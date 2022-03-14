Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо бы инструкцию выложили для подключения ! И стоимость шлюза!
пройдет еще 3 года ... прежде чем появиться брокер предоставивший доступ к амер. и евро биржам через мт5
Кто нибудь осилил новый шлюз? Кто нибудь торгует на ФБ мира?
расскажите
Interactive Brokers шлюз только для MetaTrader 5.
Ренат, реклама идет полным ходом , а как это все подключить неизвестно, странно как-то, писали что это для брокеров шлюз, реклама для трейдеров!?
Здесь www.finam.eu/solutions/mma/terms/ этот шлюз используется?
Уж больно не ясно что да как...и где?
мда, выстрел в воздух "теперь и IB!" - и тишина
как, чего? хз
и еще вопрос - а не окажется ли тут ситуация аналогичной с биржей CME ? о сертификации на СМЕ было заявлено еще 3 года назад http://www.metatrader5.com/ru/news/498, однако до сих пор нет ни одного брокера,который предлагал бы доступ туда через МТ5. даже на сайте самой СМЕ нет никакой информации о МТ5,о том,что они его поддерживают.
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/isv.html
Здесь www.finam.eu/solutions/mma/terms/ этот шлюз используется?
Уж больно не ясно что да как...и где?
Вообще-то они без шлюза!