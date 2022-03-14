Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE - страница 3

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Sergei:
Хорошо бы инструкцию выложили для подключения ! И стоимость шлюза!
это инфа для ДЦ/брокеров, если ты не собираешься,конечно,покупать у метаквотов сервер мт и у ванзиро шлюз)))
 
пройдет еще 3 года ... прежде чем появиться брокер предоставивший доступ к амер. и евро биржам через мт5
 
Sergey Petruk:
пройдет еще 3 года ... прежде чем появиться брокер предоставивший доступ к амер. и евро биржам через мт5
больше)) 3 года УЖЕ прошло с момента анонса СМЕ,воз и ныне там(( эдак нинзю не потеснить с таким маркетингом))
 

Кто нибудь осилил новый шлюз? Кто нибудь торгует на ФБ мира?

расскажите

 
Renat Fatkhullin:
Interactive Brokers шлюз только для MetaTrader 5.

Ренат, реклама идет полным ходом , а как это все подключить неизвестно, странно как-то, писали что это для брокеров шлюз, реклама для трейдеров!?

 


 

Здесь www.finam.eu/solutions/mma/terms/ этот шлюз используется?

Уж больно не ясно что да как...и где? 

 

мда, выстрел в воздух "теперь и IB!" - и тишина

как, чего? хз 

 
ivanivan_11:

и еще вопрос - а не окажется ли тут ситуация аналогичной с биржей CME ? о сертификации на СМЕ было заявлено еще 3 года назад http://www.metatrader5.com/ru/news/498, однако до сих пор нет ни одного брокера,который предлагал бы доступ туда через МТ5. даже на сайте самой СМЕ нет никакой информации о МТ5,о том,что они его поддерживают.

http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/isv.html

Уже есть AMP
 
-Aleks-:

Здесь www.finam.eu/solutions/mma/terms/ этот шлюз используется?

Уж больно не ясно что да как...и где? 

Вообще-то они без шлюза!
 
x.kotte:
Вообще-то они без шлюза!
А как тогда?
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