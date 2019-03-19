Первый немецкий MetaTrader 5-брокер — FXFlat
fxsaber:В стакане есть сделка B\S?
Alexey Kozitsyn:Нет стакана.
В стакане есть сделка B\S?
В стакане есть сделка B\S?
на данный момент не понятно, почему заявиили об этом
дополнительным аргументом в пользу MetaTrader 5 стало наличие шлюза oneZero Hub для интеграции с Interactive Brokers, позволяющего торговать
биржевыми инструментами на крупнейших фондовых биржах мира.
это планируется? потому как на данный момент данный брокер предоставляет только CFD и то весьма скромный наборчик.
может они еще не запустили его,т.к. LIVE сервер пока недоступен у них
если же шлюз от oneZero приплели для красного словца,то новость ни о чем.апдейт. вот у captrader.com есть TWS от IB, и как все будет разруливаться?
и небольшой апдейт еще, из переписки в чате с суппортом
Me (12:14): Due to the launch of MT5, is it planned to connect a bridge from oneZero Hub to be integrated with Interactive Brokers? Operator (12:17): Yes, but the release will be 2018.
если еще короче,то ожидайте в 2018 году)))
Kaus_bonus :
и небольшой апдейт еще, из переписки в чате с суппортом
если еще короче,то ожидайте в 2018 году)))
Уже 19-ый а воз и ныне там- показывает что на демо cfd/ А у их основного брока нет мт5 где акции.
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Продолжается территориальная экспансия MetaTrader 5 — первым в Германии брокером, предложившим альтернативу MetaTrader 4, стал FXFlat. Компания является полноценным STP-брокером, регулируется Федеральным управлением финансового надзора Германии (BaFin) и имеет лицензию банка WertpapierhandelsBank. Подразделение компании CapTrader предлагает торговлю акциями, опционами и фьючерсами с 2009 года. По словам главы FXFlat Рафаэля Александра Нойштадта, дополнительным аргументом в пользу MetaTrader 5 стало наличие шлюза oneZero Hub для интеграции с Interactive Brokers, позволяющего торговать биржевыми инструментами на крупнейших фондовых биржах мира.
«FXFlat – первый немецкий брокер, предлагающий MetaTrader 5 в десктопной, мобильной и веб-версиях, — заявляет президент и исполнительный директор FXFlat Рафаэль Нойштадт. — Учитывая наш удачный опыт использования MetaTrader 4 в последние годы, это логичный шаг, расширяющий ассортимент наших услуг. Мультирыночный характер MetaTrader 5 и API, разработанное Interactive Brokers, позволят нам предложить торговлю акциями и фьючерсами, помимо уже запущенных валют и контрактов на разницу».
Рафаэль Александр Нойштадт, FXFlat
“Хотя MetaTrader 4 по-прежнему остается одной из самых популярных торговых платформ в Германии, число трейдеров, которые хотят торговать с помощью MetaTrader 5 и ищут соответствующих брокеров, растет", – отмечает Себастьян Хелль, трейдер и владелец блога о MetaTrader 5 в Германии meta-trader-5.de. — Многие трейдеры, которых я знаю, в последнее время используют обе платформы. Я уверен, что MetaTrader 5 ждет большое будущее в Германии, так как платформа предлагает трейдерам больше возможностей в создании комплексных торговых систем и больше рынков, включая контракты на разницу и биржевые продукты".