, as IB's principal trading platform, the TraderWorkstation (TWS), operates with an open API, there are numerous third-party vendors who create...
 

нашелся вот такой брокер. у них на сайте всего 2 платформы - TWS от IB и собственно МТ5. Можно предположить, что раз есть TWS,то в МТ5 они данные передают через объявленный шлюз. Однако тут странность такая -  абсолютно нет объемов в стакане, лента есть,а объемов нет. Может кто из разработчиков скажет, а объемы через данный шлюз нормально транслируются, или просто данный брокер данные берет не через него,а откуда-то еще.


[Удален]  
ivanivan_11:

нашелся вот такой брокер. у них на сайте всего 2 платформы - TWS от IB и собственно МТ5. Можно предположить, что раз есть TWS,то в МТ5 они данные передают через объявленный шлюз. Однако тут странность такая -  абсолютно нет объемов в стакане, лента есть,а объемов нет. Может кто из разработчиков скажет, а объемы через данный шлюз нормально транслируются, или просто данный брокер данные берет не через него,а откуда-то еще.

Может потому что демо нет объемов в стакане?
 
Alexey Kozitsyn:
Может потому что демо нет объемов в стакане?
та не, там на их сервере можно и live счет соорудить. я сейчас сделал,там тоже самое-пустой стакан,но с лентой
[Удален]  
ivanivan_11:
та не, там на их сервере можно и live счет соорудить. я сейчас сделал,там тоже самое-пустой стакан,но с лентой
а что за брокер? можно в личку?
 
Maxim Dmitrievsky:
а что за брокер? можно в личку?
в верхнем левом углу на скрине читается,совсем не скрывается)
[Удален]  
ivanivan_11:
в верхнем левом углу на скрине читается,совсем не скрывается)
ахахах.. совсем заработался )
[Удален]  

Там до сих пор нету МТ5 в списке платформ. Не подключили еще.

Но, зато там понятное апи есть для алготрейдеров. 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5866 

МТ5 не особо то и нужен тогда. .. Если, конечно, mql - не единственный язык,который знаешь

IB API | Interactive Brokers
IB API | Interactive Brokers
  • www.interactivebrokers.com
Проприетарные технологии API и FIX CTCI позволяют п
 
Ром:

Там до сих пор нету МТ5 в списке платформ. Не подключили еще.

Но, зато там понятное апи есть для алготрейдеров. 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5866 

МТ5 не особо то и нужен тогда. .. Если, конечно, mql - не единственный язык,который знаешь

Всё бы хорошо, но для самой платформы там ничего не напишешь... не то что робота, даже индикатор. Это всё равно как работать с МТ5 через внешние DLLи. То есть самое простое решение использовать их апи только непосредственно для торговли, а всю аналитику на любой другой платформе от маткада до того же метатрейдера. В общем, как тут кто-то заметил, холостой выстрел.
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